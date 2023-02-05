О картошке, дровах и огоньке. "Чат Джонсона" в исполнении "Уральских пельменей" стал хитом в сети

В Сети стремительно набирает популярность загруженный на YouTube номер всеми любимых “Уральских пельменей” про переписку в "европейском" мессенджере бывшего британского премьера Бориса Джонсона с другими странами. Роль политика сыграл Вячеслав Мясников.
В костюме и с кастрюлей в руках "Джонсон" стоит у плиты, пытаясь поджечь газ, чтобы сварить себе картошки.
Однако, ничего не выходит - газа нет.
Тогда Джонсон открывает в телефоне мессенджер и начинает общаться с коллегами из Евросоюза.
“У меня под кастрюлей с картошкой нет огонька. У кого так же?” – интересуется он.
Отвечают ему из разных стран. Оказывается, “огонька” нет у Нидерландов, Литвы, Франции и других стран.
В чате фигурируют телефонные коды:
+31 - Нидерланды
+33 - Франция
+351 - Португалия
+370 - Литва
+39 – Италия
+44 – Великобритания
+45 - Дания
+453 – Болгария
+48 – Польша
+7 - это конечно же Россия ))
А Белоруссию с откровениями о сортах картошки узнать совсем легко:
За два дня видео собрало за два дня более 1,5 млн просмотров.
Источник:
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