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«Постоянно хочется жрать!»: Дмитрий Медведев прокомментировал требование украинских властей поставить им ещё больше оружия

«Постоянно хочется жрать!»: Дмитрий Медведев прокомментировал требование украинских властей поставить им ещё больше оружия

Автор:
25 января 2023 19:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Оружие   Украина   андрей мельник   дмитрий медведев   политика   поставки   самолеты   субмарины   танки   
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Больше самолётов и… подводных лодок.

Андрей Мельник был послом в Германии, теперь стал заместителем министра иностранных дел Украины. Он полагает, что кроме танков, запад должен передать им истребители и субмарины:

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И вот как по этому поводу высказался Дмитрий Медведев:

«Говорят, что аппетит приходит во время еды. Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать!

Так и никчёмные начальнички Малороссии всё время хотят всё больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолёты и… подводные лодки. Ладно, самолёты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлётных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто.

А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придётся сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная».

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Метки: Оружие   Украина   андрей мельник   дмитрий медведев   политика   поставки   самолеты   субмарины   танки   
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11  комментариев
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10k
Sasa 2 часа назад
Им надо сразу просить авианосец! Там и десантура размещается с БМПшками, вертолеты, самолеты всякие, и еще чего только нет на авианосце!
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577
alex72 2 минуты назад
вспомнилось... "подводная лодка в степях украины погибла в неравном воздушном бою"....
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11k
paranoid 4 минуты назад
А хрен ли. Танки им дали. Артиллерию дали. Собственно дальше логично авиация и флот.
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14k
Алексей 11 минут назад
Кому на куй вообще сдался этот "кивала" Медведев?
С хера ли его опять пиарить начали?
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17k
Вася Полчаса назад
такое чувство, что на медведева заказ на пиар в последнее время, пытаются из .. конфету вылепить ..
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29k
Григорий Час назад
Если честно, то им всё это нафиг не надо. Дайте просто денег и побольше, побольше.
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