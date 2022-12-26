Делаем нож из пластины стали

вот и всё , что я хотел рассказать и показать ! на самом деле мастерство растёт с учетом старых ошибок , стараюсь их не повторять ! надеюсь, что четвёртый мой нож будет ещё лучше ! p.s этот клинок делал в качестве подарка на ДР моему другу из солянки на Фишках ! почти через полтора месяца мы встретимся .... удачи всем ! на вопросы - отвечу !