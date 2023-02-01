FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6886 постов • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Семья из Германии устала от ЛГБТ и переехала на Алтай

Семья из Германии устала от ЛГБТ и переехала на Алтай

Автор:
01 февраля 2023 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Германия   алтай   дочь   лгбт   пропаганда   село   семья   
1696
1
1

Теперь все дружно трудятся на собственной ферме.

Ещё в Германии их дочь отправилась в школу, а там началась ЛГБТ-пропаганда. Девочка уже вроде и не девочка, можно самой выбрать пол и ориентацию… Вот это вот всё. Родителям такое не понравилось и они решили уехать куда подальше. В итоге свинтили прямиком в Алтайский край, в село Степное.

Алтай выбрали потому, что у главы семейства - Владислава - русские корни. Но родился в Казахстане, потом жил в Сибири. А его жена коренная немка. По-русски почти не говорит, но обещает скоро научиться.

По их словам, здесь «Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина». И никакого ЛГБТ.

На Алтае они устроили настоящее фермерское хозяйство: пасека, овцы с индюками - в общем, полный комплект. По сравнению с их жизнью в Германии - это небо и земля. Но людям нравится.

И уезжать они не хотят.

Источник:

подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Германия   алтай   дочь   лгбт   пропаганда   село   семья   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
мемфрид 42 минуты назад
Немецкая слобода
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Минуту назад
Коэффициент рождаемости:
Россия - 1,4 ребёнка на женщину,
ЕС - 1,6 ребёнка на женщину.

Скажите, а почему в гибнущем ЕС, где сплошь геи, однополые браки и родители №1 и №2, рождаемость выше, чем в высокодуховной России?

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Александр Бугреев 2 минуты назад
Я житель несчастной Германии. У нас всё плохо. Нет тепла, нет еды и воды. Вчера доел кошку соседа. Каждый вечер мы ловим запрещенное русское телевидение и смотрим по новостям, как русские в тепле едят блины с икрой и ходят дома в одних майках. Мы вырубили все деревья и разграбили на дрова все мебельные магазины. Начинают звучать призывы жечь неверных. Кто неверные пока мы еще не поняли, либо христиане, либо евреи, либо оставшиеся гетеросексуалы. Но идея хорошая. Цены в магазинах очень дорогие. Да и нельзя ничего купить не предъявив справку что ты гей и вакцинирован от гетеросексуальности. За булку хлеба я отдал пекарю свою жену. Мы хотим в Россию. Мы знаем, что русская армия уже штурмует Карловы Вары и очень ждём её прибытия. Мы втайне от правительства учим русский язык и готовы встречать русских освободителей. Спасибо Богу что есть Путин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
dUb 18 минут назад
Кто то в это поверил?) У нас в Германии есть и частные русские школы, если на то пошло. Ни разу не слышал ни от кого из знакомых и от своих детей в том числе об лгбт пропаганде в школах. Могли только рассказывать о равенстве и принятии выбора другого человека. Скажите, разве в Россию можно приехать германцу и остаться вот так просто жить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
523
сергей ремизов 19 минут назад
Надоели уже вы со своими пи
дорами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Полчаса назад
Скорее всего достали беженцы а не ЛГБТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман Полчаса назад
Ну мужик по сути домой вернулся. Дети в том возрасте когда перемены принимаются легко, через пару лет и акцента не будет, а вот супруге наверное тяжелее всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hans Полчаса назад
Не верю ни на цент этим сказкам. Трое племянников закончили школы и никаких проблем не было ни с сексуальным воспитание ни с религией. Истинные причины как всегда умалчиваются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 36 минут назад
Когда-то это уже было...
Только сослали в Сибирь опосля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
веселый просто 42 минуты назад
Немцы захватывают Алтай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

196535



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд
20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Набирающие популярность в сообществах
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
"А девкой был бы краше"
"А девкой был бы краше"
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот взгляд

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#в мире#люди#позитив#автомобили#улыбнуло#дтп#Приколы#природа
#интересно#животные#Прикол#подборка#автомир#истории#суд#забавно#Прошлое#маразм
#Юмор#факты#история#новости#аварии#кино#Россия#картинки#авто аварии#ремонт

На что жалуетесь?

Вернуться