«Решением переехать в Америку я испортила жизнь своей семье»: русскую мать с тремя детьми хотят выгнать из США за то, что она отказалась втягивать ребятишек в ЛГБТ-движение

И тогда ей демократично указали на дверь.
В США идёт активная пропаганда ЛГБТ. В Диснейленде продают радужную символику, а к посетителям запрещено обращаться «мальчики» и «девочки». Теперь их называют «мечтатели» и «друзья», без указания пола.
В Вашингтоне устраивают забеги небинарных персон:
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И проводят митинги:
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Ну а в школах есть такая дисциплина - «Половое воспитание». С неё-то и начались проблемы у героини этого поста.
Женщина, мама троих детей, перебралась с ними в США и начала «новую жизнь». Поначалу всё складывалось как надо - дама занялась блогингом, нахваливала всё, что связано с Америкой и поругивала Россию. Тут свобода и благолепие, там - несвобода. Ничего нового, все это слышали множество раз. Это её точка зрения. Но она высказывалась довольно эмоционально и критично, поэтому в комментах к её постам писали, что лучше ей домой не возвращаться.
Реальность открылась, когда у детей началось это «Половое воспитание». В качестве домашнего задания учитель дал им такое: вы должны выбрать, какого пола и ориентации хотите быть в будущем. И мама от него обалдела.
Она пошла к директору, сказала, что задание они делать не будут. И тут ей заявили, что «вы здесь никто». И если отказывается от «просвещения» детей, у неё есть два варианта: ребятишек отправляют в другие семьи или всех высылают обратно в Россию.
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Что она теперь будет делать - пока не знает.
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Это "красивое" будущее ожидает всю гейропу соединенные жопы америки
Во вторых - нет там прям уж такой ЛГБТ-пропаганды. Там так же есть как согласные, так и не согласные. Просто свободу слова в США дают как умным и нормальным людям, так и долбанутым шизоидам. Ну и тут в дело вступает капитализм, потому что повестка в медиа повышает рейтинги, стоимость акций, а следовательно и прибыль. Правда, сейчас уже есть показатели, что повестка нифига не прибыльная, а даже наоборот. Тот же Нетфликс уже отказывается продвигать повестку.
В СССР все же отвечали на похожий вопрос "Кем ты хочешь стать когда вырастешь?" - правильные ответы: космонавт, пожарный, врач, учитель и т.п. Это ж не значит что все ими стали, у нас не полстраны космонавтов и врачей.
В США соответственно нужно было эти слова заменить на правильные и не выёживаться, этож не значит, что их прямо в школе начали бы епсти.
з.ы. и очевидно, что это пропогандонское авно про загнивающий запад. как то без огонька работают, без изюминки. написали бы, что детей в дет саду обязывают подписать контракт на смену пола, ну или там введение обязательного тестирования на ориентацию...
Можешь делать чё хочешь.
Отрезать болт. Пришить сиськи. Просто одеваться в бабский шмот если ты мужского пола... Про быть классическим ахтунгом можно даже не упоминать потому, что это намного нормальнее белого натурала.
на самом деле у них СВОБОДЫ НЕТ НЕХРЕНА и вполне логично это обосновал.
В целом, так там свобода и работает.
чеж ты августина скромно умолчала о таком приколе