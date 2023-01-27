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В РПЦ предложили запретить делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга

В РПЦ предложили запретить делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга

Автор:
27 января 2023 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   аборт   беременность   закон   здоровые   искусственное прерывание беременности   медицина   предложение   рпц   
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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви считает, что это предложение необходимо оформить законодательно.

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ священник Федор Лукьянов уверен, что к вопросу абортов нужно подходить разумно и взвешенно. Между тем, многие женщины рассматривают искусственное прерывание беременности как обычную медицинскую манипуляцию, а некоторые и вовсе не ставят о ней в известность супруга.


В частных медцентрах и клиниках, где делают аборты, зачастую даже не пытаются проводить консультирование женщины перед искусственным прерыванием беременности. Там также не соблюдается неделя тишины (когда беременной дают семь суток на раздумья), и аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы - считает Лукьянов.


Чтобы остановить эту порочную практику священник, выступая на на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений, предложил на законодательном уровне ввести получение документально подтвержденного согласия на аборт не только от самой женщины, но и от её супруга. Во-вторых, считает он, необходимо обязательное доабортное консультирование беременной и ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода.


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Кроме этого, священнослужитель отметил, что к медицинским показаниям для аборта надо отнести и угрозу здоровья матери, а не ребенка, так как "перинатальный скрининг не всегда дает верный результат", а за незаконное проведение и рекламу прерывания беременности нужно наказывать в уголовном и административном порядке.


Врач, акушер-гинеколог, признанный эксперт в области репродуктивного здоровья Любовь Ерофеева считает предложения иерея нелогичными. Во-первых, доабортное консультирование проводится и результат его не слишком впечатляет - лишь около 5% женщин соглашаются оставить ребенка. Во-вторых, аборт в РФ, по словам медика, разрешен с 15 лет. До этого возраста требуется информированное согласие, подписанное родителем или опекуном девушки, а с 15 лет она имеет право принимать решение, касающееся ее здоровья и ее судьбы – самостоятельно! Как быть с незамужними девушками и женщинами? Отказать им в праве на аборт? "Почему третьи лица, не имеющие никакого отношения к ее личным обстоятельствам, должны вмешиваться в ее решение?", - удивляется Ерофеева, добавляя, что эти поправки от РПЦ лишь увеличат количество нежеланных детей. "Нам бы желанных выходить, хорошую медицину им обеспечить, социальную поддержку предоставить, поставить их на ноги…" - добавляет врач.


А вот первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает инициативу Лукьянова правильной, но это предложение необходимо доработать, чтобы никого не ставить в "безвыходное" положение.

«Вот что смущает. А если папы нет, а если папа не знает, а если не помнит. И так далее. Ситуации бывают разные, поэтому здесь совершенно правильное направление мысли. Конечно одинокая женщина, скорее, примет решение не оставлять ребенка, чем женщина, с которой находится рядом мужчина, причем мужчина с большой буквы, который скажет: «Дорогая, этот ребенок — плод нашей любви. Если есть проблемы, мы все их решим. И дети — главное». Мне кажется, услышав такие слова, ни одна женщина не скажет «нет, я сделаю по своему». Поэтому, конечно, надо вставлять эту идею, но дорабатывать ее до того уровня, чтобы никого не поставить в безвыходное положение», — сказала Буцкая.

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Метки: Ynews   аборт   беременность   закон   здоровые   искусственное прерывание беременности   медицина   предложение   рпц   
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15  комментариев
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5k
livaneth 48 минут назад
А можно, чтобы РПЦ выплачивала алименты матерям-одиночкам и разведенкам? А потом уже через суд и приставов взыскивала компенсацию с нерадивых отцов, если получится. Так и количество абортов уменьшится.
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21
Александр 9 минут назад
Пусть рпц сначала научится по своим собственным канонам жить, к примеру поститься как следует, а не жрать и пить все подряд.
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9k
Ф Ив 10 минут назад
Вот насчет необходимости согласия мужа полностью поддерживаю, но только при условии, что потом давший такой отказ мужчина должен взять воспитание ребенка на себя без права отказа, даже если потом выяснится, что ребенок не его.
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18k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Почему до сих пор нет закона,обязывающего женщину получить письменное согласие мужчины на беременность от него? И обязательный ДНК тест на отцовство при рождении?! Количество матерей одиночек и афёр с алиментами на порядки сократится!
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Не хотели развитого социализма? Получите средневековое мракобесие и поповщину.
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1k
Злодей 46 минут назад
Тот,кто решает делать аборт обязать посещать психолога, и только по заключению психолога (помимо мед.ограничений) давать соглсасие на операцию.
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1k
Ольга 58 минут назад
Какой там у нас процент воцерквленных людей, а не просто крещенных? что-то около 1 %... так им вот пусть и запрещают что угодно
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188
ruslan d Час назад
Очередная попытка показать свою "значимость" ?
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188
ruslan d Андрей 52 минуты назад
Нет , окончательно решить может только мать и вот это справедливо . Никто не может запрещать ей родить или не родить . Но лучше бы конечно чтоб таких ситуаций не возникало .
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31
paulgr Андрей 50 минут назад
Плод растет в теле женщины. Получается, женщина не властна полностью над с воим телом? Это справедливо? Ваш аргумент считаю также значимым. Дилемма...
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188
ruslan d paulgr 46 минут назад
Ну тут конечно есть варианты порассуждать , согласен .
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