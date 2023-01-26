Звезда OnlyFans собирается заняться сдачей жилья в аренду малообеспеченным семьям

"Это выгодно, я сдаю дома, которые уже окупились, и миллионы, потраченные на них, по-прежнему наши. Я зарабатываю более 100 000 фунтов стерлингов в месяц на onlyfans, и когда этот доход заканчивается / я решаю уйти на пенсию, я ухожу на пенсию с доходом, полученным от сдачи 8 домов".



Она также написала, что все дома, которые она планирует купить, будут отремонтированы и меблированы.



Ее подписчикам идея пришлась по душе, особенно ее социальная направленность. Ребекка получила много положительных отзывов и добрых слов в свой адрес.