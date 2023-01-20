Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы

Российский игрок клуба "Филадельфия" Иван Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем в форме с ЛГБТ-символикой. Как ни странно, но теперь хоккеист влюбил в себя большую часть американской аудитории. Телеведущие и журналисты встали на сторону Проворова и интересуются, что не так с американским народом.
Защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Этим действием Иван спровоцировать большую часть публики.
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После матча Иван Проворов объяснил, почему отказался от свитера с ЛГБТ-символикой.
«Я всех уважаю, уважаю их выбор, и это мой выбор, потому что это моя религия. Это все, что я могу сказать», - сказал Иван. Отвечая на вопросы журналистов он отметил, что исповедует православие.
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Американский хоккеист и главный тренер клуба «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла после матча заявил, что решение Ивана только сблизило игроков в команде:
"Решение Проворова повлияло на раздевалку? Ни на cекунду. Вcтреча продлилаcь 15–20 минут и была дейcтвительно полезной. Это хороший процеcc в очень важной cитуации. Для меня это cближает команду. Меня не беcпокоят cлухи о раcколе в команде", - сказал тренер TSN.
Как ни странно, но поступок Проворова вызвал у американцев уважение. В поддержку хоккеиста болельщики клуба раскупили почти все майки с номером российского хоккеиста. Тем, как Иван отстаивает свои убеждения, восхитился и ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон:
«Я всех уважаю, уважаю их выбор, и это мой выбор, потому что это моя религия. Печально, что для того, чтобы сказать это вслух, понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?», - сообщает "Первый канал".
Так же Проворова поддержал и журналист Грег Прайс. Он был категоричен в своей оценке произошедшего.
"Я надеюсь, что Проворов понимает, что единственные люди, которые будут на него злиться, это невыносимые спортивные блогеры и радужная онлайн-мафия, большая часть которой даже не интересуется хоккеем", — написал Прайс.
Спасибо ему за то, что он делает то, во что верит. Я бы тоже ни за что не стал участвовать в этом дерьме. Не могу поверить, что так много людей сдались и действительно участвуют.
Хорошая работа для того, чтобы противостоять головорезам. Мы поддерживаем тебя, Иван!
Слава парню за то, что он не продал свои убеждения — в мире конформизма стремись быть другим!
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И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод."
(с)
НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ БРАТСКОГО ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ
Опомнитесь, люди! Остановитесь на мгновение, подумайте о том, что все мы делаем...
Поймите, что враги наши не англичане, не французы, не немцы, не чехи, не финляндцы, не русские, не украинцы... А враги наши, одни враги наши слабости, наше невежество, наше безволие и малодушие.
Поймите, что всё то зло, от которого вы страдаете, вы сами себе делаете, подчиняясь тем внушениям, которыми обманывают вас короли, члены парламентов, императоры, военные, капиталисты, духовенство, писатели, художники, все те, которым нужен этот обман для того, чтобы жить вашими трудами.
Кто бы вы ни были француз, русский, украинец, поляк, англичанин, ирландец, немец, чех поймите, что все ваши настоящие человеческие интересы, какие бы они ни были земледельческие, промышленные, торговые, художественные или ученые, все интересы эти так же, как и удовольствия и радости, ни в чём не противоречат интересам других народов и государств, и что вы связаны взаимным содействием, обменом услуг, радостью широкого братского общения, обмена не только товаров, но мыслей и чувств с людьми других народов.
Поймите, что спастись от всех ваших бедствий вы можете только тогда, когда смело вступите в область той высшей идеи братского единения народов, которая давно уже вступила в жизнь и со всех сторон призывает вас к себе.
Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо стран, отечеств и правительств, а сыны Бога, и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей!
(с)
кто победил - тот и добро.
к сожалению, историю пишут историки...
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