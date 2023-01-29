<<День памяти жертв Холокоста в немецком Бундестаге превратили в ЛГБТ-перформанс>>

На прошедшей неделе мир отметил очередную дату освобождения концлагеря Освенцим и приуроченный к ней Международный день памяти жертв Холокоста. В немецком парламенте в рамках мероприятия состоялось особое заседание, впервые в этом году прошедшее под знаком памяти о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционной ориентации.
Прозвучали речи политиков и представителей ЛГБТ.
Гвоздем программы стало выступление травести-дивы, звезды немецкого кабаре Жоржетты Ди. Такой странный сценарий был утвержден немецким парламентом, как знак памяти о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционно.
"Звезда" под аккомпанемент пианиста спела/о, среди прочего, песню Марлен Дитрих и стихи Бертольда Брехта, положенными на музыку.
"В центре сегодняшнего памятного собрания группа жертв, которая долго вынуждена была биться за признание. Люди, которые по причине своей сексуальной ориентации или идентичности преследовались национал-социалистами", - заявила в открывающей заседание вступительной речи по случаю годовщины председатель бундестага Бербель Бас.
Почти все речи были посвящены угнетению сексуальных меньшинств, - пишет ТГ-канал "Папочка канцлера", - "Вот про кого решили вспомнить всей Немецией, ведь ЛГБТ долго не считали жертвами холокоста. Зачем вообще говорить о евреях, рома, синти — про них так, под конец вброс сделать можно. Для истории".
Не вспомнили даже про советских воинов, спасших узников. Действительно, с чего бы? Нынче даже на годовщину освобождения Освенцима российских представителей не приглашают.
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Только из-за Рёма 3 февраля 1931 года Гитлер подписал приказ, запрещающий любую критику личной жизни руководителей штурмовых отрядов. "Это бесполезная трата времени, которое надо отдавать борьбе, - говорилось в приказе фюрера. - Но главное состоит в том, что штурмовые отряды - это объединение, созданное для конкретных политических целей. Это не институт благородных девиц, а союз борцов, жестких и твердых.
Их личная жизнь не может быть объектом праздного внимания, если только она не входит в противоречие с важнейшими принципами национал-социалистической идеологии". И Рём оправдал ожидания Гитлера.
Он превратил разрозненные отряды в единую организацию, которая полностью поддерживала курс Гитлера. Успех Рёма объяснялся особой кадровой политикой. На все ключевые должности он назначал приятелей-гомосексуалистов, а те, в свою очередь, расставляли собственных "подружек".
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А чего еще ждать от пи_орасов? Интересно что евреи сказали на такие поминки?
Вы пытаетесь что-то пояснить "поколению ЕГЭ"...
Логического вывода, из истории, там не будет, а доказывать - бесполезно, упс...