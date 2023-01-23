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Уборщица зарабатывает на сайте для взрослых из-за "сходства" с принцессой Дианой

Уборщица зарабатывает на сайте для взрослых из-за "сходства" с принцессой Дианой

Автор:
23 января 2023 20:37
Сообщество : Истории
Метки: OnlyFans   Англия   Жизнь   Фотографии   женщины   истории   люди   принцесса диана   странные люди   фото   
2237
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После того, как 47-летняя уборщица Лорен Спенсер из Манчестера зарегистрировалась на сайте для взрослых OnlyFans - её жизнь не была прежней. Там женщину сравнили с принцессой Дианой, и её "карьера" взлетела.. Она решила времени зря не терять.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: OnlyFans   Англия   Жизнь   Фотографии   женщины   истории   люди   принцесса диана   странные люди   фото   
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18  комментариев
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1k
Афраний Час назад
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Valiko 38 секунд назад
лишь бы полы не мыть...
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Виталий 2 минуты назад
В Америке, Элвисов пруд пруди.
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4k
Frank Borman 12 минут назад
Какая Диана? Так это ж я в молодости.
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10k
Просто Царь 15 минут назад
Посмотрел в зеркало и нахожу, что я больше похож на Диану, чем эта уборщица.
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324
А Васильев 16 минут назад
Млять!!! Это ж каким слепым надо быть? А, понял! Зрители OnlyFans уподобляются тем слюнявым малолеткам, которые в каждом хаски видят Хатико! И с судорожными всхлипами так : "О! Хатико! Блин, не так - О! Диана!"
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16k
Михаил Гривин 16 минут назад
Я раньше не очень понимал людей, которым охота дрочить на принцессу Диану. Теперь я не понимаю их ещё больше: она же старая и стрёмная!
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36k
Седой Полчаса назад
Если он похожа на Диану...то я тогда на Алан Делона!
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1k
Виталий Полчаса назад
Уборщица - а где ведро и тряпка.
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1k
Сергей 41 минуту назад
эй, эй, Тс так не честно...
где ссылка на "сайт для взрослых"?
сам погонял шкурку, поделился картинками (спасибо),
но ссылку на сайт не зажимай, это не честно
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39
Божечки-кошечки 43 минуты назад
На Камиллу она похожа!!!!
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92
Мандалай Иванович 46 минут назад
Пиратская версия...
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1k
Максим Макашев 48 минут назад
и эта ШМАРА считает себя похожей на Принцессу Диану? Спасибо, ПРОБЛЕВАЛСЯ
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Трям Час назад
Чивоблять?????
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87k
Taras Kozalupko Час назад
Как бабка Лиза померла, все писда, пошла страна в разнос!
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10k
Shtoppi Час назад
Товарищи... Это полный пи_дец!
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5k
5 копеек Час назад
Какая-то спившаяся Диана пенсионного возраста. Надо бы совсем быть куканутым дианонойдом, чтобы платить бабло такому двойнику или двойницы (уж шибко по фейсу на транса тянет, ...впрочем, гэта ж еўрапейцы
)
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