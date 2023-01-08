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Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для полицейских издали в Германии

Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для полицейских издали в Германии

Автор:
08 января 2023 23:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   берлин   запад   запрещенные слова   каталог   политкорректность   полиция   
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Адепты западной политкорректности подарили на новый год сотрудникам берлинской полиции новый свод языковых правил. Теперь вместо арабов и турков в протоколах будут только «лица из Западной Азии» (откуда-откуда?), вместо беженцев — «лица, ищущие защиты», а место клановой преступности пока пустует — старый термин «зелёные» уже заклеймили, а новый ещё не придумали.

Чем прекрасны западные пропагандистские кампании, так это навязчивым желанием довести всё до полного и абсолютного абсурда. Нет, обычные европейцы и американцы, разумеется, в большинстве своём здравомыслящие люди, но что-то сделать или как-то воспрепятствовать таким кампаниям они не в состоянии.

На этот раз Берлинский сенат подсуропил своим полицейским, издав каталог, в котором перечислил слова и выражения, которые либо запрещены, либо не рекомендуются для употребления полицейским.

Слово «раса» теперь запрещено, - пишет политолог Александр Сосновский, - Теперь нужно говорить – «местопроисхождения» или рождения. Либо этнос.

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Запрещено говорить южанин, чернокожий. Теперь нужно говорить «человек с тёмным цветом кожи, западно азиатский».

Вместо слово мигрант («migrant»), теперь следует использовать выражения «нерегулярно въехавшие в страну»

Запрещены слова «биологический немец» или "биологическая немка".

Категорически запрещено запрещено употребление слов типа, «головной платок для женщин мусульманок» и прочее.

За выражение «цветной», теперь грозит тюрьма.

Теперь нужно говорить не «человек со светлым типом кожи», а западноевропейцы.

Нельзя говорить – «психически ненормальный». Теперь разрешено говорить - «человек имеющий проблемы с когнитивным восприятием действительности»

В число запрещенных также попали слова "мигрант" и"беженец".

Чтобы перечислить всё, что нельзя, Берлинскому Сенату понадобилось 29 страниц.

Даже слово «холокост», судя по каталогу, теперь рекомендуется убрать из употребления. Если это не цензура, то Оруэлл в совершенстве.

Наверное, недалёк тот час, когда на Берлинских улицах нужно будет ходить молча. Потому, что за каждое сказанное слово придётся ответить. И не всегда только штрафом, но и тюремным заключением.

Сами немцы нововведение уже обсмеяли, сняв видеоролик:


Шеф баварской полиции Йоахим Херманн против «левацкого языкового кодекса», ведь эта байда только усложняет работу стражей порядка. «Если полицейские вместо своей работы занимаются языковыми изысками, то неудивительно, что в Берлине такой высокий уровень преступности» (с).

Пока полицаи ещё не совсем перестроились на политкорректный лад и разбивают толерантные сердца ситуациями, как на видео. Но они работают над собой. Главное — никого не замисгендерить, а преступность пока подождёт!

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Метки: Германия   берлин   запад   запрещенные слова   каталог   политкорректность   полиция   
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14  комментариев
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8k
au3 3 часа назад
"Слово «раса» теперь запрещено, - пишет политолог Александр Сосновский, - Теперь нужно говорить – «местопроисхождения» или рождения. "

Ну теперь точно: родился в аквариуме - значит рыбка.
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8k
Евгений 10 минут назад
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11
Имя пользователя 36 минут назад
Что то я не понял- теперь нельзя говорить "черножопая неграмотная негритянская обезьяна"?
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868
StoneWolf 40 минут назад
Товарищи Марсиане, ну или откуда вы там. Если вы это читаете, то пожалуйста вычислите меня по айпи адресу и заберите отсюда ближайшим рейсом. Эту планету уже не спасти..
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6k
М С 47 минут назад
Видос зачетный.
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2k
John Час назад
Так я не понял что за полумеры. Почему все белые вообще не уволены из полиции? Чертовы расисты пытаются отделаться только запретом каких-то слов, но при этом не запрещают полицаям штрафовать или даже (о ужас!) сажать за решетку "угнетенные меньшинства"?
Не пойдет! Хотите быть до конца толерантными - значит всех белых немедленно надо отовсюду уволить и загнать в гетто! Чтобы не оскорбляли своим существованием взгляд "людей с темным цветом кожи".
Лучше всего начинать с авторов таких вот запретов из берлинского сената :)
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17k
Александр Час назад
Главное что за русофобию там не наказывают, даже поощряют.
Это другое, тут понимать надо.
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4k
alex 2 часа назад
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33k
russger 2 часа назад
Так вроде давно уже так. Как в Германии или в России, если кавказец/араб, то в газетах пишут "преступник неопределённой национальности Джахмед Тюркман". Ну или просто "с восточными корнями". К которым относятся как арабы, так и восточно-европейцы и хрен поймёшь, балканец это или араб -_-

А если это русский/казах/беларус, то так и пишут, выходец из России/Казахстана и т.д.
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4k
Babangdida 2 часа назад
"...не «человек со светлым типом кожи», а западноевропейцы."
Это как понимать - восточноевропейцам теперь нельзя носить светлую кожу или они не считаются человеками?
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942
Просто прохожий 2 часа назад
Европе 3,14...ц, ну и хрен с идиотами раз легли под звездануто полосатых. Теперь европа будет принадлежать выходцам из западной азии, и наконец англичане исчезнут с лица земле, задержались скоты на этом свете.
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