О картошке, дровах и огоньке. "Чат Джонсона" в исполнении "Уральских пельменей" стал хитом в сети

В костюме и с кастрюлей в руках "Джонсон" стоит у плиты, пытаясь поджечь газ, чтобы сварить себе картошки.

Однако, ничего не выходит - газа нет.

Тогда Джонсон открывает в телефоне мессенджер и начинает общаться с коллегами из Евросоюза.

“У меня под кастрюлей с картошкой нет огонька. У кого так же?” – интересуется он.

Отвечают ему из разных стран. Оказывается, “огонька” нет у Нидерландов, Литвы, Франции и других стран.

В чате фигурируют телефонные коды:

+31 - Нидерланды

+33 - Франция

+351 - Португалия

+370 - Литва

+39 – Италия

+44 – Великобритания

+45 - Дания

+453 – Болгария

+48 – Польша

+7 - это конечно же Россия ))

А Белоруссию с откровениями о сортах картошки узнать совсем легко: