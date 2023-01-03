Рок-н-ролльный волк, или Как советский мюзикл покорил Норвегию





Впервые в Норвегии фильм показали в январе 1984 года, затем в сентябре 1987-го, потом показывали с периодичностью в несколько лет, пока с 2003 года по просьбам зрителей не стали крутить по ТВ ежегодно на Рождество. Телеканал NRK выпустил в связи с возобновлением показа обращение к зрителям, в котором говорилось о том, что поклонники мюзикла создали петицию, регулярно писали письма в редакцию с просьбой вернуть мюзикл, поэтому канал решил исполнить их рождественское желание и снов поставить самую популярную в истории канала рок-сказку в эфир.





По-норвежски сказка называется Rockeulven, а по-английски Rock'n'Roll Wolf (Рок-н-ролльный волк). Именно английскую версию с норвежскими субтитрами смотрят в Норвегии. Вообще, "Мама" - международный проект. В создании сказки участвовали советские, французские и румынские кинематографисты.