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"Я отдал Грузии все свои знания": похудевший на 45 кг Саакашвили показал рёбра, но суд не растрогал

"Я отдал Грузии все свои знания": похудевший на 45 кг Саакашвили показал рёбра, но суд не растрогал

Автор:
02 февраля 2023 12:34
Сообщество : Политика
Метки: Экс-президент   видео   диагноз   онлайн-заседание   политика   саакашвили   суд   торс   
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После того, как Саакашвили оголил торс и старательно втянул живот, судья попросил Мишико одеться и прервал онлайн-заседание.

Михаил Саакашвили после возвращения с Украины был задержан в Грузии в 2021 году. Его обвиняют в нескольких весьма громких преступлениях. Экс-президент Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме этого ему вменяют в вину насильственное прекращение работы телекомпании "Имеди", растрату госбюджета и незаконный разгон митинга оппозиции, незаконное пересечение границы.


За время пребывания в тюрьме грузин здорово похудел. В феврале 2022 года он объявил повторную голодовку, а 12 мая 2022 года Саакашвили перевели в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси - там он находится и сейчас.. Оттуда же он выходил на связь во время онлайн-заседания суда, т.к. до сих пор является фигурантом нескольких незавершенных уголовных дел.


Сидя перед монитором, Саакашвили задрал футболку, чтобы продемонстрировать свои рёбра и впалый живот. "Я отдал Грузии все свои знания… Теперь я отдал мое здоровье. И единственное, о чем я прошу – дать мне возможность получить адекватное лечение. Если будет необходимо, я отдам свою жизнь. Мое состояние здоровья стремительно ухудшается", – попросил политик.


Однако судью этот элемент стриптиза не растрогал. Подсудимого попросили одеться, а когда тот откзался, продолжили онлайн-заседание без его участия.


То, что Саакашвили похудел, отрицать сложно. Некогда весьма упитанный политик сбросил несколько десятков килограммов.


Он, его родные и сторонники очень надеются, что власти Грузии позволят выпустить экс-президента из страны, упирая на необходимость лечения за границей. При этом о каком-то конкретном диагнозе достоверно неизвестно. Сообщалось, что в больнице Саакашвили оказался с истощением после голодовки. После муссировались версии заражения коронавирусом. Мать Мишико утверждает, что её сыночка отравили тяжелыми металлами.


Кроме этого, у заключенного заподозрили туберкулёз и прогрессирующую деменцию. Однако в Грузии полагают, что соратники и родственники Саакашвили говорят о зарубежном лечении, а имеют в виду "эвакуацию" политика из Грузии, т.к. судя по всему, пребывать в тюрьме ему предстоит еще долго.



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Метки: Экс-президент   видео   диагноз   онлайн-заседание   политика   саакашвили   суд   торс   
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10  комментариев
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1k
Lexx Полчаса назад
В меню нету галстуков, вот и исхудал.
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246
Dima 4 минуты назад
Sic transit gloria mundi
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3k
mkcbhk 11 минут назад
какие [мат] очки,
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7k
Николай 11 минут назад
Новичок снова что ли...???
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2k
kotkot 12 минут назад
Да повесьте его уже в центре Цхинвали..
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8k
au3 Полчаса назад
Остались ребра, потому что "отдал все знания" т.е. просрался?
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28k
Levyathan 37 минут назад
Как молодую хохлушку топтать-так орел был, а как отвечать за беспредел-обосрался?
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10k
vvv 37 минут назад
Пох на него, клоун
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24k
Сибиряк 41 минуту назад
Да что б он вообще сдох!
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151
Хухрмухр Сибиряк Полчаса назад
Не не,пусть помучается.Пиндосы его слили,свинорылые слили,свои слили.Так что спектакль продолжается.
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