Семья из Германии устала от ЛГБТ и переехала на Алтай

Ещё в Германии их дочь отправилась в школу, а там началась ЛГБТ-пропаганда. Девочка уже вроде и не девочка, можно самой выбрать пол и ориентацию… Вот это вот всё. Родителям такое не понравилось и они решили уехать куда подальше. В итоге свинтили прямиком в Алтайский край, в село Степное.

Алтай выбрали потому, что у главы семейства - Владислава - русские корни. Но родился в Казахстане, потом жил в Сибири. А его жена коренная немка. По-русски почти не говорит, но обещает скоро научиться.

По их словам, здесь «Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина». И никакого ЛГБТ.

На Алтае они устроили настоящее фермерское хозяйство: пасека, овцы с индюками - в общем, полный комплект. По сравнению с их жизнью в Германии - это небо и земля. Но людям нравится.

И уезжать они не хотят.