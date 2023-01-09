Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ

На днях российский актёр Артур Смольянинов, уехавший с начала СВО в Латвию, дал интервью, в котором порассуждал о политике, своём отношении к России, к крёстному отцу Ивану Охлобыстину и т.д.





Если вкратце, то Смольянинов готов воевать за ВСУ. Он спокойно будет стрелять в бывших коллег по сцене, если те придерживаются других политических взглядов. Иван Охлобыстин - фрик, попавший в нужную струю. Всё, что он говорит, мило власти, потому он сейчас на коне. Что будет с Россией, Смольянинову безразлично, пусть даже она сократится до одной области, а остальное превратится в пепелище.



