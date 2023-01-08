Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги

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Афроамериканец не на того нарвался.
Вооруженный афро-американец ворвался в кафе и, угрожая пистолетом, начал вымогать у посетителей и администрации деньги. Но злоумышленник забыл, что находится в штате свободных людей, а не в либеральном тире, и был мгновенно застрелен одним из гостей заведения.
Местной полиции не понравилось, что гражданин посмел защитить себя от грабежа. Теперь героя, остановившего преступника, разыскивают для допроса.
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Метки: США америка афпрамериканец выстрел ограбление полиция
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"Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры." ©
Или это такая новая категория населения с гражданством Америки и одной из стран Африки?
Нет такого. Это - американец по гражданству (возможно) и НЕГР по расе.
9 раз выстрелил.
Этого человека ещё и наградить надо, что избавил общество от мусора!
Дело не в том, что преступник негр, дело в том, что преступники не имеют нации.
Однозначно лайк и поддержка!
Вот же фантазеры. Конечно же они хотят опросить и его, обвинений пока нет.
https://www.fox26houston.com/news/houston-robbery-suspect-shot-to-death-by-customer-taqueria-gessnerhttps://www.fox26houston.com/news/houston-robbery-suspect-shot-to-death-by-customer-taqueria-gessner
"the customer who shot the suspect left the scene, and they want to question him. He has not been charged."
-Нет, мэм. Убило негра.
-Ну,это вам повезло; а то бывает, что и ранит кого-нибудь...
Теперь сядет.
- Лечиться всегда больно !
Так он африканец или американец? ты уж определись.
Или русского языка не знаешь? Преступник американец, негр. Обычный черножопый негр.