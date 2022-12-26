Делаем нож из пластины стали

Это мой третий нож, который изготовил своими руками ! сталь та же самая-"быстрорез" с Али . пластина пришла размером на 300* 40*4 мм , разрезал на две части , что-бы вышло два клинка ! далее расскажу как и что у меня вышло !
в дальнейшем будут кое какие изменения - но в принципе этого достаточно что-бы изготовить нож
первичная обработка с помощью "болгарки"
"спуски" делал с помощью такой вот приспособы , идея не нова, но обеспечивает красивые прямые спуски ! раньше мне ни как не удавалось сделать спуски от середины .
вот такие спуски у меня получились. я остался очень доволен ! поверите или нет , но это уже следующий шаг к мастерству ! а я его только достигаю ! дело в том , что в спусках от середины - ошибок не должно быть, в отличие от "обуха" .
сделал "спуски" со второй стороны и диранул пластиной с алмазным покрытием для выявления дефектов от гриндера.
рабочий стол на заднем дворе дома ! погода супер , сам в тени под деревом , свежий воздух и любимое занятие ! что может быть лучше ?
пробую шлифануть с помощью алмазной пасты ! почему алмазной ? так этот метал ни напильник не берёт ни любая другая хрень , кроме гриндера ! закалка 60 ед ! обрабатывал именно с такой твёрдостью...
собираем рукоять ! всё что имеем и из чего будет делать !
пробовал разрезать бруски дерева лобзиком , замучился! твердость этой древесины на много больше , чем дуба , достал "тяжелую" альтереллию и нарезал куски для рукояти.
очень трудно удалить с клинка (закалённого) следы от гриндера , еще буду шлифовать и дорабатывать ! ещё нужны ножны .кстати уже почти готовы ! далее просто фото ,что у меня получилось.
вот и всё , что я хотел рассказать и показать ! на самом деле мастерство растёт с учетом старых ошибок , стараюсь их не повторять ! надеюсь, что четвёртый мой нож будет ещё лучше ! p.s этот клинок делал в качестве подарка на ДР моему другу из солянки на Фишках ! почти через полтора месяца мы встретимся .... удачи всем ! на вопросы - отвечу !
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PS "тяжелая альтереллия" позабавила...