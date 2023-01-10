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В России завели первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ

В России завели первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Автор:
10 января 2023 14:06
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: административное дело   видео   издательство   книга   лгбт   пропаганда   
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Издательству пока грозят две административки.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своём Телеграм-канале, что благодаря его запросу в России возбудили первое административное дело против издательства, которое нарушило новый закон о пропаганде ЛГБТ.

«После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — «Попкорн букс» не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — пишет Хинштейн.

Речь идёт о столичном издательстве «Попкорн букс», опубликовавшей книгу «Лето в пионерском галстуке» авторства Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. Пятисотстраничная книга, выпущенная в аккурат к 100-летию пионерии, повествует о нетрадиционной любви между образцовым вожатым Володей и разгильдяем Юркой. Действие романа происходит в 1986 году в пионерском лагере «Ласточка» под Харьковом.

Примечательно, что среди малолетних дебилов подростков эта книга стала культовой — продано более 200 тысяч бумажных книг и 32 тысячи электронных копий. По сегодняшним меркам — это огромные цифры.

Как сообщил депутат Хинштейн, ОМВД Гольяново возбудило против издательства сразу два административных дела — ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). 


Отметим, на сайте «Попкорн букс» указано, что издательство выпускает художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т.п. На сайте также указано, что в настоящее время «Попкорн букс» остановило прием рукописей.

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Метки: административное дело   видео   издательство   книга   лгбт   пропаганда   
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41  комментарий
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14k
Ser 2 часа назад
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22
RobotTerminator2 8 минут назад
Сжечь у чертям!!!
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11k
.Атеист. 15 минут назад
Может я жестковат по отношению к этим гомосекам, но мне кажется что за подобное массовое распространение гомосятины надо давать что серьезней, к примеру "терроризм". почему? А потому что это своего рода терроризм, который направлен на выкашивание население, равно как и терроризм обычный.
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1k
Nick Z 16 минут назад
жовто-блакитная обложка
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119k
arek14 23 минуты назад
Россия - единственная страна в мире, в которой проведение гей-парадов запрещают люди, которые должны их возглавлять
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4k
Вячеслав Полчаса назад
Отправить этих тупых идиоток с больной фантазией в зону СВО, пусть раненых с поля боя вытаскивают. Будет хоть какая-то польза от моральзых разложившихся идиотов и подстрекателей детей к гомосятине
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650
сергей Полчаса назад
Нельзя играть с дьяволом по его правилам. Авторов подобной литературы надо удалять из общества. Издательству сладкую жизнь устроить с налоговыми и пожарными проверками, а штраф - это мелочи.
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3k
Вячеслав 39 минут назад
Корчееее, обычный порно сайт.
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14k
sonic24a 44 минуты назад
Прошло каких-то 30 лет и сидоров опять начали называть сидорами, и поняли, что они не очень хорошие.
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14k
AzuveR 44 минуты назад
Что то мне подсказывает,что авторши лесбиянки.
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4k
Kozlodoev 49 минут назад
Административка... маловато будет...
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27k
Ego sum qui sum 59 минут назад
Книга наверняка с точки зрения литературной ценности,- дерьмо, но запрет обладает обратным эффектом. Запретный плод сладок, эти тупые запреты только привлекут внимания к книге - то есть эффект будет совершенно обратный. Кому надо он все равно ее скачает откуда-нибудь. Но нет, латентные законотворцы тратят время и ресурсы чтобы запретить книгу, про которую итак никто не слышал. Нецелесообразно все это.
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4k
vasilykopkov 59 минут назад
Насчет "культовости" и распроданного тиража - откровенный п*здёжь.
Современная молодёжь книг, те более бумажных, практически не читает...

PS автор вброса, похоже, под видом "информирования" и раскручивает говно-книжку...
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8k
Борис Карабанов Час назад
У нас, вроде бы, и порнография, и матерщина тоже запрещены, а ничё, ставим меточку 18+ и - "в домике". Много чего, ВРОДЕ БЫ, запрещено...
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9k
Евгений Час назад
"Примечательно, что среди малолетних дебилов подростков эта книга стала культовой продано более 200 тысяч бумажных книг и 32 тысячи электронных копий. По сегодняшним меркам это огромные цифры."

А теперь, в десять раз больше продастся. Хинштейн, что, никогда не слышал про подростковый протест? Да теперь, даже те, кому на это плевать было, кто книжки в руки не брал, специально купят/скачают эту книжку и прочитают её, только чтоб посмотреть, что так зацепило Хинштейна.

Кстати "Фишки", теперь тоже можно обвинить в "пропаганде", так как даже негативная реклама, всё равно является рекламой.
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1k
Martin Час назад
Сейчас в Болгарии та же херня творится. Да и хуже, у вас запретили прайды, у нас на них можете увидеть всех еврогейских дипломатов. Пытаемся сделать референдум против приема евро валюты через год и за запрета лгбт-пропаганду, но не знаем получится ли провести его. Надеюсь да, а то тут стало жить не очень свободно, если ты трезводумающий человек.
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9k
Александр Час назад
Чё-т у меня большие сомнение насчёт проданного тиража.
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2k
Юрий Час назад
Судя по фото, авторки - молодые непристроенные шалавы, которые в принципе ничего не могут знать о пионерах.
Вероятно, они - лесбиянки, которые транслируют своё "видение мира" на молодёжь. Кто и что за этм стоит - надо бы разобраться. Я очень сомневаюсь, что авторки писали это из любви к искусству...
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124k
DeOrio Час назад
Не авторки, а пѝдорки!
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105
Bublic 77 Час назад
Что это сейчас было? Вроде с одной стороны защита семейных ценностей, борьба с ЛГБТ, а с другой прямая реклама книги. Не только издательство и название обозначили, но и краткую аннотацию чиркнули, так невзначай и проданный тираж. Ссылку ещё осталось кинуть, где это г...о купить можно. Нехрен такие новости публиковать, только [мат]@сам рейтинги поднимаем
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22k
hebpat Час назад
правильно, книга не просто вредная, но к тому же ещё и содержание - полноё враньё
Во первых авторы две не умные девахи, которые понятия не имеют о чём думали и как чувствовали пацаны подросткового возраста, тем более пацаны советского союза.
Во вторых если бы они написали книгу в реалиях сегодняшнем времени, допустим скаутский лагерь "Азовец" под Харьковом на Украине и события происходят там, ну, тогда может быть и было бы похоже на правду и то вряд ли.
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