"Вася, тут поливают, беги!" Неожиданный визитер пожаловал на рыбацкое судно за угощением

В порту Петропавловска-Камчатского огромный морской сивуч забрался на рыбацкое судно за бесплатным угощением. Видео, которое запечатлели рыбаки, опубликовал 13 января местный Telegram-канал «Камчатка 1».
Бесцеремонному гостю нужна была рыбка, которой на палубе оказалось вдоволь.
Рыбаки пытались прогнать морского льва с борта судна, даже поливали его водой из шланга, пытаясь помешать красть улов.
В это время за кадром предупреждали сивуча о грозящей ему «опасности»:
«Вася, тут поливают. Беги, тут злой моряк. Вася моется и ест одновременно», — смеялся экипаж.
Однако на сивуча душ не произвёл впечатления - пока морской лев не поел, от рыбаков не ушёл, - сообщают "Известия":
Кстати, традиция называть сивучей Васьками очень давняя и началась с истории образования лежбищ сивучей в черте города Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе в середине 1970-х годов и с сивуча Васьки — так его прозвали рыбаки. Он держался на воде недалеко от берега, подплывал к рыбацким судам, где его охотно подкармливали. Вслед за Васькой стали прибывать и другие сивучи. Так постепенно к девяностым годам образовалось первое лежбище на месте полуразрушенного пирса в бухте Моховой в черте Петропавловска-Камчатского
Сивуч, или северный морской лев Стеллера — типичный обитатель шельфовой зоны моря. Изредка встречается в открытой части моря, однако большую часть жизни проводит в прибрежных водах в пределах 30 миль от берега. Включен в Красную Книгу России.
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