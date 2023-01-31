«Решением переехать в Америку я испортила жизнь своей семье»: русскую мать с тремя детьми хотят выгнать из США за то, что она отказалась втягивать ребятишек в ЛГБТ-движение

Ну а в школах есть такая дисциплина - «Половое воспитание». С неё-то и начались проблемы у героини этого поста.

Женщина, мама троих детей, перебралась с ними в США и начала «новую жизнь». Поначалу всё складывалось как надо - дама занялась блогингом, нахваливала всё, что связано с Америкой и поругивала Россию. Тут свобода и благолепие, там - несвобода. Ничего нового, все это слышали множество раз. Это её точка зрения. Но она высказывалась довольно эмоционально и критично, поэтому в комментах к её постам писали, что лучше ей домой не возвращаться.

Реальность открылась, когда у детей началось это «Половое воспитание». В качестве домашнего задания учитель дал им такое: вы должны выбрать, какого пола и ориентации хотите быть в будущем. И мама от него обалдела.

Она пошла к директору, сказала, что задание они делать не будут. И тут ей заявили, что «вы здесь никто». И если отказывается от «просвещения» детей, у неё есть два варианта: ребятишек отправляют в другие семьи или всех высылают обратно в Россию.