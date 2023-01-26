Звезда OnlyFans собирается заняться сдачей жилья в аренду малообеспеченным семьям

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Ребекка Гудвин, мать-одиночка из Великобритании, стала моделью OnlyFans, чтобы свести концы с концами. Теперь она зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в месяц. И собирается открыть побочный бизнес: купить несколько домов, чтобы сдавать их в аренду малообеспеченным семьям по доступной и справедливой цене.
28-летняя Ребекка планирует убить сразу двух зайцев - и запустить программу для помощи нуждающимся, и обеспечить наследство своим двум дочерям.
Звезда, которая зарабатывает на своем провокационном контенте в OnlyFans (сервис подписки на контент), на этой неделе поделилась в соцсетях своим видением "схемы доступного жилья". Её план состоит в том, чтобы купить сразу восемь домов, а потом сдать их в аренду семьям с низким доходом.
В качестве примера она привела трехэтажный дом с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и парковкой во дворе на две машины, полностью меблированный, с арендной платой 650 фунтов стерлингов (около 56 000 руб.) в месяц.
В качестве примера она привела трехэтажный дом с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и парковкой во дворе на две машины, полностью меблированный, с арендной платой 650 фунтов стерлингов (около 56 000 руб.) в месяц.
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Ребекка рассказала, что раньше ей приходилось настолько нелегко, что она полагалась на продовольственные талоны, чтобы прокормить семью. А счета за газ и электричество приводили её в ужас. Но с тех пор, как в 2019 году она начала свою карьеру на OnlyFans, ее жизнь полностью изменилась.
Такой бизнес-план не назовешь выгодным, но женщина утверждает, что у нее достаточно прибыли от OnlyFans и нет ипотечных кредитов. Поэтому арендная плата составит 100% прибыли, за исключением обслуживания и страховки. Она полагает, что это достойное вложение и "подработка", которую к тому же смогут унаследовать ее дети. "Я делаю это не для того, чтобы заработать больше денег, я инвестирую в будущее своих детей", - объяснила она.
"Это выгодно, я сдаю дома, которые уже окупились, и миллионы, потраченные на них, по-прежнему наши. Я зарабатываю более 100 000 фунтов стерлингов в месяц на onlyfans, и когда этот доход заканчивается / я решаю уйти на пенсию, я ухожу на пенсию с доходом, полученным от сдачи 8 домов".
Она также написала, что все дома, которые она планирует купить, будут отремонтированы и меблированы.
Ее подписчикам идея пришлась по душе, особенно ее социальная направленность. Ребекка получила много положительных отзывов и добрых слов в свой адрес.
Она также написала, что все дома, которые она планирует купить, будут отремонтированы и меблированы.
Ее подписчикам идея пришлась по душе, особенно ее социальная направленность. Ребекка получила много положительных отзывов и добрых слов в свой адрес.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: OnlyFans Великобритания добрая душа доброе дело истории из жизни истории людей мать одиночка помощь малоимущим помощь малообеспеченным социальный проект
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Единственная СПРАВЕДЛИВАЯ цена для чего бы то ни было, это бесплатно.
Пока есть доход, вложиться в недвижимость.
Потом, вести жизнь рантье.
Конечно, не всё так просто и подводные камни, как и везде, есть, но почему бы и нет.
В общем, не дура, понимает, что вечно на её сиськи смотреть не будут.
Хотя... Там и дочери подтянуться могут.
Подхватят, так сказать, выпавшее знамя.
- Яша, отдыхай хорошо, ни в чем себе не отказывай. Только, я тебя умоляю, не трать деньги на то, что дома получаешь бесплатно.
---------------
Теперь она уж точно концы с концами сводит, во всех смыслах ))))))))))))
Читаешь - и сразу чувствуешь серьёзное экономическое образование...