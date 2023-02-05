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О картошке, дровах и огоньке. "Чат Джонсона" в исполнении "Уральских пельменей" стал хитом в сети

О картошке, дровах и огоньке. "Чат Джонсона" в исполнении "Уральских пельменей" стал хитом в сети

Автор:
05 февраля 2023 00:31
Сообщество : Юмор
Метки: джонсон   дрова   картошка   огонёк   уральские пельмени   хит   чат   
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В Сети стремительно набирает популярность загруженный на YouTube номер всеми любимых “Уральских пельменей” про переписку в "европейском" мессенджере бывшего британского премьера Бориса Джонсона с другими странами. Роль политика сыграл Вячеслав Мясников.

В костюме и с кастрюлей в руках "Джонсон" стоит у плиты, пытаясь поджечь газ, чтобы сварить себе картошки.

Однако, ничего не выходит - газа нет.

Тогда Джонсон открывает в телефоне мессенджер и начинает общаться с коллегами из Евросоюза.

“У меня под кастрюлей с картошкой нет огонька. У кого так же?” – интересуется он.

Отвечают ему из разных стран. Оказывается, “огонька” нет у Нидерландов, Литвы, Франции и других стран.

В чате фигурируют телефонные коды:

+31 - Нидерланды
+33 - Франция
+351 - Португалия
+370 - Литва
+39 – Италия
+44 – Великобритания
+45 - Дания
+453 – Болгария
+48 – Польша

+7 - это конечно же Россия ))

А Белоруссию с откровениями о сортах картошки узнать совсем легко:

За два дня видео собрало за два дня более 1,5 млн просмотров.


Источник:

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Метки: джонсон   дрова   картошка   огонёк   уральские пельмени   хит   чат   
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6  комментариев
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Ирина К. Полчаса назад
Можно дуристику удалять? А?
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9k
Roy Batty 6 минут назад
всеми любимых “Уральских пельменей”
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33k
russger 46 минут назад
Да когда же мы замёрзнем уже без газа ((
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Obrval russger 18 минут назад
И не надейтесь. Будете так мучаться.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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