"Вася, тут поливают, беги!" Неожиданный визитер пожаловал на рыбацкое судно за угощением

Бесцеремонному гостю нужна была рыбка, которой на палубе оказалось вдоволь.

Рыбаки пытались прогнать морского льва с борта судна, даже поливали его водой из шланга, пытаясь помешать красть улов.

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В это время за кадром предупреждали сивуча о грозящей ему «опасности»:

«Вася, тут поливают. Беги, тут злой моряк. Вася моется и ест одновременно», — смеялся экипаж.

Однако на сивуча душ не произвёл впечатления - пока морской лев не поел, от рыбаков не ушёл, - сообщают "Известия":