День Победы в первой Отечественной войне

Конец декабря 1812 года стал для России временем величайшего торжества: из пределов Российской империи бежали последние солдаты армии императора Наполеона. В ознаменование одержанной победы император Александр I издал 25 декабря 1812 года свой знаменитый манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского».
Французы бежали, оставленные собственным предводителем. Сам Бонапарт покинул авангард отступающих войск и отправился в Париж набирать новых солдат.
В таких условиях потери наполеоновской армии начали быстро расти, и не только за счет раненых и заболевших. Отправленные за фуражом чаще всего попадали в плен, и, видя их судьбу, равно как и судьбу заболевших и раненых товарищей, остальные начали массово дезертировать. В первую очередь на такой шаг решались представители вассальных по отношению к Франции государств: баварцы, пруссаки, австрийцы и другие. В итоге из 610 тысяч человек, которые перешли русскую границу 24 июня 1812 года, около 580 тысяч были потеряны — убитыми, ранеными, пленными и дезертировавшими (таких было порядка 130 тысяч). Самые тяжелые потери остатки армии Наполеона понесли при переправе через Березину в конце ноября: порядка 21 тысячи человек. Виной тому были не только удачные действия русской армии, но и решение главнокомандующего французов сжечь мосты после того, как по ним прошли наиболее боеспособные и сохранившие порядок части. Фактически Наполеон бросил больных и раненых своих солдат.
Арьергард сохранивших порядок французских частей под командованием маршала Нея — порядка 1600 человек — пересек русскую границу в обратном направлении вечером 14 декабря. Это знаменовало отступление из России остатков основной армии Наполеона. На северном направлении французские войска продолжали отступать вплоть до последних дней декабря, пока входившие в их состав пруссаки не заключили сепаратный мир с русскими, вынудив бывших союзников буквально бежать.
Русские губернии, по территории которых дважды в течение полугода прошла наполеоновская армия, понесли колоссальные потери. Гродненская, Виленская, Витебская, Ковельская, Могилевская, Московская и Смоленская были полностью разорены, поскольку именно через них пролегал путь Большой армии.
Расположенные рядом Калужская, Курляндская, Псковская и Тверская губернии пострадали меньше, но и их хозяйство пришлось восстанавливать не один год.
Существенными были и людские потери: только армия потеряла порядка 210 тысяч человек, а прирост рождаемости в стране на несколько лет снизился примерно вдвое.
Тем не менее, невзирая на столь тяжелые потери, Россия торжествовала: ни разу со времен Смуты она не испытывала такой угрозы самому своему существованию и ни разу с тех пор не приходилось ей отвечать на эту угрозу таким напряжением сил и таким национальным подъемом.
Царский манифест от 25 декабря 1812 года подчеркивал, что «Войско, Вельможи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ, словом, все Государственные чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую», чтобы отстоять свою страну.
И потому два года спустя, когда уже окончился и Заграничный поход русской армии, а сам Наполеон был отправлен в ссылку на Эльбу, еще одним императорским манифестом от 30 августа 1814 года было объявлено, что отныне день 25 декабря будет праздноваться в России не только как Рождество Христово, но и как «воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
Эта традиция безусловно соблюдалась до последних дней Российской империи.
Ежегодно в этот День Победы устраивались смотры войскам, фактически военные парады, высочайшие приемы, служились благодарственные молебны, устанавливались памятники, в Зимнем была открыта Военная галерея.
«Победоносной Российской Императорской гвардии Признательное Отечество в д. 17. августа 1834»
25 декабря 1826 года открылась знаменитая Военная галерея Зимнего дворца
А в 1837 году в честь 25-летия победы состоялось торжественное открытие памятников фельдмаршалам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю де Толли у Казанского собора в Санкт-Петербурге.
В 1941 году, когда начались обстрелы и бомбежка Ленинграда, руководством города было принято решение о сохранении культурного наследия. Памятники и скульптуры, которые можно было снять с постаментов, укрывали в ящики и закапывали в землю. Очень тяжелые объекты заколачивали, присыпали землей, обкладывали мешками с песком.
И лишь три памятника решили не укрывать от вражеских обстрелов: Кутузову, Барклаю-де-Толли и Суворову. Жители Ленинграда верили, что, пока стоят памятники этим великим полководцам, город не будет взят фашистами. За время войны ни один осколок от бомб и снарядов не повредил эти памятники.
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