Против тиктокеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ

Однако у Корейки нашлись поклонники, а уж после смены пола - и подавно. Тем более, что для привлечения подписчиков трансляции велись даже из клиники, где из Максима лепили Дашу. В стриме Корейке помогал тот самый Хилми Форкс, который вместе с трансгендером стал фигурантом административного дела.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране. Согласно этому закону, в РФ находятся под запретом фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, которая способна вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.