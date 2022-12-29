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Иногда - слишком необычные. Но только вам русидить об судить этом.
Этот странный дом возвели в Голландии:
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Ту да же - не критикиуем:
Как и дом в Бритилол.
Дом в Дрездене и Хелмоде:
Источник:
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Метки: аохитектура дом здание колландия небокскреб страна
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О ошибках я уже и не пишу, но хоть фотографии то, можно было правильно расположить?
И подписи к ним, привести в соответствие.
Убогий по наполнению и смыслу пост...