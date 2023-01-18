Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ

Сообщается, что после отказа надевать специальную форму Проворов в Сети подвергся массовой травле. Меньшинства и сочувствующие призвали убрать российского игрока из основного состава команды и посадить на скамью запасных. За Ивана пришлось заступаться главному тренеру «Филадельфии» Джону Торторелла.



«Проворов верен себе и своей религии. За это я уважаю его и не вижу повода убирать Ивана в запас лишь из-за его решения», — заявил Торторелла во время пресс-конференции.