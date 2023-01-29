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День памяти жертв Холокоста в немецком Бундестаге превратили в ЛГБТ-перформанс

День памяти жертв Холокоста в немецком Бундестаге превратили в ЛГБТ-перформанс

Автор:
29 января 2023 14:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   бундестаг   лгбт   память   перформанс   холокост   
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На прошедшей неделе мир отметил очередную дату освобождения концлагеря Освенцим и приуроченный к ней Международный день памяти жертв Холокоста. В немецком парламенте в рамках мероприятия состоялось особое заседание, впервые в этом году прошедшее под знаком памяти о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционной ориентации.

Прозвучали речи политиков и представителей ЛГБТ.

Гвоздем программы стало выступление травести-дивы, звезды немецкого кабаре Жоржетты Ди. Такой странный сценарий был утвержден немецким парламентом, как знак памяти о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционно.

"Звезда" под аккомпанемент пианиста спела/о, среди прочего, песню Марлен Дитрих и стихи Бертольда Брехта, положенными на музыку.

"В центре сегодняшнего памятного собрания группа жертв, которая долго вынуждена была биться за признание. Люди, которые по причине своей сексуальной ориентации или идентичности преследовались национал-социалистами", - заявила в открывающей заседание вступительной речи по случаю годовщины председатель бундестага Бербель Бас.

Почти все речи были посвящены угнетению сексуальных меньшинств, - пишет ТГ-канал "Папочка канцлера", - "Вот про кого решили вспомнить всей Немецией, ведь ЛГБТ долго не считали жертвами холокоста. Зачем вообще говорить о евреях, рома, синти — про них так, под конец вброс сделать можно. Для истории".

Не вспомнили даже про советских воинов, спасших узников. Действительно, с чего бы? Нынче даже на годовщину освобождения Освенцима российских представителей не приглашают.

Источник:

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Метки: Германия   бундестаг   лгбт   память   перформанс   холокост   
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22  комментария
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21k
homerchik 53 минуты назад
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Джордж. Вашингтон. Минуту назад
А в это время черти в аду пытают Гитлера, показывая ему это видео
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3k
CarryYes 2 минуты назад
А я думал, что уже видел всё
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5k
Гур 3 минуты назад
Всё у них через жопу
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9k
GROMOZEKA 5 минут назад
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193
NIKOLAI 6 минут назад
ЭТО КОНЕЦ!
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6k
Андрей Крылов 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Джон Уик 12 минут назад
Гомики? Они всегда были. Только их в отличие от сегодня мягко говоря уменьшали всякими способами их популяцию.
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1k
z1380 15 минут назад
Дааааааа!..........
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9k
Dabus 16 минут назад
Эти п@cкуды е#нулись окончательно ...
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17k
Виталий Касандров Полчаса назад
.ведь ЛГБТ долго не считали жертвами- действительно бывшие штурмовики Рёма сидели тихо себе на вышках ,смотрели как сжигают в крематориях всяких унтерменшей , а тут на тебе Т34 .РККА и алес капут.
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17k
Александр 38 минут назад
Лет через 20 о евреях при упоминании холокоста и вспоминать не будут.
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13
Вася Александр 24 минуты назад
Раньше. Такими темпами-значительно раньше.
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3k
Бровеносец в потёмках 39 минут назад
Попомните мои слова, через пару лет вообще окажется, что Европу освобождали от нацизма только ради гомиков и трансов.
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59k
Опиум для народа 42 минуты назад
Поржал. Именно п"дарас Эрнст Рём и его штурмовики привели к власти безвестного тогда Гитлера.
Только из-за Рёма 3 февраля 1931 года Гитлер подписал приказ, запрещающий любую критику личной жизни руководителей штурмовых отрядов. "Это бесполезная трата времени, которое надо отдавать борьбе, - говорилось в приказе фюрера. - Но главное состоит в том, что штурмовые отряды - это объединение, созданное для конкретных политических целей. Это не институт благородных девиц, а союз борцов, жестких и твердых.

Их личная жизнь не может быть объектом праздного внимания, если только она не входит в противоречие с важнейшими принципами национал-социалистической идеологии". И Рём оправдал ожидания Гитлера.
Он превратил разрозненные отряды в единую организацию, которая полностью поддерживала курс Гитлера. Успех Рёма объяснялся особой кадровой политикой. На все ключевые должности он назначал приятелей-гомосексуалистов, а те, в свою очередь, расставляли собственных "подружек".
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10k
Shtoppi 47 минут назад
<<День памяти жертв Холокоста в немецком Бундестаге превратили в ЛГБТ-перформанс>>
------------------
А чего еще ждать от пи_орасов? Интересно что евреи сказали на такие поминки?
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9k
Владимир 48 минут назад
Я может буду антисемитом, но холокост это посмешище в сравнении потерь советских граждан. В основном мирных. Меня бесит эта монополизация страданий!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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