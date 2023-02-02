"Я отдал Грузии все свои знания": похудевший на 45 кг Саакашвили показал свои рёбра, но судью не растрогал

После того, как Саакашвили оголил торс и старательно втянул живот, судья попросил Мишико одеться и прервал онлайн-заседание.
Михаил Саакашвили после возвращения с Украины был задержан в Грузии в 2021 году. Его обвиняют в нескольких весьма громких преступлениях. Экс-президент Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме этого ему вменяют в вину насильственное прекращение работы телекомпании "Имеди", растрату госбюджета и незаконный разгон митинга оппозиции, незаконное пересечение границы.
За время пребывания в тюрьме грузин здорово похудел. В феврале 2022 года он объявил повторную голодовку, а 12 мая 2022 года Саакашвили перевели в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси - там он находится и сейчас.. Оттуда же он выходил на связь во время онлайн-заседания суда, т.к. до сих пор является фигурантом нескольких незавершенных уголовных дел.
Сидя перед монитором, Саакашвили задрал футболку, чтобы продемонстрировать свои рёбра и впалый живот. "Я отдал Грузии все свои знания… Теперь я отдал мое здоровье. И единственное, о чем я прошу – дать мне возможность получить адекватное лечение. Если будет необходимо, я отдам свою жизнь. Мое состояние здоровья стремительно ухудшается", – попросил политик.
Однако судью этот элемент стриптиза не растрогал. Подсудимого попросили одеться, а когда тот откзался, продолжили онлайн-заседание без его участия.
То, что Саакашвили похудел, отрицать сложно. Некогда весьма упитанный политик сбросил несколько десятков килограммов.
Он, его родные и сторонники очень надеются, что власти Грузии позволят выпустить экс-президента из страны, упирая на необходимость лечения за границей. При этом о каком-то конкретном диагнозе достоверно неизвестно. Сообщалось, что в больнице Саакашвили оказался с истощением после голодовки. После муссировались версии заражения коронавирусом. Мать Мишико утверждает, что её сыночка отравили тяжелыми металлами.
Кроме этого, у заключенного заподозрили туберкулёз и прогрессирующую деменцию. Однако в Грузии полагают, что соратники и родственники Саакашвили говорят о зарубежном лечении, а имеют в виду "эвакуацию" политика из Грузии, т.к. судя по всему, пребывать в тюрьме ему предстоит еще долго.
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