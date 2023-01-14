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"Вася, тут поливают, беги!" Неожиданный визитер пожаловал на рыбацкое судно за угощением

"Вася, тут поливают, беги!" Неожиданный визитер пожаловал на рыбацкое судно за угощением

Автор:
14 января 2023 23:42
Сообщество : Животные
Метки: Петропавловск-Камчатский   вася   порт   рыба   рыбаки   сивуч   судно   
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В порту Петропавловска-Камчатского огромный морской сивуч забрался на рыбацкое судно за бесплатным угощением. Видео, которое запечатлели рыбаки, опубликовал 13 января местный Telegram-канал «Камчатка 1».

Бесцеремонному гостю нужна была рыбка, которой на палубе оказалось вдоволь.

Рыбаки пытались прогнать морского льва с борта судна, даже поливали его водой из шланга, пытаясь помешать красть улов.

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В это время за кадром предупреждали сивуча о грозящей ему «опасности»:

«Вася, тут поливают. Беги, тут злой моряк. Вася моется и ест одновременно», — смеялся экипаж.

Однако на сивуча душ не произвёл впечатления - пока морской лев не поел, от рыбаков не ушёл, - сообщают "Известия":

Кстати, традиция называть сивучей Васьками очень давняя и началась с истории образования лежбищ сивучей в черте города Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе в середине 1970-х годов и с сивуча Васьки — так его прозвали рыбаки. Он держался на воде недалеко от берега, подплывал к рыбацким судам, где его охотно подкармливали. Вслед за Васькой стали прибывать и другие сивучи. Так постепенно к девяностым годам образовалось первое лежбище на месте полуразрушенного пирса в бухте Моховой в черте Петропавловска-Камчатского

Сивуч, или северный морской лев Стеллера — типичный обитатель шельфовой зоны моря. Изредка встречается в открытой части моря, однако большую часть жизни проводит в прибрежных водах в пределах 30 миль от берега. Включен в Красную Книгу России.

Источник:

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Метки: Петропавловск-Камчатский   вася   порт   рыба   рыбаки   сивуч   судно   
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Garpia121 Час назад
Это еще надо доказать, кто у кого рыбу украл.
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Шурман Час назад
Ну раз Вася зашел в гости то рыбы НИ - НЕ - Не БУДЕТ . А вот если с Васей еще косатки или дельфины , можно просто уходить . Примета проверенная годами в море .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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