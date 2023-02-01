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Гаремы из мальчиков: ужасающая традиция мужчин востока, дошедшая до наших дней

Гаремы из мальчиков: ужасающая традиция мужчин востока, дошедшая до наших дней

Автор:
01 февраля 2023 09:06
Метки: Афганистан   Шах   гарем   гарем из мальчиков   иран   история   
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Несмотря на то, что множество международных организаций активно борются за права человека, в некоторых странах до сих пор есть гаремы из детей.

Сегодня мы расскажем об ужасающем обычае афганских полевых командиров, который дошел до наших дней. Они до сих пор содержат целые лагеря и гаремы из малолетних и юных мальчиков для удовлетворения плотских утех. Звучит дико, но подобная традиция берет начало в далеком прошлом.



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В иранском обществе нельзя было вступать в отношения с женщинами легкого поведения или заводить романы со взрослыми мужчинами. Геев жестко преследовали и наказывали. Несмотря на подобные табу, в 19 веке тело юноши без следов мужской зрелости считалось даже более желанным, чем женское, и ничем гомосексуальным это не являлось. Было абсолютно нормальным взять на содержание мальчика в качестве слуги для удовлетворения нужд хозяина. Причем нужд самых разных, в том числе и эротических. Часто детей из бедных семей вынуждали (при поддержке родственников) выбрать такой путь. Особенно в юношеской красоте ценились стройность, гибкость, изящество, отсутствие растительности на лице.


Обличительная информация дошла до нас прямиком из гарема Насер ад-Дин Шаха. Он был четвертым шахом Ирана из династии Каджаров, правил с 1848 года. За его 47-летнее правление произошло очень многое, в том числе поддерживалась и укреплялась традиция содержания гаремов. Они состояли не только из девушек, были там и юноши. Фаворитом шаха являлся мальчик по имени Малиджаке.



В современном мире привилегией содержать лагеря из юношей пользуются полевые командиры Афганистана. Западные журналисты развивают эту тему еще с 2000-х. После падения режима Талибана появился вид сексуального рабства, именуемый "Бача-бази". Его суть заключается в вовлечении мальчиков допубертатного возраста к исполнению эротических танцев в женском образе, а также склонению к интимным отношениям.

Предположительно, корни гомосексуализма и педофилии в Афганистане уходят в далекое прошлое. К тем временам, когда мужчины кроме ступней женщины ничего не видели, это и повлияло на появление нового порока. Менее недоступного, чем связь с женщиной. Сегодня же дети и подростки продолжают страдать из-за традиций прошлого: они живут в специальных лагерях, содержание таких домов считается статусным, хотя официально и запрещено.




Мальчиков похищают из деревень, вызывая недовольство жителей, особенно это распространено в южных регионах, с годами ситуация не меняется. Это все еще прибыльный бизнес.



Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Афганистан   Шах   гарем   гарем из мальчиков   иран   история   
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