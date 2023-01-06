В Москве мужчину по вызову оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Сначала на мужчину составили протокол по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил мужчине штраф в размере 1,5 тысяч рублей при максимальной санкции по данной статье в 2 тысячи рублей.

Вскоре в суд поступил новый протокол на этого мужчину. На этот раз его обвинили по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет". Следователи нашли анкету мужчины в интернет. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения.