Гаремы из мальчиков: ужасающая традиция мужчин востока, дошедшая до наших дней

В иранском обществе нельзя было вступать в отношения с женщинами легкого поведения или заводить романы со взрослыми мужчинами. Геев жестко преследовали и наказывали. Несмотря на подобные табу, в 19 веке тело юноши без следов мужской зрелости считалось даже более желанным, чем женское, и ничем гомосексуальным это не являлось. Было абсолютно нормальным взять на содержание мальчика в качестве слуги для удовлетворения нужд хозяина. Причем нужд самых разных, в том числе и эротических. Часто детей из бедных семей вынуждали (при поддержке родственников) выбрать такой путь. Особенно в юношеской красоте ценились стройность, гибкость, изящество, отсутствие растительности на лице.