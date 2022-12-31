В Петербурге отменили спектакль Лии Ахеджаковой, мечтающей о победе Украины

Актриса, впрочем, уверена, что общественный резонанс и её политические взгляды тут не играют никакой роли, и спектакль состоится. Просто чуть позже.
Актриса, ныне живущая в Израиле, регулярно навещает Россию. Заработки здесь выше, да и предложений от режиссеров больше. В Петербурге должен был состоятся спектакль с её участием, но после общественного резонанса на фоне критики политической позиции Ахеджаковой появилась информация о его переносе.
Сама актриса уверена, что политика тут совершенно не при чём, а виноваты технические причины. Ахежакова объяснила изданию "Подъем", почему отменили спекталь "Мой внук Вениамин".
««Ленэнерго» прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили», - уверена актриса.
На сайте ДК "Выборгский" тоже говорится, что спектакль переносится, правда, точной даты, когда он состоится, не указано.
Ранее вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев пообещал прислать на её выступление бойцов ЧВК «Вагнер».
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И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ..
119k
arek14 20 минут назад
Путинский режим хвалился, что победит Украину за три дня,"
Пруф или мирдверьмяч.