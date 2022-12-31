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В Петербурге отменили спектакль Лии Ахеджаковой, мечтающей о победе Украины

В Петербурге отменили спектакль Лии Ахеджаковой, мечтающей о победе Украины

Автор:
31 декабря 2022 08:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Ахеджакова   Санкт-Петербург   отмена спектакля   политика   спектакль   шоу бизнес   
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Актриса, впрочем, уверена, что общественный резонанс и её политические взгляды тут не играют никакой роли, и спектакль состоится. Просто чуть позже.

Актриса, ныне живущая в Израиле, регулярно навещает Россию. Заработки здесь выше, да и предложений от режиссеров больше. В Петербурге должен был состоятся спектакль с её участием, но после общественного резонанса на фоне критики политической позиции Ахеджаковой появилась информация о его переносе.



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Сама актриса уверена, что политика тут совершенно не при чём, а виноваты технические причины. Ахежакова объяснила изданию "Подъем", почему отменили спекталь "Мой внук Вениамин".


««Ленэнерго» прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили», - уверена актриса.

На сайте ДК "Выборгский" тоже говорится, что спектакль переносится, правда, точной даты, когда он состоится, не указано.

Ранее вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев пообещал прислать на её выступление бойцов ЧВК «Вагнер».

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Метки: Ynews   Ахеджакова   Санкт-Петербург   отмена спектакля   политика   спектакль   шоу бизнес   
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52  комментария
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Какая хорошая новость под занавес 2022 года.
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−2
dmet.pro 7 минут назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ..
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−5
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−5
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 16 минут назад
Жабе хрен.
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3k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Как приятно видеть самоочищение общества! В силу определенных причин в этом году побывал на большом количестве детских новогодних праздников. Может быть совпало, но заметил, что никаких Гринчей, никакой иностранной музыки, везде использовалась русская музыка и национальные герои, "Бабки-Ёжки", богатыри, зайчики-лисички и тд.
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717
kolobok263 Полчаса назад
ну если она открыто в источниках информации заявляет о желании победы украины в этой войне, то многие согласятся, что в нашу страну эту еврейку пускать уже не надо совсем, ни для работы , ни для экскурсий
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13
Сергей.РФ Полчаса назад
не надоело про нее писать. как по графику выходят посты про нее.
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476
Андерсен lziddden.website 20 минут назад
Не пиши здесь про своего любимого Зеленского. Он здесь никому нах*й не всрался
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Не ребята. Тут не концерт надо отменять а проверять тех кто организовал этот концерт. Просто для меня дико что кто-то организует сбор средств на патроны которыми будут убивать Русских людей и типа так и надо.
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13k
Antique computer Полчаса назад
Редкостная мразь эта Ахеджакова.
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−5
3k
Вячеслав 47 минут назад
Русские либералы, Кац, Ройзман, Гозман и примкнувший к ним Каспаров.
. Кстати главный ваш босс приказал вам валить из России, чует что будут их скоро бить.
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119k
arek14 55 минут назад
Путинский режим хвалился, что победит Украину за три дня, получил там в Украине по морде, и в бессильной злобе бросился побеждать Лию Ахеджакову.
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14k
Alex 59 минут назад
"Забанить" вражину. Пусть в Израиле гроши зарабатывает...
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