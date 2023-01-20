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Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы

Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы

Автор:
20 января 2023 12:29
Сообщество : Спорт
Метки: nhl   Иван Проворов   США   видео   интересное   лгбт   фото   хоккей   
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Российский игрок клуба "Филадельфия" Иван Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем в форме с ЛГБТ-символикой. Как ни странно, но теперь хоккеист влюбил в себя большую часть американской аудитории. Телеведущие и журналисты встали на сторону Проворова и интересуются, что не так с американским народом.

Защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Этим действием Иван спровоцировать большую часть публики.

После матча Иван Проворов объяснил, почему отказался от свитера с ЛГБТ-символикой.

«Я всех уважаю, уважаю их выбор, и это мой выбор, потому что это моя религия. Это все, что я могу сказать», - сказал Иван. Отвечая на вопросы журналистов он отметил, что исповедует православие.

Американский хоккеист и главный тренер клуба «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла после матча заявил, что решение Ивана только сблизило игроков в команде:

"Решение Проворова повлияло на раздевалку? Ни на cекунду. Вcтреча продлилаcь 15–20 минут и была дейcтвительно полезной. Это хороший процеcc в очень важной cитуации. Для меня это cближает команду. Меня не беcпокоят cлухи о раcколе в команде", - сказал тренер TSN.

Как ни странно, но поступок Проворова вызвал у американцев уважение. В поддержку хоккеиста болельщики клуба раскупили почти все майки с номером российского хоккеиста. Тем, как Иван отстаивает свои убеждения, восхитился и ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон:

 «Я всех уважаю, уважаю их выбор, и это мой выбор, потому что это моя религия. Печально, что для того, чтобы сказать это вслух, понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?», - сообщает "Первый канал".

Так же Проворова поддержал и журналист Грег Прайс. Он был категоричен в своей оценке произошедшего.

"Я надеюсь, что Проворов понимает, что единственные люди, которые будут на него злиться, это невыносимые спортивные блогеры и радужная онлайн-мафия, большая часть которой даже не интересуется хоккеем", — написал Прайс.

Спасибо ему за то, что он делает то, во что верит. Я бы тоже ни за что не стал участвовать в этом дерьме. Не могу поверить, что так много людей сдались и действительно участвуют.

Хорошая работа для того, чтобы противостоять головорезам. Мы поддерживаем тебя, Иван!

Слава парню за то, что он не продал свои убеждения — в мире конформизма стремись быть другим!


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Метки: nhl   Иван Проворов   США   видео   интересное   лгбт   фото   хоккей   
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15  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Так всегда было, голос разума чаще спокойный, а вот у безумия всегда всё громко и обязательно МЫ!, даже если это "мы" на деле меньшинство. Но в итоге "правда" за тем, кто громче кричит. Пока реальное спокойное большинство не очнется от всего этого бреда.
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49k
Сергей Полчаса назад
Удивительно, что с пеной у рта защищая свои заднеприводные свободы эти животные абсолютно плюют на свободы и принципы нормальных людей. Да еще и начинают их травить если те не поддерживают их животные инстинкты. Запад совсем свихнулся.
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163
ruslan d 51 минуту назад
Задолбали этой клоунадой , спорт при чем ? Ваня красавец
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605
partners74 56 минут назад
всё правильно сделал. 1. хоккей-спорт настоящих мужчин, а не п.и.д.о.р.ов. 2.не.ку.й тут вообще разговоры вести про лгбт, за это раньше казнь была - раскаленный прут в ж.о.пу
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10k
Vacony Час назад
"Разве я могу осуждать мух за то, что они совокупляются? Однако когда на моей голове, злит. Так и те же эти. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали их нрав - что-де балуются в *** и долбятся в ***. Истинно, они хуже мух, ибо мухи изредка согрешат на моей голове, эти же изо дня в день пытаются совокупится в самом ее центре. Мухи по недомыслию, эти же хладнокровно и сознательно.
И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод."

(с)
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6k
Leo Sun Час назад
Потому что здравомыслящие люди есть ВЕЗДЕ. Но нас всех стараются разделить и перессорить, потому что знают, что мы как единое целое - огромная сила, способная уничтожить их.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ БРАТСКОГО ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ

Опомнитесь, люди! Остановитесь на мгновение, подумайте о том, что все мы делаем...

Поймите, что враги наши не англичане, не французы, не немцы, не чехи, не финляндцы, не русские, не украинцы... А враги наши, одни враги наши слабости, наше невежество, наше безволие и малодушие.

Поймите, что всё то зло, от которого вы страдаете, вы сами себе делаете, подчиняясь тем внушениям, которыми обманывают вас короли, члены парламентов, императоры, военные, капиталисты, духовенство, писатели, художники, все те, которым нужен этот обман для того, чтобы жить вашими трудами.

Кто бы вы ни были француз, русский, украинец, поляк, англичанин, ирландец, немец, чех поймите, что все ваши настоящие человеческие интересы, какие бы они ни были земледельческие, промышленные, торговые, художественные или ученые, все интересы эти так же, как и удовольствия и радости, ни в чём не противоречат интересам других народов и государств, и что вы связаны взаимным содействием, обменом услуг, радостью широкого братского общения, обмена не только товаров, но мыслей и чувств с людьми других народов.

Поймите, что спастись от всех ваших бедствий вы можете только тогда, когда смело вступите в область той высшей идеи братского единения народов, которая давно уже вступила в жизнь и со всех сторон призывает вас к себе.

Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо стран, отечеств и правительств, а сыны Бога, и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей!
(с)
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4k
Нескучный сад Час назад
Представляю какое давление Иван выдержал до, во время и после этого случая. Наверняка ему говорили, что разумнее будет сглотнуть и сделать как все... А Иван не зассал и стал примером для других! Но гнобить его вскоре начнут с новой силой, т.к. радужное лобби возбудило ъ не на шутку на фоне неожиданной поддержки Ивана. Что же, пожелаю ему сил и терпения. Я его поддерживаю!
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163
ruslan d Нескучный сад 47 минут назад
Да ничего ему не будет , он звезда и на контракте . Хотя летчикам мало что светит в этом сезоне .
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131
Николай Пауков Час назад
Да я и не сомневаюсь, что подавляющая часть населения США на болту вертело эту трансгендерную чухню, и почти уверен, что большая часть негров на том же самом вертело "негрохоббитов".
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3k
Мочи свиней! Час назад
Он русский, а не педик!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Недалёк тот час, когда весь Русский мир поддержат. Сила - в правде.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
<<Телеведущие и журналисты встали на сторону Проворова и интересуются, что не так с американским народом.>>
---------------

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17k
Алексей 2 часа назад
Молоток! задолбали уже любители поелозить по говну!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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