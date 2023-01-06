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В Москве мужчину по вызову оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

В Москве мужчину по вызову оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Автор:
06 января 2023 12:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   закон   интересное   мужчина по вызову   пропаганда ЛГБТ   соцсети   фото   
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В Москве суд оштрафовал мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 100 тысяч рублей. Сначала мужчина привлёк внимание следователей занятием проституцией, но после она зачем-то залезли в интернет и нашли его анкету.

Сначала на мужчину составили протокол по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил мужчине штраф в размере 1,5 тысяч рублей при максимальной санкции по данной статье в 2 тысячи рублей.


Вскоре в суд поступил новый протокол на этого мужчину. На этот раз его обвинили по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет". Следователи нашли анкету мужчины в интернет. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения.

"Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - рассказал собеседник РИА Новости.


Источник:

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Метки: Москва   Россия   закон   интересное   мужчина по вызову   пропаганда ЛГБТ   соцсети   фото   
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83  комментария
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7k
Pravednik84 18 часов назад
Мне нравится как это реализовано на порносайтах - случайно на //идаласов//идаласов не наткнёшься, а кому надо, тому и флаг в руки.
Давайте будем честны - борьба с "пропагандой" (и эту борьбу я всецело одобряю) превратилась в борьбу с "неназываемыми", а вот это уже лишнее.
Не надо запрещать сношения, спецсайты и спецклубы (правда на клубы надо ввести жёсткие ограничения - не располагать в исторических центрах городов, расстояние до ближайшего жилого(!) дома не менее 500м, разрешить внутри курение с соответствующими рекомендациями от пожарных, чтоб на улицу в образе не выходили, запретить входить/выходить в образе).
Не надо с ними бороться, они и так странные, а будут ещё и обозлённые. Надо им помочь сохранять инкогнито (в хорошем смысле "помочь", не сарказм).
А вот с организацией ЛГБТ боротся надо и жечь их напалмом, но не за "измы", а за деятельность (парады, квоты, пропихивание "повесточки" в массовую художественную культуру).
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14k
Vital Idol 5 часов назад
Ну, в выводах следаков явный дебилизм или они сами пид*арасы! Как нормальному мужику может показаться ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ трансвестит или мужская грудь?! Теперь все мужики на пляже должны сиськи закрывать, а то следаки возбудятся?! Бред какой-то....
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10k
Просто Царь 8 часов назад
В СССР было не только вкусное мороженое.
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Просто Царь 8 часов назад
Возвращение в УК РФ 121-ой статьи. Мужеложство.
Скоро выздаравливающие будут ударно трудится на благо страны.
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10k
GRuslan 9 часов назад
Как по мне, так лучше бы гомиков стало больше, прям вот дохрена, что бы бабы начали ценить мужчин, а не пытаться содрать с них три шкуры не давая ничего взамен, ни любви ни заботы, только должен, должен, охренели вообще. Будет меньше натуралов, будет больше баба ценить мужчину.
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111
Tupen 12 часов назад
"но после она зачем-то залезли в интернет"
Главное - написать. Остальное сами поймут. Именно такой принцип новостей последние 20 лет.
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2
Давид Артурович Tupen 11 часов назад
моя твоя не понимай...
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 14 часов назад
Кто-то мне скажет, что в этой новости не является пропагандой ЛГБТ????
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576
Uganda 14 часов назад
[мат] у нас не место.
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972
Александр Долматов 15 часов назад
"Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью..."
То есть следователи сочли привлекательными фото мужика в женской одежде?
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2
Давид Артурович Александр Долматов 11 часов назад
их тоже надо привлечь...
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14k
sonic24a 16 часов назад
И всё? Где видео. Фоточки где?
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5
Мирлан Дононбаев sonic24a 15 часов назад
Написано же, анкета в интернете. Там есть "фотографии в женском образе и с обнаженной грудью". Сам найдёшь или помочь?
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8k
Вежливый людь 16 часов назад
Сложно что то сказать... но видать довел прокурора до белого каления, раз такую статью завернули! На мой взгляд и поделом! Но сейчас в комменты полезут "защитники однополой любви и будут мне доказывать что все пи#а%асы белые и пушистые.
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7k
Том Джоуд 16 часов назад
Ну раз, чувак, пользуется спросом, то как раз пропагандирует не он. А кто его покупает. Адреса-то покупателей не пробили? В Москве, на штрафах таким, можно годовой бюджет сибирского региона собрать.
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228
Роман 16 часов назад
Толкнули человека на срамной грех. Ему теперь в разы больше придётся жопой работать что бы штраф загасить))
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2k
John 16 часов назад
Это шо, теперь мужикам на пляж лифчик надевать? А то мало ли кому он покажется привлекательным с обнаженной грудью.
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61
Gordon Freeman Guntis 14 часов назад
Щас какой-нибудь следак возбудится и на 100 косарей тебя обезжирит
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392
Flint 16 часов назад
С обнажённой грудью) Нужно было соски скотчем заклееть, как стримеру) Наверняка прокатило бы :D
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5k
livaneth 17 часов назад
Я очень старый.
Во времена моего детства насильниками были только мужики.
А проститутками - только женщины.
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6k
Джордж. Вашингтон. 17 часов назад
Обманули дурака на четыре кулака
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1k
Виталий 17 часов назад
А это можно посчитать пропагандой.
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5
Мирлан Дононбаев DVPET 15 часов назад
----Тут женский образ есть, но привлекательным я бы его не назвал----
________________________
Главное, чтобы прокурору был привлекательным...
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26k
The Dude 18 часов назад
"Следователи нашли анкету мужчины в интернет. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью"
А следователи хороши!
Это же что за больные ублюдки, для которых этот образ привлекательный?
А с другой стороны жалко этих следователей: им и мужчинку в платье хочется и работушку работать надо.
Хоть разорвись вдоль.
Бедные судьи и следователи.
Главное работа у следователей какая важная: искать анкеты педерастов в интернете. Не зря свою жизнь живут следователи.
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2k
Anners 18 часов назад
"...она зачем-то залезли в интернет..."
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3k
Александр 18 часов назад
Бля,страшно теперь на пляж выходить без лифона и шортах по колено.100 т.р. на дороге не валяются.
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