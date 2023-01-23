Уборщица зарабатывает на сайте для взрослых из-за "сходства" с принцессой Дианой

Сейчас Лорен каждый день делает контент, и зарабатывает около 16 тысяч фунтов стерлингов в месяц - а это 1,3 млн на рубли. По словам женщины, ей нравится то, что она делает. Заработанные деньги она мечтает потратить на благое дело - спасение животных. А ещё - её муж совсем не против такого способа заработка супруги, и поддерживал её с самого начала. "Муж не против того, что на меня смотрят другие. Он не ревнивый," - говорит Лорен.