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«Решением переехать в Америку я испортила жизнь своей семье»: русскую мать с тремя детьми хотят выгнать из США за то, что она отказалась втягивать ребятишек в ЛГБТ-движение

«Решением переехать в Америку я испортила жизнь своей семье»: русскую мать с тремя детьми хотят выгнать из США за то, что она отказалась втягивать ребятишек в ЛГБТ-движение

Автор:
31 января 2023 15:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   америка   депортация   лгбт   мама   половое воспитание   школа   
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И тогда ей демократично указали на дверь.

В США идёт активная пропаганда ЛГБТ. В Диснейленде продают радужную символику, а к посетителям запрещено обращаться «мальчики» и «девочки». Теперь их называют «мечтатели» и «друзья», без указания пола.

В Вашингтоне устраивают забеги небинарных персон:

И проводят митинги:

Ну а в школах есть такая дисциплина - «Половое воспитание». С неё-то и начались проблемы у героини этого поста.

Женщина, мама троих детей, перебралась с ними в США и начала «новую жизнь». Поначалу всё складывалось как надо - дама занялась блогингом, нахваливала всё, что связано с Америкой и поругивала Россию. Тут свобода и благолепие, там - несвобода. Ничего нового, все это слышали множество раз. Это её точка зрения. Но она высказывалась довольно эмоционально и критично, поэтому в комментах к её постам писали, что лучше ей домой не возвращаться.

Реальность открылась, когда у детей началось это «Половое воспитание». В качестве домашнего задания учитель дал им такое: вы должны выбрать, какого пола и ориентации хотите быть в будущем. И мама от него обалдела.

Она пошла к директору, сказала, что задание они делать не будут. И тут ей заявили, что «вы здесь никто». И если отказывается от «просвещения» детей, у неё есть два варианта: ребятишек отправляют в другие семьи или всех высылают обратно в Россию.

Что она теперь будет делать - пока не знает.

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Метки: США   америка   депортация   лгбт   мама   половое воспитание   школа   
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37  комментариев
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7k
Том Сойер Час назад
На этом и закончилась свобода.....
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10k
Zемляк Минуту назад
Вот фин-трансгендер, ах..еть фигурист (ка) (ко)

Это "красивое" будущее ожидает всю гейропу соединенные жопы америки
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6k
Владимир 6 минут назад
Не понял, а в чем проблема выбора? Она не знала что выбрать?
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24k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
Во первых - как говорится со своим самоваром приехала, и еще чему-то удивляется. У нас свои традиции, у них свои, и каждый считает их правильными. Но в чужой стране нужно привыкать к местным обычаям, хочешь ты этого или нет.
Во вторых - нет там прям уж такой ЛГБТ-пропаганды. Там так же есть как согласные, так и не согласные. Просто свободу слова в США дают как умным и нормальным людям, так и долбанутым шизоидам. Ну и тут в дело вступает капитализм, потому что повестка в медиа повышает рейтинги, стоимость акций, а следовательно и прибыль. Правда, сейчас уже есть показатели, что повестка нифига не прибыльная, а даже наоборот. Тот же Нетфликс уже отказывается продвигать повестку.
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1k
Джонни 16 минут назад
Получается мама уже не совсем советский человек, отупела там походу и не смогла научить детей смекалочке.
В СССР все же отвечали на похожий вопрос "Кем ты хочешь стать когда вырастешь?" - правильные ответы: космонавт, пожарный, врач, учитель и т.п. Это ж не значит что все ими стали, у нас не полстраны космонавтов и врачей.
В США соответственно нужно было эти слова заменить на правильные и не выёживаться, этож не значит, что их прямо в школе начали бы епсти.
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2k
Autumn2015 22 минуты назад
У меня подруга такая там, все там супер, чистота и ляпота, а мы тут в г.., когда приехала - шла по улице и гнула пальцы - у нас такого разбитого асфальта нет... у нас заказ к крыльцу привезут... Надоело и переслала ей видео загаженных городов и многокилометровые палаточные ряды, что наши, живущие там мечтают, как у нас, ходить на почту получать посылки - такой дикий крадеж.Обиделась.
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10k
Oleg 22 минуты назад
Э... и чё мать не смогла определить пол и нормальную ориентацию своих детей? ля... парень написал - хочу быть мужиком гетеросексуальной ориентации, дефка - хочу быть дефкой. Или это уже слишком сложно?
з.ы. и очевидно, что это пропогандонское авно про загнивающий запад. как то без огонька работают, без изюминки. написали бы, что детей в дет саду обязывают подписать контракт на смену пола, ну или там введение обязательного тестирования на ориентацию...
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434
Alexander Sar Oleg 16 минут назад
вообще-то в некоторых странах такое есть да - там приставленный к школе комик (ну все поняли) типа нашего школьного психолога только задачи другие - он общается с детьми и типа определяет лучший вариант. И его слово выше чем родителей те не имеют права спорить а если будут - либо срок либо изъятие. В швеции или швейцарии точне не помню. Кто в курсе поправьте.
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1k
Алексей 24 минуты назад
Дети в первую очередь смотрят на мир через призму своей семьи. Если папа с мамой любят друг друга, своих детей, занимаются ими, общаются, то у детей даже мысли не будет построить во взрослой жизни что-то другое.
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Это у них похлеще, чем опыты доктора Менгеле. Обмен половыми органами, причём без права на отказ - это что-то изуверское!
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18k
anpetrof Полчаса назад
Это они так с перенаселением борются
...
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233
Николай Пауков Полчаса назад
Хотя свобода у них всё же есть.
Можешь делать чё хочешь.
Отрезать болт. Пришить сиськи. Просто одеваться в бабский шмот если ты мужского пола... Про быть классическим ахтунгом можно даже не упоминать потому, что это намного нормальнее белого натурала.
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12k
Denissg Полчаса назад
Это очень хорошо, если их всех вышлют в Россию. А могли бы выслать ее, а детей передать на "правильное" воспитание в семьи черных п.д.расов.
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10k
Shtoppi Полчаса назад
тотальное насаждение лгбт и еще +100500 "ценностей" настоящего сектанта-извращенца, это вписывается модель пиндосского мироустройства, так что совсем не удивляет.
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836
Олег Квирулянт Полчаса назад
Думается, блогерка больше офигела от того что ей золотые горы не предлагают. На детей персонажу с таким интеллектом насрать.
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233
Николай Пауков 37 минут назад
Артёмий Татьяныч еще сто лет назад после большого путешествия по США написал, что
на самом деле у них СВОБОДЫ НЕТ НЕХРЕНА и вполне логично это обосновал.
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29k
Григорий 37 минут назад
Да нормально всё - просто будут детки небинарными ушлёпами, ничего страшного. А еще ее мужем станет 200-т киллограмовая негритянка и всем будет приятно.
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3k
Дмитрий Круглов 37 минут назад
Не надо злорадствовать над бедными детьми этой недалекой женщины. Надо свою Родину защищать. В планах ВОЗ в каждой поликлиннике должен быть кабинет по смене пола наравне с прививочными кабинетами. Там дети смогут добровольно сменить пол. Ну как добровольно? - Так же добровольно как прививки. Еще пол можно будет сменить в мобильных палатках на вокзалах и в торговых центрах. Динамика появления детских клиник по смене пола в США представлена на карте.
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2k
poбт 39 минут назад
аааа
так эта б*лядина еще из наших беглых либерастов
ну велкам в юсэй
чеж ты августина скромно умолчала о таком приколе
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6k
klop 42 минуты назад
Там местные ахринивают от законодателей что уж говорить про приезжих.
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14k
Элитный тигр 44 минуты назад
Она занялась блогингом... Сидеть и поливать Россию говном - это называется заниматься блогингом? Сцук, как много новых слов я узнаю.
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6k
SWR-SHKETY 47 минут назад
Прочитал что она зарабатывала блогингом, дальше читать не стал, бред же
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