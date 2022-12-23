Редчайшие кадры: оператор БПЛА заснял сразу два промаха ЗУР по дрону

Благодаря "меткости" противника беспилотник уже окупил себя в несколько раз.
Российский оператор беспилотника Supercam s350 заснял уникальные кадры — его дрон попытались сбить двумя зенитными ракетами и обе прошли мимо в нескольких сантиметрах, не причинив вреда летательному аппарату.
Впрочем, по поводу второй ракеты в комментариях на военканалах идут споры. На кадрах виден взрыв, и большинство считает, что ракета взорвалась где-то совсем рядом. Также дискуссии вызвал вопрос про принадлежности ракет — одни пишут, что выпущены они из американского ПЗРК "Стингер", другие считают, что из ЗРК "Тор-М1".
Что касается музыкального сопровождения, то это, надо думать, такой тонкий армейский юмор
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Дата и место съёмки неизвестны. Единственное, что сообщает первоисточник, так это, что у оператора до сих пор стояк от собственной крутости.
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Раз дальше летит - значит не попал.2
47.623846, 35.508319
пуск идёт от магдалиновки. Пуск осуществляла "Стрела-10"
На втором видео - чисто везение, что БПЛА продолжил выполнение задачи
но что это меняет так то