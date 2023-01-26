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Звезда OnlyFans собирается заняться сдачей жилья в аренду малообеспеченным семьям

Звезда OnlyFans собирается заняться сдачей жилья в аренду малообеспеченным семьям

Автор:
26 января 2023 18:26
Сообщество : Истории из жизни
Метки: OnlyFans   Великобритания   добрая душа   доброе дело   истории из жизни   истории людей   мать одиночка   помощь малоимущим   помощь малообеспеченным   социальный проект   
2978
5
Ребекка Гудвин, мать-одиночка из Великобритании, стала моделью OnlyFans, чтобы свести концы с концами. Теперь она зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в месяц. И собирается открыть побочный бизнес: купить несколько домов, чтобы сдавать их в аренду малообеспеченным семьям по доступной и справедливой цене.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: OnlyFans   Великобритания   добрая душа   доброе дело   истории из жизни   истории людей   мать одиночка   помощь малоимущим   помощь малообеспеченным   социальный проект   
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34  комментария
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Похожее событие.
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7k
Артём 7 секунд назад
Я понимаю, что математика это москальская лженаука, однако от сдачи 8 домов за 650 фунтов каждый, она получит в районе 5000 фунтов в месяц, что несколько не коррелирует с её текущим доходом в 100К за аналогичный период. Ну а ох...ительную историю про то, что она будет сдавать дома ниже рыночной цены, мы оставим мамкиным блохерам.
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30k
АнтонПолднев 5 минут назад
...купить несколько домов, чтобы сдавать их в аренду малообеспеченным семьям по доступной и справедливой цене.(с)
Единственная СПРАВЕДЛИВАЯ цена для чего бы то ни было, это бесплатно.
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21k
homerchik 20 минут назад
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1k
Александр 22 минуты назад
автор поста молодец. он точно ей не платил потому как тема сисек не раскрыта
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41k
turyst 48 минут назад
Хм... Нормальный план.
Пока есть доход, вложиться в недвижимость.
Потом, вести жизнь рантье.

Конечно, не всё так просто и подводные камни, как и везде, есть, но почему бы и нет.

В общем, не дура, понимает, что вечно на её сиськи смотреть не будут.
Хотя... Там и дочери подтянуться могут.
Подхватят, так сказать, выпавшее знамя.
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199
SergeyK 48 минут назад
П...зда не бог, но помогает...
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2k
vagon1 57 минут назад
Если эта простигосподи зарабатывает более 100000 фунтов в месяц, показывая сиськи/письки, то наше общество больнО!
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61k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
проститутка с золотым сердцем
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1k
Vladislav Grigorenko Час назад
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4k
Вячеслав Час назад
Платить деньги, чтобы увидеть обвисшие сиськи и целлюлитную жопу, когда этого "добра" в тырнете бесплатно навалом...
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18k
сеньор Леонсио Час назад
Ага,всех малообеспеченным создать аккаунты на онлифанс,так цифровая проституция победит бедность,а потом голод,остановит войны и таянье льдов антарктики! Так победим!
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2k
Michael Час назад
Кто вы, непонятные люди, которые готовы в наше время платить бабки, чтобы посмотреть на еще одну пару сисек???
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318
Konstantin Lebedev Michael Час назад
Подростки-онанисты?
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3k
Александр Час назад
Шлюха стала звездой, о времена, о нравы....
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162
Вася Васильев Час назад
страшновата мондель... и она это понимает раз ищет нормальный источник дохода.
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1k
Hornet Час назад
Решила "Мамкой" стать...
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5k
Tuskub Час назад
..это из серии - "Я не проститутка, я стедентка и учусь на втором курсе, а после окончания института буду помогать собачкам из приюта - деньги мне нужны только для этого"))
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4k
alex Час назад
а где сиськи?
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10k
Shtoppi 2 часа назад
<<...стала моделью OnlyFans, чтобы свести концы с концами.>>
---------------
Теперь она уж точно концы с концами сводит, во всех смыслах ))))))))))))
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32k
Юр21 2 часа назад
"Поэтому арендная плата составит 100% прибыли, за исключением обслуживания и страховки."
Читаешь - и сразу чувствуешь серьёзное экономическое образование...
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8k
Владимир 2 часа назад
Тема.....не раскрыта. Текст не читал!
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