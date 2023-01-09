Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ

Поводом стало провокационное интервью Смольянинова, в котором тот выразил готовность стрелять в своих коллег с противоположными политическими взглядами.
На днях российский актёр Артур Смольянинов, уехавший с начала СВО в Латвию, дал интервью, в котором порассуждал о политике, своём отношении к России, к крёстному отцу Ивану Охлобыстину и т.д.
Если вкратце, то Смольянинов готов воевать за ВСУ. Он спокойно будет стрелять в бывших коллег по сцене, если те придерживаются других политических взглядов. Иван Охлобыстин - фрик, попавший в нужную струю. Всё, что он говорит, мило власти, потому он сейчас на коне. Что будет с Россией, Смольянинову безразлично, пусть даже она сократится до одной области, а остальное превратится в пепелище.
После появления интервью в Сети возник ожидаемый общественный резонанс.
Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, считает, что после этого интервью к актёру будут относиться совсем иначе. В глазах соотечественников и зрителей его образ брутального героя, который он не раз транслировать с экрана, здорово испорчен.
Иван Охлобыстин на своего крёстного сына не в обиде. Он считает, что актёр заблуждается.
А вот Дмитрий Медведев, назвав подобных Смольянинову "ошмётками дерьма", предложил в отношении них действовать не по справедливости, а по закону, а уж если тот по какой-то причине не работает, то "по особым правилам времени".
Вся эта история логично завершилась тем, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. По какой именно статье - не уточняется. Однако президент "Союза адвокатов России" Игорь Трунов считает, что в интервью Смольянинова есть прямые отсылки к ст. УК 119, часть 1 («Угроза убийством»). Речь идёт о том месте ролика, в котором актёр заявляет, что без сомнений стрелял бы в своего коллегу-актёра Сослана Фидарова, окажись они вместе на одном поле боя.
Кстати, брат актера Емельян Николаев отбывает 19-летний срок за участие в убийствах и нападениях на националистической почве. «Это тоже накладывает определенный отпечаток. В семье, возможно, была соответствующая почва, которая дала такие плоды», – считает адвокат.
Источник:
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"А вот Дмитрий Медведев, назвав подобных Смольянинову "ошмётками дерьма", предложил в отношении них действовать не по справедливости, а по закону, а уж если тот по какой-то причине не работает, то "по особым правилам времени"."
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Я вот только не понял... Этот идиот-недомерок что этим хотел сказать? Что в России закон и справедливость это разные вещи? Или просто призывает к беззаконию? Оно конечно неудивительно, после "чувакашной юридической кувалды", но всё таки Димон хоть и идиот, но не настолько же!...
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Гораздо хуже...
Бастрыкин не хочет завести дело на Булгакова, Иванова, Потупчик, Шойгу, Криворучко и др. ?! Или это другое?
Эти уроды тотально подрывали обороноспособность Страны! А сейчас мы на портянки ребятам собираем... позор.
эх, жаль, там бы и завалили эту мразь
От одного названия тошнотворный ком..))
Эти падлы понимают что реальная война это не в героической коношечке с автоматиком бутафорским побегать. Там ведь и убить могут. И да, прямо насмерть.
В неизвестных могилках.
Расстреляли бы на Красной площади десяток генералов...
Но... Что - но? Свои?
Смольянинов - паяц, клоун. Ну, распять...
Господа, ВЫ - ДЕБИЛЫ!
*-воздействие на нижнюю часть спины, приводящее к хаотическим действиям начальствующих. В народе известен как "пендаль животворящий".