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Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ

Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ

Автор:
18 января 2023 11:21
Сообщество : Спорт
Метки: Иван Проворов   видео   лгбт   религия   скандал   травля   хоккей   
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Хоккеист попросил уважать его религиозные взгляды.

Защитник хоккейного клуба «Филадельфия» Иван Проворов отказался от участия в акции поддержки секс-меньшинств и подвергся травле.

После матча журналисты поинтересовались у хоккеиста, почему он манкирует такими важными вещами как поддержка ЛГБТ, на что Проворов ответил, что секс меньшинства и его религиозные взгляды идут друг с другом вразрез и попросил относится с уважением к выбору каждого человека.

«Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил Проворов.

Сообщается, что после отказа надевать специальную форму Проворов в Сети подвергся массовой травле. Меньшинства и сочувствующие призвали убрать российского игрока из основного состава команды и посадить на скамью запасных. За Ивана пришлось заступаться главному тренеру «Филадельфии» Джону Торторелла.

«Проворов верен себе и своей религии. За это я уважаю его и не вижу повода убирать Ивана в запас лишь из-за его решения», — заявил Торторелла во время пресс-конференции.

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Метки: Иван Проворов   видео   лгбт   религия   скандал   травля   хоккей   
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31  комментарий
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12k
Kostick 2 часа назад
странн, отчего тридварасы и прочая нечисть, не станут жить отдельно? как по мне, такая сегрегация самое то. аккурат на поколение, пусть два. и Ивану всяко респект. не прогнулся под говномесов.
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15k
Сергей 11 минут назад
У нас в Сиднее так несколько месяцев назад 7 игроков в рэгби из команды Мэнли Иглс отказались на игру надеть новую форму с радугой. Их потом всех поимённо в СМИ назвали и начали травить.
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1k
Руслан 12 минут назад
Происходящее в Штатах, да и в ЕС напоминает какой-то сюрреализм
Сами боролись с Союзом десятки лет, осуждая СССР за всю х@ню и сами же строят у себя подобие того, с чем боролись. Политическая Цензура? Пожалуйста! Маск не даст соврать.
Гонение на людей за их взгляды? Сколько угодно! Травля неугодных, запрет на своё прошлое, класс гегемон в лице черномазых и радужных тунеядцев! Тоталитарный контроль за общественными настроениями и выпиливание несогласных из общественной повестки. Только история повторяется во второй раз как фарс. Ох и хлебнут они еще со своими попытками привести общество в состояние покорного, на всё согласного стада
Даёшь свободу Техасу и всем нормальным Штатам
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15k
Сергей 14 минут назад
Молоток!
Но в итоге они его выживут из команды, да и из страны.
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6k
Leo Sun 20 минут назад
Браво!
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44
Иван Сусанин Полчаса назад
наш человек
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256
Странник Полчаса назад
Никогда не слышал про Ивана Проворова, я не фанат хоккея, но теперь я искренне уважаю его. Мужчина!
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 39 минут назад
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448
cdzpm 39 минут назад
Почему я должен уважать чью-то нетрадиционную ориентацию?!!!! И публично выражать им поддержку!
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29k
Григорий 39 минут назад
Раньше они просили поддержать их за то, что их не любят и травят. Сейчас они травят если их не поддерживать? Ну давайте уж сразу разденемся, упакуем себя нарядной лентой с бантом, и встанем под елочку (ну или залезем в рождественский носок, там вроде это более принято). Ну а что? Сразу и участие в их жизни и подарок!
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2k
Pioner76 52 минуты назад
Я бы тоже отказался.
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10k
Shtoppi 57 минут назад
<<...почему он манкирует такими важными вещами как поддержка ЛГБТ...>>
--------------------
Вот тем кому надо, тот пусть и занимается таким "важными" вещами как поддержка всех этих меньшинств, а к нормальным людям приставать не надо.
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21k
Сталкер Час назад
Видео в конце: животные есть животные. Документальное видеоподтверждение.
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9k
Б.Касторский Час назад
Не туда люди свернули. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Так зачем нужно поддерживать что-то в обязательном порядке? Может ещё и соглашаться на ухаживания гомосеков? Бред же.
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24k
Serg2001 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр Час назад
Ну чем не зоопарк?У них и блохи наверно есть ).
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4k
foggen2 Час назад
Заочно жму руку Проворову Зная что рискует карьерой и заработком нашёл в себе силы и мужество не "прогнуться под коллектив" а отстоять свою точку зрения.
Тренеру тоже респект.Занял неудобную для толпы тестомесов позицию.
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1k
Граф Андрий Час назад
Иван всё правильно сделал!!!
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27k
Ваня 2 часа назад
аплодирую стоя!!!
аплодирую стоя!!!Посмотреть
аплодирую стоя!!!
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17k
Александр 2 часа назад
А если попросить гомиков надеть одежду с символикой традиционных ценностей?
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22k
sssss3 2 часа назад
А почему кто-то ОБЯЗАН поддерживать педерастов и прочих уродов??? И почему в приказном порядке нужно поддерживать их???
Ну нравится им долбить друг друга в зад, Я и ДРУГИЕ здесь причём, почему мы должны их поддерживать???
Почему пи.доров не заставляют в приказном порядке раз в месяц поддерживать ГЕТЕРОСЕКСУАЛОВ???
А почему наоборот обязательно??? Что за мерзость в головах американцев???
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