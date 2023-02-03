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Киберчиновники: в Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать

Киберчиновники: в Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать

Автор:
03 февраля 2023 17:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Евгений Пригожин   Чипирование   вербовка   заграница   запрет   отдых   чиновники   
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И это сразу вызвало резкий протест.

Сначала на эту тему высказался Евгений Пригожин. Он заявил: пока текущая ситуация не изменится - чиновникам нечего делать за рубежом. В России дел хватает.

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Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв добавил, что в Думе обсудят запрет на выезд для чиновников. Разумеется, не для деловых поездок, а отдыха.

Ну а член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил сегодня:

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке «чипировать».

По его словам, среди чиновников нужно выявить «группу риска» - тех, кто постоянно ездит за рубеж по личным делам. Как он считает: «Для их же собственной безопасности» - чтобы не переманили. Ведь «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки».

«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека».

Инициативу раскритиковал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов:

«Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование».

Так что пока обсуждают.

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Метки: Госдума   Евгений Пригожин   Чипирование   вербовка   заграница   запрет   отдых   чиновники   
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2k
Enotko Ytko 51 минуту назад
во во! чипировать! и по самые уши
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0
Евгений Курлыкин 21 минуту назад
усатому шуруповёртом в жопу закрутить
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1k
Шершень 41 минуту назад
Т.е. запрет на выезд и подписки о неразглашении, для определенного круга лиц, не нарушает Конституцию? А тут - "это другое"? С учётом, что "сомнительные" чиновники располагают данными угрожающими безопасности страны.
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10k
Shtoppi 49 минут назад
конечно их нужно чипировать, чтобы не потерялись и не забредали куда не надо на чужбине )))))))))
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