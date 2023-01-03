Рок-н-ролльный волк, или Как советский мюзикл покорил Норвегию

Международная слава международной музыкальной сказки, снимавшейся на трёх языках.
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Узнаёте песню? Это трек из альбома Beauty and the Beast (2005) норвежской группы A-Moe. Называется он Mom is Home, то есть "Мама дома".
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А вот ещё одна норвежская группа Poor Rich Ones и её сингл 1996 года под названием The Mummy (Мама).
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Песню вы, конечно же, узнали, но вот вам ещё одна норвежская версия 2013 года.
Это песня из фильма-сказки "Мама" с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. Оказывается, в Норвегии очень любят этот фильм, причём показывают его на Рождество, хотя ничего рождественского в "Маме" нет (разве что финал происходит зимой).
Впервые в Норвегии фильм показали в январе 1984 года, затем в сентябре 1987-го, потом показывали с периодичностью в несколько лет, пока с 2003 года по просьбам зрителей не стали крутить по ТВ ежегодно на Рождество. Телеканал NRK выпустил в связи с возобновлением показа обращение к зрителям, в котором говорилось о том, что поклонники мюзикла создали петицию, регулярно писали письма в редакцию с просьбой вернуть мюзикл, поэтому канал решил исполнить их рождественское желание и снов поставить самую популярную в истории канала рок-сказку в эфир.
По-норвежски сказка называется Rockeulven, а по-английски Rock'n'Roll Wolf (Рок-н-ролльный волк). Именно английскую версию с норвежскими субтитрами смотрят в Норвегии. Вообще, "Мама" - международный проект. В создании сказки участвовали советские, французские и румынские кинематографисты.
Режиссёр Элизабета Бостан из Румынии. Когда на съёмках Гурченко сильно повредила ногу, именно Бостан отстояла её кандидатуру и отказалась заменить актрису.
Слова для песен сочинил советский поэт Юрий Энтин, автор десятков детских хитов из мультиков и фильмов. Музыку писал румын Темистокле Попа. Он был автором музыки для ещё одного советско-румынского фильма "Песни моря" (известная песня "От зари до зари" как раз оттуда). Энтин и Попа вместе успели написать 20 песен, когда по требованию французов к ним присоединился композитор из Франции Жерар Буржоа. Попа, ожидая, что часть сочённых им песен заменят сочинениями Буржоа, подговорил Энтина направить французам ноту протеста. Поэт отослал композитору матерную эпиграмму:
Я, как член КПСС,
Не люблю буржуев.
Не в свое ты дело влез,
Композитор ...!
Четверостишье вы без труда сможете продолжить в рифму. В ответ Энтину пришлось писать стихи на готовую музыку Буржоа, который отказался встречаться с поэтом, и за границей на записи песен ему побывать не довелось. А музыка самой известной песни "Мамы" принадлежит как раз Жерару Буржоа.
Актёры тоже были из разных стран. От СССР Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская, Олег Попов, Вера Ивлева и другие. В роли Попугая румынский актёр и певец Флориан Питиш, в роли Ласточки - румынская актриса Виолета Андрий, Осла сыграл румынский певец и актёр Джордже Михаица.
Каждую сцену фильма снимали три раза: на румынском, на английском, на русском. Актёры заучили реплики на трёх языках. Говорят, что Элизабета Бостан в первую очередь снимала сцену на румынском, выделяя ей несколько дублей, затем на английском, а на русскую обычно оставался последний дубль. Все три версии смонтированы по-разному.
"Маму" любят, помнят и до сих пор смотрят в разных странах мира. Давайте почитаем, что пишут зрители в комментариях под английской версией мюзикл на YouTube:
Мне сейчас 40, но я остаюсь поклонником этого фильма! Мне было 5, когда я увидел его впервые, и помню музыку и слова песен с тех пор. Помню, как расстроился, когда кассета "умерла". Как безуспешно я пытался найти новую. А потом друг подарил мне кассету с русской версией (она отличается от того, что я смотрел). Спасибо, что выложили английскую версию. Теперь фильм полюбят мои дети!
Неважно, сколько раз я смотрел фильм, мне он никогда не надоест. Люблю его. Рождество без него - это не Рождество!
Хотел бы я, чтобы "Рок-н-ролльного волка" отреставрировали и показали в США на большом экране. У моих детей он имеет большой успех! Мы уже дважды его смотрели. Отличная рок-опера и отличная хореография. Это ни на что не похоже из того, что я видел в своей жизни. Разве что "Иисус Христос - суперзвезда" на таком же уровне. Вечная классика!
Отец показал мне этот фильм, когда мне было 4 года. Он тоже смотрел его в детстве. Теперь мне 15, но я всё ещё люблю это кино. Привет из Норвегии! Когда у меня будет ребёнок, я тоже покажу ему этот фильм.
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