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"Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине изменившего ей мужа

"Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине изменившего ей мужа

Автор:
02 февраля 2023 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижний Новогород   видео   любовница   месть   неверный муж   отомстила   ревность   семейная драма   уголовное дело   
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Дама была пьяна и крайне опасна. Узнав о наличии у супруга любовницы, она пошла вразнос.

Ночью 31 января в Нижнем Новгороде разыгралась эпичная семейная драма. В Автозаводском районе пьяная дамочка устроила настоящий дебош. Сначала очевидцы наблюдали, как женщина крушит Toyota Camry. Обезумевшая мадам отломала бампер авто, попрыгала на капоте, но, видимо, удовлетворения от процесса не получила.


После на камеру сняли, как дама, матерясь словно портовый грузчик, избивала лежащего на асфальте мужчину, а затем села за руль Chevrolet Cruze и наехала ему на ногу. Бросившийся на помощь пострадавшему здоровяк был сбит. По нему также проехало авто.


Захрипевшего мужчину оттащили с пути женщины, которая с новыми силами принялась таранить несчастную "Тойоту".



Как после рассказала главная героиня этой драмы, всё случилось из-за неверности её супруга. Тот обещал, что с любовницей покончено, однако сам продолжал ходить налево. Однажды вечером Анна решила проследить за супружником, а когда обнаружила его авто во дворе 37-летней разлучницы Маши, рассверипела.

Бить и, тем более, давить его машиной она не собиралась - просто муженёк стоял на пути.



Подводя итоги того нескучного вечера, можно сказать, что он прошёл с огоньком: 7 покорёженных авто, сломанная лодыжка у неверного супруга Максима и уголовное дело, фигуранткой которого стала оскорблённая Анна (ч. 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство").


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Метки: Нижний Новогород   видео   любовница   месть   неверный муж   отомстила   ревность   семейная драма   уголовное дело   
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28k
Levyathan 41 минуту назад
Читал об этом случае сегодня в Телеге. Тут не вся пикантность ситуации передана. Читайте)

Однажды вечером Анна решила проследить за похотливым супружником и обнаружила его тачку во дворе 37-летней разлучницы Маши. Правда, в этот момент в квартире пассии разворачивался другой любовный треугольник: Максим приехал выяснять отношения с любовницей, когда туда же нагрянул и её бывший муж.

В это время троица услышала под окнами жуткий лязг и скрежет металла: Анна яростно таранила "Камри" горе-муженька. Несчастную "Тойоту" побежали спасать все вместе и зря: сначала дебоширка переехала неверного, а потом заодно ещё и бывшего мужа его любовницы.
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349
Messa1ina 19 секунд назад
Круто покуражилась))) но стоит ли оно того?
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186
Вася Васильев 4 минуты назад
Он сам её выбрал ))
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2k
crownanniversury 6 минут назад
Каждой твари по паре..
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7k
Артём 7 минут назад
Я в ах...е. Баба запинывает искалеченного мужика, и никто не заступился. Хотя давно должны были скрутить.
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16
Людмила Желанова 12 минут назад
Синька - зло !
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10k
Просто Царь 12 минут назад
Откуда столько шума, мож он Маше только на полшишки заехал?

пс.

Кста, Маша поинтересней его неодекватки.
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175
Роман 12 минут назад
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8k
Енот Потаскун 14 минут назад
Да ладно, в коем то веке как положено дело открыли за "покушение на убийство", а не как обычно "хулиганство"
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4k
Димка Смола/67 14 минут назад
Вот сто пудов приползет к ниму через пол года!!! Понтов у нее больше чем горя от измены !!!
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32k
Юр21 22 минуты назад
Да они там все в говнище!
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51k
dima423 Полчаса назад
Нет бы мирно и счастливо жить вчетвером) большой шведской семьей... а так тюрьма, инвалидность, страх и ненависть...в лас-вегасе)
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491
Мицелий Грибов Полчаса назад
Суперэпично
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2k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
В камеру обезьяну закрыть! измена изменой но держать себя надо в руках
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1k
ChePaev Полчаса назад
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27k
Ваня Полчаса назад
о как, болливуд напрягся...

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