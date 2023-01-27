В РПЦ предложили запретить делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви считает, что это предложение необходимо оформить законодательно.
Председатель Патриаршей комиссии РПЦ священник Федор Лукьянов уверен, что к вопросу абортов нужно подходить разумно и взвешенно. Между тем, многие женщины рассматривают искусственное прерывание беременности как обычную медицинскую манипуляцию, а некоторые и вовсе не ставят о ней в известность супруга.
В частных медцентрах и клиниках, где делают аборты, зачастую даже не пытаются проводить консультирование женщины перед искусственным прерыванием беременности. Там также не соблюдается неделя тишины (когда беременной дают семь суток на раздумья), и аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы - считает Лукьянов.
Чтобы остановить эту порочную практику священник, выступая на на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений, предложил на законодательном уровне ввести получение документально подтвержденного согласия на аборт не только от самой женщины, но и от её супруга. Во-вторых, считает он, необходимо обязательное доабортное консультирование беременной и ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода.
Кроме этого, священнослужитель отметил, что к медицинским показаниям для аборта надо отнести и угрозу здоровья матери, а не ребенка, так как "перинатальный скрининг не всегда дает верный результат", а за незаконное проведение и рекламу прерывания беременности нужно наказывать в уголовном и административном порядке.
Врач, акушер-гинеколог, признанный эксперт в области репродуктивного здоровья Любовь Ерофеева считает предложения иерея нелогичными. Во-первых, доабортное консультирование проводится и результат его не слишком впечатляет - лишь около 5% женщин соглашаются оставить ребенка. Во-вторых, аборт в РФ, по словам медика, разрешен с 15 лет. До этого возраста требуется информированное согласие, подписанное родителем или опекуном девушки, а с 15 лет она имеет право принимать решение, касающееся ее здоровья и ее судьбы – самостоятельно! Как быть с незамужними девушками и женщинами? Отказать им в праве на аборт? "Почему третьи лица, не имеющие никакого отношения к ее личным обстоятельствам, должны вмешиваться в ее решение?", - удивляется Ерофеева, добавляя, что эти поправки от РПЦ лишь увеличат количество нежеланных детей. "Нам бы желанных выходить, хорошую медицину им обеспечить, социальную поддержку предоставить, поставить их на ноги…" - добавляет врач.
А вот первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает инициативу Лукьянова правильной, но это предложение необходимо доработать, чтобы никого не ставить в "безвыходное" положение.
«Вот что смущает. А если папы нет, а если папа не знает, а если не помнит. И так далее. Ситуации бывают разные, поэтому здесь совершенно правильное направление мысли. Конечно одинокая женщина, скорее, примет решение не оставлять ребенка, чем женщина, с которой находится рядом мужчина, причем мужчина с большой буквы, который скажет: «Дорогая, этот ребенок — плод нашей любви. Если есть проблемы, мы все их решим. И дети — главное». Мне кажется, услышав такие слова, ни одна женщина не скажет «нет, я сделаю по своему». Поэтому, конечно, надо вставлять эту идею, но дорабатывать ее до того уровня, чтобы никого не поставить в безвыходное положение», — сказала Буцкая.
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Тот кто не переносит эти последствия на своем здоровье - не имеет права голоса.
P.S. мало какая женщина пойдет на аборт от хорошей жизни - а если чья-то жена идет на этот шаг не согласовав этот момент - тут уже звоночек как раз для этого мужчины
P.S. Плохо представляю такую ситуацию, но кто его знает, что в мире бывает.