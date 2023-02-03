Киберчиновники: в Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке «чипировать».

По его словам, среди чиновников нужно выявить «группу риска» - тех, кто постоянно ездит за рубеж по личным делам. Как он считает: «Для их же собственной безопасности» - чтобы не переманили. Ведь «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки».