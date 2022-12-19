В Казани мужчина выпал с 13 этажа, но чудом выжил

В Казани живёт мужчина, у которого уже пол года не получается уйти из этой жизни. В августе этого года он устроил перфоманс, свесившись с балкона. Тогда его спасли. В декабре этот же мужчина умудрился выпасть с балкона, но снова выжил благодаря дворникам.
В Казани соседи уже устали от буйного мужчины с 13 этажа. В августе он устроил настоящее шоу на 13 этаже здания на проспекте Победы, 152. Он бил стекла на балконе, порезал вены и горло. После этого он свесился с балкона и чудом удержался. Полицейские сумели достать спасатели и с помощью полиции вывести на улицу. Затем его погрузили в скорую помощь и увезли, сообщает region116_dtp_official.
И вот, в декабре снова мужчина решил испытать судьбу.
На этот раз он забрался на балкон и упал. Падение могло быть смертельным, если бы не сугроб под окном, куда мужчина и упал. Соседи тут же вызвали скорую.
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Ведь, помогать надо людям...