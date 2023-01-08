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Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги

Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги

Автор:
08 января 2023 19:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   америка   афпрамериканец   выстрел   ограбление   полиция   
2868
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Афроамериканец не на того нарвался.

Вооруженный афро-американец ворвался в кафе и, угрожая пистолетом, начал вымогать у посетителей и администрации деньги. Но злоумышленник забыл, что находится в штате свободных людей, а не в либеральном тире, и был мгновенно застрелен одним из гостей заведения.

Местной полиции не понравилось, что гражданин посмел защитить себя от грабежа. Теперь героя, остановившего преступника, разыскивают для допроса.

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Метки: США   америка   афпрамериканец   выстрел   ограбление   полиция   
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59  комментариев
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1k
Омар Хайям Час назад
Надоели со своим "Афро-американец" - пишите "негр".

"Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры." ©
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 минуты назад
Афроамериканец это что за раса?
Или это такая новая категория населения с гражданством Америки и одной из стран Африки?
Нет такого. Это - американец по гражданству (возможно) и НЕГР по расе.
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116
twincam 3 минуты назад
он реально набил нигера свинцом.
9 раз выстрелил.
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14k
AzuveR 4 минуты назад
Доброе ламповое видео. Белый человек завалил чёрную макаку. Жизнь чёрных важна.
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4k
Babangdida 6 минут назад
Какая дикость - застрелил парня изза нескольких фантиков, которыми ничего даже и не купишь. К тому же, афроамериканец уже выходил из зала и никакой опасности стрелявшему не представлял. Преступление, чисто на рассовой ненависти. Стрела надо бы привлечь к строжайшей отвествености! Где прокурор, который хотел посадить семейку адвокатов, которые вышли на крыльцо с оружием!? И надо бы запретить гражданское оружие, особенно белым супермассистам, так, как это сделали многие цивилизованные страны - Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония и др.
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15k
Алекс 12 минут назад
Стрелка походу Себастьян Перейро зовут!
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1k
Холитан Хар Амп 18 минут назад
Красавчик! Зло наказано на месте преступления! Налоги граждан на процессуальное следствие, содержание и питание его в тюрьме, не потрачены! Плюс - когда выйдет, где гарантии того, что он не будет делать тоже самое?
Этого человека ещё и наградить надо, что избавил общество от мусора!
Дело не в том, что преступник негр, дело в том, что преступники не имеют нации.
Однозначно лайк и поддержка!
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10k
Владимир 19 минут назад
>> полиции не понравилось, что гражданин посмел защитить себя от грабежа

Вот же фантазеры. Конечно же они хотят опросить и его, обвинений пока нет.
https://www.fox26houston.com/news/houston-robbery-suspect-shot-to-death-by-customer-taqueria-gessnerhttps://www.fox26houston.com/news/houston-robbery-suspect-shot-to-death-by-customer-taqueria-gessner
"the customer who shot the suspect left the scene, and they want to question him. He has not been charged."
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49
Серж 19 минут назад
Зачем так длинно называть обычного негро.
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31k
Юр21 23 минуты назад
Единственное что можно предъявить стрелку - так это перерасход патронов, ну и контрольный доставил удовольствие.
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258
Александр Поляков Полчаса назад
Кто-нибудь пострадал?
-Нет, мэм. Убило негра.
-Ну,это вам повезло; а то бывает, что и ранит кого-нибудь...
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13k
U55R Полчаса назад
Вот это и есть истинная справедливость и правосудие. Всё остальное не работает.
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7
Aleksandr Полчаса назад
Молодец. От этих нигеров только дерьмо одно
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6k
hhwost Полчаса назад
я человек простой: вижу слово "афроамериканец" - ставлю минус
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20
sorych-st 39 минут назад
в телеграмме, в комментах под видосом, обвинения в сторону мужика на английском языке, типа он убийца, [мат] 8 пуль выпустил, да еще девятую в упор.
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22
Елена Головач sorych-st Полчаса назад
Так и есть. Не стоило было стрелять псле того, как грабитель упал.
Теперь сядет.
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2k
vijilante 40 минут назад
- Ай,больно !
- Лечиться всегда больно !
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4k
5 копеек 43 минуты назад
Похоже, супербой с перепугу всадил всю обойму в спину долбаному нигеру, ...нунахер такую етьбу в USкафе – дикий запад&дикари с "гранатами".
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4k
Евгений Д 44 минуты назад
Нахрена он его пистолет схватил и свои пальцы на нем оставил? На нем может многое висеть. Отпнул бы в сторону и не трогал бы
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127k
Аааа 45 минут назад
люди не пострадали (с)
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165
Гильза 46 минут назад
Эта братия черномазая во всём мире одинаковая. И лечится только так.
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8k
mbr 50 минут назад
автор, чё за бред? какой ещё афроамериканец?
Так он африканец или американец? ты уж определись.
Или русского языка не знаешь? Преступник американец, негр. Обычный черножопый негр.
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