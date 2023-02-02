"Я отдал Грузии все свои знания": похудевший на 45 кг Саакашвили показал рёбра, но суд не растрогал

Михаил Саакашвили после возвращения с Украины был задержан в Грузии в 2021 году. Его обвиняют в нескольких весьма громких преступлениях. Экс-президент Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме этого ему вменяют в вину насильственное прекращение работы телекомпании "Имеди", растрату госбюджета и незаконный разгон митинга оппозиции, незаконное пересечение границы.

За время пребывания в тюрьме грузин здорово похудел. В феврале 2022 года он объявил повторную голодовку, а 12 мая 2022 года Саакашвили перевели в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси - там он находится и сейчас.. Оттуда же он выходил на связь во время онлайн-заседания суда, т.к. до сих пор является фигурантом нескольких незавершенных уголовных дел.

Сидя перед монитором, Саакашвили задрал футболку, чтобы продемонстрировать свои рёбра и впалый живот. "Я отдал Грузии все свои знания… Теперь я отдал мое здоровье. И единственное, о чем я прошу – дать мне возможность получить адекватное лечение. Если будет необходимо, я отдам свою жизнь. Мое состояние здоровья стремительно ухудшается", – попросил политик.