Против тиктокеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ

Проверить "творчество" этих двух персон ранее просила депутат Госдумы Яна Лантратова, которая считает, что весь контент этих товарищей нарушает вступивший в силу закон о пропаганде чуждых ценностей.
В декабре 2022 года депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество Даши Корейки и Хилми Форкса. По ее мнению, все, что они делают и выдают в эфир - вне закона. В их контенте можно найти пропаганду ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.
Стало известно о том, что блогер-тиктокеры стали фигурантами административного дела о пропаганде ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП РФ). Административное дело против них возбудили 13 января, но проверка в МВД идёт до сих пор. Известно, что материалы против Корейки и Форкса также направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет России. По мнению ведомства, в действии блогеро, кроме прочего, есть признаки нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью. Действия тиктокеров также оценят по статье 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".
Даша Корейка - трансгендерный тиктокер, который до недавнего времени был парнем по имени Максим Матвеев. Не обремененный интеллектом молодой человек решил стать известным, заведя аккаунт в Тик-Токе, где он снимал странные видео с переодеванием, раскрашиванием лица косметикой. Молодой человек принимал странные позы. корчил рожи. Казалось бы, кому мог быть интересен подобный контент?
Однако у Корейки нашлись поклонники, а уж после смены пола - и подавно. Тем более, что для привлечения подписчиков трансляции велись даже из клиники, где из Максима лепили Дашу. В стриме Корейке помогал тот самый Хилми Форкс, который вместе с трансгендером стал фигурантом административного дела.
5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране. Согласно этому закону, в РФ находятся под запретом фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, которая способна вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.
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Жечь надо это гавно в зародыше.