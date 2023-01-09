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Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ

Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ

Автор:
09 января 2023 16:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 9 рота   Ynews   Бастрыкин   Смольянинов   актёр   видео   интервью   политика   уголовное дело   шоу бизнес   
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Поводом стало провокационное интервью Смольянинова, в котором тот выразил готовность стрелять в своих коллег с противоположными политическими взглядами.

На днях российский актёр Артур Смольянинов, уехавший с начала СВО в Латвию, дал интервью, в котором порассуждал о политике, своём отношении к России, к крёстному отцу Ивану Охлобыстину и т.д.


Если вкратце, то Смольянинов готов воевать за ВСУ. Он спокойно будет стрелять в бывших коллег по сцене, если те придерживаются других политических взглядов. Иван Охлобыстин - фрик, попавший в нужную струю. Всё, что он говорит, мило власти, потому он сейчас на коне. Что будет с Россией, Смольянинову безразлично, пусть даже она сократится до одной области, а остальное превратится в пепелище.


После появления интервью в Сети возник ожидаемый общественный резонанс.


Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, считает, что после этого интервью к актёру будут относиться совсем иначе. В глазах соотечественников и зрителей его образ брутального героя, который он не раз транслировать с экрана, здорово испорчен.


Иван Охлобыстин на своего крёстного сына не в обиде. Он считает, что актёр заблуждается.


А вот Дмитрий Медведев, назвав подобных Смольянинову "ошмётками дерьма", предложил в отношении них действовать не по справедливости, а по закону, а уж если тот по какой-то причине не работает, то "по особым правилам времени".



Вся эта история логично завершилась тем, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. По какой именно статье - не уточняется. Однако президент "Союза адвокатов России" Игорь Трунов считает, что в интервью Смольянинова есть прямые отсылки к ст. УК 119, часть 1 («Угроза убийством»). Речь идёт о том месте ролика, в котором актёр заявляет, что без сомнений стрелял бы в своего коллегу-актёра Сослана Фидарова, окажись они вместе на одном поле боя.


Кстати, брат актера Емельян Николаев отбывает 19-летний срок за участие в убийствах и нападениях на националистической почве.  «Это тоже накладывает определенный отпечаток. В семье, возможно, была соответствующая почва, которая дала такие плоды», – считает адвокат.

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Метки: 9 рота   Ynews   Бастрыкин   Смольянинов   актёр   видео   интервью   политика   уголовное дело   шоу бизнес   
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49  комментариев
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391k
Йожик справедливый 2 часа назад
У нас свои герои, у нас есть на кого равняться... а не это всё!!!
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30k
Ashabad 7 минут назад
Всё правильно. Смольянинов - человек публичный, интервью давал публично, добровольно, никто его за язык не тянул. Такой шаг есть информационная операция в пропагандистской войне. Значит и реакция на такое поведение должна быть максимально публичной. Чтобы все знали - и сам Смольянинов и все другие и у нас и там - что с ним будет, если он вернётся.
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6k
Андрей Крылов 11 минут назад
При Сталине (и даже позже) таких просто расстреливали. И правильно делали. Как минимум высылали с лишением гражданства. А у нас до сих пор даже законного механизма по лишению и высылке нет. А уже давно пора принять такой закон. где регламенируется в каких случаях почему и как.
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29k
Григорий 17 минут назад
Раз и кончилась карьера.
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17k
Сергей 46 минут назад
Если бы Смольянинов хотел пойти воевать на стороне украинских войск - так и шёл бы, кто мешает? А языком трепать - не мешки ворочать. У нас тоже "за Россию пошёл бы, да чет вот то одно, то другое, ну ежели чего, так я ужо ". Против каждого, кто что-то ляпнул, дело возбуждать? Следователей не хватит.
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14k
ss Час назад
Ну ладно. О "деятеле искусства", желающем пострелять за инакое мнение - это отдельная графа в истории болезни. Такое надо лечить лоботомией. С ним всё ясно. А вот правительственный карлик-алкоголик. Он как? Всё официально бредит? Иди это его частные припалки?
---
"А вот Дмитрий Медведев, назвав подобных Смольянинову "ошмётками дерьма", предложил в отношении них действовать не по справедливости, а по закону, а уж если тот по какой-то причине не работает, то "по особым правилам времени"."
---
Я вот только не понял... Этот идиот-недомерок что этим хотел сказать? Что в России закон и справедливость это разные вещи? Или просто призывает к беззаконию? Оно конечно неудивительно, после "чувакашной юридической кувалды", но всё таки Димон хоть и идиот, но не настолько же!...
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30k
Кот Баюн Час назад
Да пусть идет и воюет, в чем проблема?
Бастрыкин не хочет завести дело на Булгакова, Иванова, Потупчик, Шойгу, Криворучко и др. ?! Или это другое?
Эти уроды тотально подрывали обороноспособность Страны! А сейчас мы на портянки ребятам собираем... позор.
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4k
Дмитрий М Час назад
а ведь эта паскуда в реальности никуда не пойдет воевать... (как обычно, только бла-бла-бла-а);
эх, жаль, там бы и завалили эту мразь
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5k
saliamnn Час назад
А не слишком ли много кипежа вокруг "заблюдившейся"овечки?Или Бастрыкину не куда свою власть применить?Пол думы питается на СВО.Об этом не пишут и не афишируют.А вот где воворвское гнездо ему бы растеребить!!Очередной раз нас уводят от реальных проблем.
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7k
soar Час назад
Интересно, сколько еще таких Смольяниновых расчехлится?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Этот выродок...помнится..и на "майданах" Алеши Анального заводилой был...призывал к чему-то там...как Синица)
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
а ведь..этот говношлак..по всем каналам на праздники крутили...
От одного названия тошнотворный ком..))
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9k
Shtoppi 2 часа назад
порассуждать-то эта гнида порассуждала что готов воевать, только вот на деле это чмо галимое, если вдруг такие перспективы перед ним замоячат, жопу себе порвет чтобы на фронте не оказаться.
Эти падлы понимают что реальная война это не в героической коношечке с автоматиком бутафорским побегать. Там ведь и убить могут. И да, прямо насмерть.
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24k
Serg2001 2 часа назад
Первый звоночек для меня прозвенел, когда его в одном из "Последних героев" показали. Игра еще не началась, а он уже разнылся, что его не подождали, когда к острову вплавь добирались. Закатил истерику как маленький, что он мог бы утонуть и никому бы дела не было до этого. Ну его тут же и слили на первом голосовании. Я еще подумал, что это часть сценария. Ну не может вменяемый чел так себя вести. Оказывается не всё с ним так просто. Но, к сожалению, нам уже не привыкать разочаровываться в публичных персонах. Играть с умным и серьезным лицом, еще не значит быть таковым в жизни. Что-то похожее говорил барон Мюнхгаузен.
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8k
МихА 2 часа назад
Ещё одна бандэровкая мразь обозначилась... Съепа.л-ся в Литву и тявкает как шавка из под забора
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Придётся Петрову с Бошировым маршрут возвращения через лабусов прокладывать.
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52k
smakido 2 часа назад
Каждый выбирает по себе.
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690
Nik Nik 2 часа назад
Тухлый, мелкий сучёнок.
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49k
Сергей 2 часа назад
Ну теперь "9 роту" к показу запретят( . Или вырежут его оттуда.
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63k
doker 2 часа назад
Я понял бы - посадили Чубайса, Сердюкова, Рогозина.
Расстреляли бы на Красной площади десяток генералов...
Но...
Что - но? Свои?
Смольянинов - паяц, клоун. Ну, распять...

Господа, ВЫ - ДЕБИЛЫ!
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5k
onebibis 2 часа назад
Непонятны его мотивы совершенно. К пространству 404 отношение не имел, вырос в Подмосковье, Россия ему дала профессию, известность он тоже получил как российский актёр. А теперь желает своей родине фактически гибели, причём буквально - от ядерного оружия. И если бы он конфликт на Украине осуждал, ладно не он один такой. Но он ведь предает свою родину, желая ей смерти. Вот он я считаю - настоящий предатель.
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0
Андрей onebibis 2 часа назад
ничего странного... почитайте его биографию - с кем поведёшься называется... люди могут быть слепы на один глаз
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