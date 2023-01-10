В России завели первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своём Телеграм-канале, что благодаря его запросу в России возбудили первое административное дело против издательства, которое нарушило новый закон о пропаганде ЛГБТ.



«После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — «Попкорн букс» не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — пишет Хинштейн.