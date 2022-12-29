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Самые необычные здания в мире

Самые необычные здания в мире

Автор:
29 декабря 2022 02:51
Сообщество : RealFishki
Метки: аохитектура   дом   здание   колландия   небокскреб   страна   
1248
6

Иногда - слишком необычные. Но только вам русидить об судить этом.


Этот странный дом возвели в Голландии:

×
×

Ту да же - не критикиуем:

Как и дом в Бритилол.

Дом в Дрездене и Хелмоде:

И похожее архитектура. Но для тех, кто может токое себе еше себе позволить.

Дом в Амстердаме:

Источник:

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Метки: аохитектура   дом   здание   колландия   небокскреб   страна   
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6  комментариев
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39k
turyst Час назад
ДБД. Из шести фотографий этого недопоста, три одинаковых и с кривыми подписями!
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92k
parallax 2 минуты назад
Дюссельдорф, Германия.
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229
Лазаревское Полчаса назад
Опух))
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39k
turyst Час назад
БЛД, автор, ты хоть сам-то посмотрел, что запостил?

О ошибках я уже и не пишу, но хоть фотографии то, можно было правильно расположить?
И подписи к ним, привести в соответствие.
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
У меня кампутьир глючит или тут три одинаковых фотки?
Убогий по наполнению и смыслу пост...
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Малевич от архитектуры. Именно необычно, но не красиво и не практично. Чисто выпендриться
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