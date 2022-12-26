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Делаем нож&nbsp;из&nbsp;пластины стали

Делаем нож из пластины стали

Автор:
26 декабря 2022 15:45
Метки: ножи   подарок другу   своими руками   сделай сам   
456
27

Это мой третий нож, который изготовил своими руками ! сталь та же самая-"быстрорез" с Али . пластина пришла размером на 300* 40*4 мм , разрезал на две части , что-бы вышло два клинка ! далее расскажу как и что у меня вышло !

в дальнейшем будут кое какие изменения - но в принципе этого достаточно что-бы изготовить нож


×
×

вот и всё , что я хотел рассказать и показать ! на самом деле мастерство растёт с учетом старых ошибок , стараюсь их не повторять ! надеюсь, что четвёртый мой нож будет ещё лучше ! p.s этот клинок делал в качестве подарка на ДР моему другу из солянки на Фишках ! почти через полтора месяца мы встретимся .... удачи всем ! на вопросы - отвечу !

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Метки: ножи   подарок другу   своими руками   сделай сам   
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8  комментариев
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1k
Павел Кузнецов Час назад
работяга из 95х18, пластина была 300х40х4, получилось два , длина лезвия15, ширина 25
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4k
vasilykopkov 5 минут назад
Нормальная работа.
PS "тяжелая альтереллия" позабавила...
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6k
yahaomsk 10 минут назад
попробуй ручку с бересты набрать- в мокрых,жирных руках не скользит,и какой бы холод не был рукоять всегда тёплая
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Смотрится достойно.
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32k
Fat Lynx Час назад
норм шкуродер получился.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Я, типа, не понял, а куда же ртуть заливается?
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47k
Элек Мек Час назад
Молодец!
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45k
Максим Т. 2 часа назад
Легендарная кизлярская финка НКВД))) Шучу, шучу)
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Юлиус Будковазъ Таврический

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