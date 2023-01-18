Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ

Хоккеист попросил уважать его религиозные взгляды.
Защитник хоккейного клуба «Филадельфия» Иван Проворов отказался от участия в акции поддержки секс-меньшинств и подвергся травле.
Проворов не стал надевать на разминку вот такую "симпатичную" форму
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После матча журналисты поинтересовались у хоккеиста, почему он манкирует такими важными вещами как поддержка ЛГБТ, на что Проворов ответил, что секс меньшинства и его религиозные взгляды идут друг с другом вразрез и попросил относится с уважением к выбору каждого человека.
«Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил Проворов.
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Сообщается, что после отказа надевать специальную форму Проворов в Сети подвергся массовой травле. Меньшинства и сочувствующие призвали убрать российского игрока из основного состава команды и посадить на скамью запасных. За Ивана пришлось заступаться главному тренеру «Филадельфии» Джону Торторелла.
«Проворов верен себе и своей религии. За это я уважаю его и не вижу повода убирать Ивана в запас лишь из-за его решения», — заявил Торторелла во время пресс-конференции.
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В качестве бонуса: так выглядит травля со стороны представителей ЛГБТ. На кадрах Варшава, митинг консерваторов
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Но в итоге они его выживут из команды, да и из страны.
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Вот тем кому надо, тот пусть и занимается таким "важными" вещами как поддержка всех этих меньшинств, а к нормальным людям приставать не надо.
Тренеру тоже респект.Занял неудобную для толпы тестомесов позицию.
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С этим они сами неплохо справляются.
Ну нравится им долбить друг друга в зад, Я и ДРУГИЕ здесь причём, почему мы должны их поддерживать???
Почему пи.доров не заставляют в приказном порядке раз в месяц поддерживать ГЕТЕРОСЕКСУАЛОВ???
А почему наоборот обязательно??? Что за мерзость в головах американцев???