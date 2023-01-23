Уборщица зарабатывает на сайте для взрослых из-за "сходства" с принцессой Дианой

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После того, как 47-летняя уборщица Лорен Спенсер из Манчестера зарегистрировалась на сайте для взрослых OnlyFans - её жизнь не была прежней. Там женщину сравнили с принцессой Дианой, и её "карьера" взлетела.. Она решила времени зря не терять.
Ещё в апреле 2021 года уборщица Лорен Спенсер выложила парочку пикантных фото на сервис OnlyFans. Тогда она продала клининговый бизнес, и искала способы заработка. После этого 47-летнюю женщину начали активно сравнивать с принцессой Дианой. Она решила время зря не терять, преображая себя в стиле принцессы, и публикуя всё больше фотографий.
Сейчас Лорен каждый день делает контент, и зарабатывает около 16 тысяч фунтов стерлингов в месяц - а это 1,3 млн на рубли. По словам женщины, ей нравится то, что она делает. Заработанные деньги она мечтает потратить на благое дело - спасение животных. А ещё - её муж совсем не против такого способа заработка супруги, и поддерживал её с самого начала. "Муж не против того, что на меня смотрят другие. Он не ревнивый," - говорит Лорен.
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"Я была в шоке, когда начала набирать популярность. Теперь же я нахожусь в топе на сайте. Многие предполагают, что я похожа на принцессу Диану - мне это льстит, она была прекрасной женщиной," - говорит Лорен. По её словам, некоторые подписчики просят её повторить некоторые фото Дианы - не обязательно в обнажённом виде. Также кто-то просил её прочитать стихи, потому что её голос тоже напоминает голос принцессы. Вот такие дела.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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где ссылка на "сайт для взрослых"?
сам погонял шкурку, поделился картинками (спасибо),
но ссылку на сайт не зажимай, это не честно