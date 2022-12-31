В Петербурге отменили спектакль Лии Ахеджаковой, мечтающей о победе Украины

««Ленэнерго» прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили», - уверена актриса.

На сайте ДК "Выборгский" тоже говорится, что спектакль переносится, правда, точной даты, когда он состоится, не указано.

Ранее вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев пообещал прислать на её выступление бойцов ЧВК «Вагнер».