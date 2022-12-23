Редчайшие кадры: оператор БПЛА заснял сразу два промаха ЗУР по дрону

Российский оператор беспилотника Supercam s350 заснял уникальные кадры — его дрон попытались сбить двумя зенитными ракетами и обе прошли мимо в нескольких сантиметрах, не причинив вреда летательному аппарату.



Впрочем, по поводу второй ракеты в комментариях на военканалах идут споры. На кадрах виден взрыв, и большинство считает, что ракета взорвалась где-то совсем рядом. Также дискуссии вызвал вопрос про принадлежности ракет — одни пишут, что выпущены они из американского ПЗРК "Стингер", другие считают, что из ЗРК "Тор-М1".