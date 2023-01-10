В России завели первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Издательству пока грозят две административки.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своём Телеграм-канале, что благодаря его запросу в России возбудили первое административное дело против издательства, которое нарушило новый закон о пропаганде ЛГБТ.
«После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — «Попкорн букс» не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — пишет Хинштейн.
Речь идёт о столичном издательстве «Попкорн букс», опубликовавшей книгу «Лето в пионерском галстуке» авторства Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. Пятисотстраничная книга, выпущенная в аккурат к 100-летию пионерии, повествует о нетрадиционной любви между образцовым вожатым Володей и разгильдяем Юркой. Действие романа происходит в 1986 году в пионерском лагере «Ласточка» под Харьковом.
Примечательно, что среди
малолетних дебилов подростков эта книга стала культовой — продано более 200 тысяч бумажных книг и 32 тысячи электронных копий. По сегодняшним меркам — это огромные цифры.
Как сообщил депутат Хинштейн, ОМВД Гольяново возбудило против издательства сразу два административных дела — ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).
Среди тик-ток поклонников романа даже появился тренд записывать рыдания над текстом, который, по словам более умных читателей, невероятно слабый и "плоский" — ведь это всего лишь разрекламированный фанфик
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Отметим, на сайте «Попкорн букс» указано, что издательство выпускает художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т.п. На сайте также указано, что в настоящее время «Попкорн букс» остановило прием рукописей.
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Современная молодёжь книг, те более бумажных, практически не читает...
PS автор вброса, похоже, под видом "информирования" и раскручивает говно-книжку...
А теперь, в десять раз больше продастся. Хинштейн, что, никогда не слышал про подростковый протест? Да теперь, даже те, кому на это плевать было, кто книжки в руки не брал, специально купят/скачают эту книжку и прочитают её, только чтоб посмотреть, что так зацепило Хинштейна.
Кстати "Фишки", теперь тоже можно обвинить в "пропаганде", так как даже негативная реклама, всё равно является рекламой.
Вероятно, они - лесбиянки, которые транслируют своё "видение мира" на молодёжь. Кто и что за этм стоит - надо бы разобраться. Я очень сомневаюсь, что авторки писали это из любви к искусству...
Во первых авторы две не умные девахи, которые понятия не имеют о чём думали и как чувствовали пацаны подросткового возраста, тем более пацаны советского союза.
Во вторых если бы они написали книгу в реалиях сегодняшнем времени, допустим скаутский лагерь "Азовец" под Харьковом на Украине и события происходят там, ну, тогда может быть и было бы похоже на правду и то вряд ли.