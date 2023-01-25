«Постоянно хочется жрать!»: Дмитрий Медведев прокомментировал требование украинских властей поставить им ещё больше оружия

Больше самолётов и… подводных лодок.
Андрей Мельник был послом в Германии, теперь стал заместителем министра иностранных дел Украины. Он полагает, что кроме танков, запад должен передать им истребители и субмарины:
«Говорят, что аппетит приходит во время еды. Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать!
Так и никчёмные начальнички Малороссии всё время хотят всё больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолёты и… подводные лодки. Ладно, самолёты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлётных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто.
А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придётся сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная».
Источник:
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С хера ли его опять пиарить начали?
А ты тут для чего?
Если "сам Медведев" мне бы ответил?