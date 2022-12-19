В Казани мужчина выпал с 13 этажа, но чудом выжил

В Казани соседи уже устали от буйного мужчины с 13 этажа. В августе он устроил настоящее шоу на 13 этаже здания на проспекте Победы, 152. Он бил стекла на балконе, порезал вены и горло. После этого он свесился с балкона и чудом удержался. Полицейские сумели достать спасатели и с помощью полиции вывести на улицу. Затем его погрузили в скорую помощь и увезли, сообщает region116_dtp_official.

И вот, в декабре снова мужчина решил испытать судьбу.