В РПЦ предложили запретить делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ священник Федор Лукьянов уверен, что к вопросу абортов нужно подходить разумно и взвешенно. Между тем, многие женщины рассматривают искусственное прерывание беременности как обычную медицинскую манипуляцию, а некоторые и вовсе не ставят о ней в известность супруга.





В частных медцентрах и клиниках, где делают аборты, зачастую даже не пытаются проводить консультирование женщины перед искусственным прерыванием беременности. Там также не соблюдается неделя тишины (когда беременной дают семь суток на раздумья), и аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы - считает Лукьянов.





Чтобы остановить эту порочную практику священник, выступая на на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений, предложил на законодательном уровне ввести получение документально подтвержденного согласия на аборт не только от самой женщины, но и от её супруга. Во-вторых, считает он, необходимо обязательное доабортное консультирование беременной и ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода.



