Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы

Как ни странно, но поступок Проворова вызвал у американцев уважение. В поддержку хоккеиста болельщики клуба раскупили почти все майки с номером российского хоккеиста. Тем, как Иван отстаивает свои убеждения, восхитился и ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон:

«Я всех уважаю, уважаю их выбор, и это мой выбор, потому что это моя религия. Печально, что для того, чтобы сказать это вслух, понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?», - сообщает "Первый канал".

Так же Проворова поддержал и журналист Грег Прайс. Он был категоричен в своей оценке произошедшего.