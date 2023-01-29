<<День памяти жертв Холокоста в немецком Бундестаге превратили в ЛГБТ-перформанс>>

Прозвучали речи политиков и представителей ЛГБТ.

Гвоздем программы стало выступление травести-дивы, звезды немецкого кабаре Жоржетты Ди. Такой странный сценарий был утвержден немецким парламентом, как знак памяти о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционно.

"Звезда" под аккомпанемент пианиста спела/о, среди прочего, песню Марлен Дитрих и стихи Бертольда Брехта, положенными на музыку.