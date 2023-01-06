В Москве мужчину по вызову оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

В Москве суд оштрафовал мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 100 тысяч рублей. Сначала мужчина привлёк внимание следователей занятием проституцией, но после она зачем-то залезли в интернет и нашли его анкету.
Сначала на мужчину составили протокол по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил мужчине штраф в размере 1,5 тысяч рублей при максимальной санкции по данной статье в 2 тысячи рублей.
Вскоре в суд поступил новый протокол на этого мужчину. На этот раз его обвинили по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет". Следователи нашли анкету мужчины в интернет. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения.
"Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - рассказал собеседник РИА Новости.
Источник:
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Давайте будем честны - борьба с "пропагандой" (и эту борьбу я всецело одобряю) превратилась в борьбу с "неназываемыми", а вот это уже лишнее.
Не надо запрещать сношения, спецсайты и спецклубы (правда на клубы надо ввести жёсткие ограничения - не располагать в исторических центрах городов, расстояние до ближайшего жилого(!) дома не менее 500м, разрешить внутри курение с соответствующими рекомендациями от пожарных, чтоб на улицу в образе не выходили, запретить входить/выходить в образе).
Не надо с ними бороться, они и так странные, а будут ещё и обозлённые. Надо им помочь сохранять инкогнито (в хорошем смысле "помочь", не сарказм).
А вот с организацией ЛГБТ боротся надо и жечь их напалмом, но не за "измы", а за деятельность (парады, квоты, пропихивание "повесточки" в массовую художественную культуру).
Скоро выздаравливающие будут ударно трудится на благо страны.
Главное - написать. Остальное сами поймут. Именно такой принцип новостей последние 20 лет.
В этой новости нет одобрения этому.
То есть следователи сочли привлекательными фото мужика в женской одежде?
Во времена моего детства насильниками были только мужики.
А проститутками - только женщины.
А из известных например- Депардье. Он сам в своей книге рассказывал как подростком подрабатывал на трассе.
в этом плане я согласен с Дмитрием Пучковым - он очень хорошо сказал на тему того закона по "оскорблениям верующих" - типа для начала тут надо четко юридически определить понятие "верующий" - в чем это измеряется, что бы люди могли понять перед ними верующий или человек который им притворяется, что бы в дальнейшем можно было измерить применим ли к этому человеку данный закон
так же и тут, надо вводить какие то четкие понятия которые могли бы трактоваться юридически верно
а то идея то хорошая правильная, но реализация как всегда помойная извините
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Главное, чтобы прокурору был привлекательным...
А следователи хороши!
Это же что за больные ублюдки, для которых этот образ привлекательный?
А с другой стороны жалко этих следователей: им и мужчинку в платье хочется и работушку работать надо.
Хоть разорвись вдоль.
Бедные судьи и следователи.
Главное работа у следователей какая важная: искать анкеты педерастов в интернете. Не зря свою жизнь живут следователи.