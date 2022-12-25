День Победы в первой Отечественной войне

В таких условиях потери наполеоновской армии начали быстро расти, и не только за счет раненых и заболевших. Отправленные за фуражом чаще всего попадали в плен, и, видя их судьбу, равно как и судьбу заболевших и раненых товарищей, остальные начали массово дезертировать. В первую очередь на такой шаг решались представители вассальных по отношению к Франции государств: баварцы, пруссаки, австрийцы и другие. В итоге из 610 тысяч человек, которые перешли русскую границу 24 июня 1812 года, около 580 тысяч были потеряны — убитыми, ранеными, пленными и дезертировавшими (таких было порядка 130 тысяч). Самые тяжелые потери остатки армии Наполеона понесли при переправе через Березину в конце ноября: порядка 21 тысячи человек. Виной тому были не только удачные действия русской армии, но и решение главнокомандующего французов сжечь мосты после того, как по ним прошли наиболее боеспособные и сохранившие порядок части. Фактически Наполеон бросил больных и раненых своих солдат.

Арьергард сохранивших порядок французских частей под командованием маршала Нея — порядка 1600 человек — пересек русскую границу в обратном направлении вечером 14 декабря. Это знаменовало отступление из России остатков основной армии Наполеона. На северном направлении французские войска продолжали отступать вплоть до последних дней декабря, пока входившие в их состав пруссаки не заключили сепаратный мир с русскими, вынудив бывших союзников буквально бежать.

Русские губернии, по территории которых дважды в течение полугода прошла наполеоновская армия, понесли колоссальные потери. Гродненская, Виленская, Витебская, Ковельская, Могилевская, Московская и Смоленская были полностью разорены, поскольку именно через них пролегал путь Большой армии.

Расположенные рядом Калужская, Курляндская, Псковская и Тверская губернии пострадали меньше, но и их хозяйство пришлось восстанавливать не один год.

Существенными были и людские потери: только армия потеряла порядка 210 тысяч человек, а прирост рождаемости в стране на несколько лет снизился примерно вдвое.