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Редчайшие кадры: оператор БПЛА заснял сразу два промаха ЗУР по дрону

Редчайшие кадры: оператор БПЛА заснял сразу два промаха ЗУР по дрону

Автор:
23 декабря 2022 16:06
Сообщество : Военное
Метки: бпла   видео   пво   промах   ракеты   сво   
3446
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Благодаря "меткости" противника беспилотник уже окупил себя в несколько раз.

Российский оператор беспилотника Supercam s350 заснял уникальные кадры — его дрон попытались сбить двумя зенитными ракетами и обе прошли мимо в нескольких сантиметрах, не причинив вреда летательному аппарату.

Впрочем, по поводу второй ракеты в комментариях на военканалах идут споры. На кадрах виден взрыв, и большинство считает, что ракета взорвалась где-то совсем рядом. Также дискуссии вызвал вопрос про принадлежности ракет — одни пишут, что выпущены они из американского ПЗРК "Стингер", другие считают, что из ЗРК "Тор-М1".

Дата и место съёмки неизвестны. Единственное, что сообщает первоисточник, так это, что у оператора до сих пор стояк от собственной крутости.

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Метки: бпла   видео   пво   промах   ракеты   сво   
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16  комментариев
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27k
albedo Час назад
На кадрах видно взрыв, и большинство считает, что ракета взорвалась рядом.
-------------
Раз дальше летит - значит не попал.2
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7k
evenSeven 21 минуту назад
А в дроне есть на что ПЗРК невестись?
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6k
Павел 22 минуты назад
Место уже определили как запарожье. новояковлевка.
47.623846, 35.508319
пуск идёт от магдалиновки. Пуск осуществляла "Стрела-10"
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3k
cnob7 38 минут назад
стрелять по дешёвому дрону из дорогущего ПЗРК-это то же самое, что стрелять по дешёвому дрону из дорогущего ПЗРК.
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21k
BiZ 41 минуту назад
не было там ни одного взрыва. это дым от выхлопа ракеты и тряска от попадания в реактивную струю винтом..
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32k
Fat Lynx 49 минут назад
Не грузятся с телеграмма видосы... ссыль что ли давайте.
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4k
Taf Taffus 50 минут назад
Во втором случае не взрыв, а пересечение турбулентного следа от пролетевшей ранее ракеты.
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1k
Faithless 52 минуты назад
Некоторые ЗРК пытаются поразить летящие объекты при помощи осколков, видимо вторая ракета как раз из числа таких, она сдетанировала рядом с целью, но не особо повредила герань. Многоэтажки и польские трактора хохлы такими ЗРК намного эффективнее сбивают.
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355
Liberman 52 минуты назад
Зенитная ракета - ее прикол в том, что она начинена кучей поражающих элементов, да и взрывается она рядом с целью, канешн неплохо если попадает точно в цель, но и рядом - почти 100% ное поражение цели.
На втором видео - чисто везение, что БПЛА продолжил выполнение задачи
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6k
Copycat Час назад
ну зацепила последняя как по мне, видно что что то там зашаталось задребезжало
но что это меняет так то
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