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Против тиктокеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ

Против тиктокеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ

Автор:
24 января 2023 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Даша Корейка   Хилми Форкс   административное дело   закон   пропаганда ЛГБТ   тик ток   шоу бизнес   
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Проверить "творчество" этих двух персон ранее просила депутат Госдумы Яна Лантратова, которая считает, что весь контент этих товарищей нарушает вступивший в силу закон о пропаганде чуждых ценностей.

В декабре 2022 года депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество Даши Корейки и Хилми Форкса. По ее мнению, все, что они делают и выдают в эфир - вне закона. В их контенте можно найти пропаганду ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.


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Стало известно о том, что блогер-тиктокеры стали фигурантами административного дела о пропаганде ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП РФ). Административное дело против них возбудили 13 января, но проверка в МВД идёт до сих пор. Известно, что материалы против Корейки и Форкса также направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет России. По мнению ведомства, в действии блогеро, кроме прочего, есть признаки нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью. Действия тиктокеров также оценят по статье 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".



Даша Корейка - трансгендерный тиктокер, который до недавнего времени был парнем по имени Максим Матвеев. Не обремененный интеллектом молодой человек решил стать известным, заведя аккаунт в Тик-Токе, где он снимал странные видео с переодеванием, раскрашиванием лица косметикой. Молодой человек принимал странные позы. корчил рожи. Казалось бы, кому мог быть интересен подобный контент?


Однако у Корейки нашлись поклонники, а уж после смены пола - и подавно. Тем более, что для привлечения подписчиков трансляции велись даже из клиники, где из Максима лепили Дашу. В стриме Корейке помогал тот самый Хилми Форкс, который вместе с трансгендером стал фигурантом административного дела.


5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране. Согласно этому закону, в РФ находятся под запретом фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, которая способна вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.

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Метки: Ynews   Даша Корейка   Хилми Форкс   административное дело   закон   пропаганда ЛГБТ   тик ток   шоу бизнес   
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24  комментария
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12k
Ivan 53 минуты назад
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53k
Олег 49 секунд назад
Матвеев здорового человека
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11k
Андрей Ма-С Минуту назад
хоть это существо и выглядит как очередной долбо..еп, на самом деле оно опасно для общества критично. Ибо основная масса его зрителей и "поклонников" это дети от 5 до 13-14 лет. То есть самая легко внушаемая часть сети. Сейчас наверное у процентов девяносто детей дошкольно-школьного возраста есть доступ в тиктокам и ютубам. И почти 99% из них и являются аудиторией всей этой фрикощущеры.
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2k
Максим 4 минуты назад
Это "Даша" была одно время популярна в ютубе,вся школота от 3-го класса его/ее знали.Мне сын показал один раз,так эта херня потом в рекомендации постоянно попадала,пока не заблочил.А школьники это смотрят.
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1k
Демьян 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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364
Максим 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
КАКАнгел 15 минут назад
хорошо. Просто я не являясь геем и совсем не интересуясь этой темой всё равно слышал о этом КОРЕЙКЕ, и более того это существо не было кладезем интеллекта или умных и веселых действий - то есть меня его контент не мог заинтересовать , но я всё равно знал эту морду - что свидетельствует о излишне агрессивной рекламе этого чудовища . и пусть оно посидит в мужской зоне- там то его таланты будут востребованы.
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1k
Демьян 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Сергей 16 минут назад
А как об этих чудиках депутат узнала?
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26k
Лис 18 минут назад
Да какая там административка, а? В дурку их на пару. А лучше вернуть в УК статью за гомосексуализм и на зону.
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36k
Aleks 19 минут назад
Удивляют не такие особи, а наличие биомассы, которая смотрит их "творчество". А это все неокрепшие детские умы.
Жечь надо это гавно в зародыше.
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11k
Sergey 21 минуту назад
Закрываем фишки за пропаганду пропагандонов! Шутка конечно, но как говорится... Зачем здесь это гэ? Я ведь про них раньше даже не слышал и был более счастлив до этого поста.
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29k
Григорий 22 минуты назад
Самому заплатить деньги, чтобы х.уй отрезали? Это на всю голову надо быть пи.зданутым.
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173
Николай Пауков Полчаса назад
Я хз чё эта корейка может напопагандировать. А вообще мне интересно... Поклонники у этого чудилы же есть? Вот кто эти люди? Вменяемый человек это смотреть не будет. И вообще, не надо их чудильню тупо репостить везде. А то постоянно на слуху.
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7k
Енот Потаскун Полчаса назад
А почему на них еще дело не завели за пропаганду долбо€бизма?
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179
ruslan d Полчаса назад
Они еще в РФ ?
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20k
What??? 42 минуты назад
Таких особей нужно уничтожать физически и ни как иначе!!!
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184
Максим Усольцев 45 минут назад
А Петрова не хотят проверить?
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17k
Александр 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
pynh 47 минут назад
А тут зачем вы лишний раз эту пдоросню показываете?
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24k
Андрей 49 минут назад
К стенке всю эту гомосятину надо, иначе не извести уже!
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