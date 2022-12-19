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В Казани мужчина выпал с 13 этажа, но чудом выжил

В Казани мужчина выпал с 13 этажа, но чудом выжил

Автор:
19 декабря 2022 11:46
Сообщество : Жить в России
Метки: 13 этаж   Казань   Россия   видео   выжил   десантник   интересное   фото   
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В Казани живёт мужчина, у которого уже пол года не получается уйти из этой жизни. В августе этого года он устроил перфоманс, свесившись с балкона. Тогда его спасли. В декабре этот же мужчина умудрился выпасть с балкона, но снова выжил благодаря дворникам.

В Казани соседи уже устали от буйного мужчины с 13 этажа. В августе он устроил настоящее шоу на 13 этаже здания на проспекте Победы, 152. Он бил стекла на балконе, порезал вены и горло. После этого он свесился с балкона и чудом удержался. Полицейские сумели достать спасатели и с помощью полиции вывести на улицу. Затем его погрузили в скорую помощь и увезли, сообщает region116_dtp_official.

И вот, в декабре снова мужчина решил испытать судьбу.

На этот раз он забрался на балкон и упал. Падение могло быть смертельным, если бы не сугроб под окном, куда мужчина и упал. Соседи тут же вызвали скорую.

Как оказалось, мужчина жив. Его погрузили в скорую помощь и увезли в больницу, сообщает АиФ.

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Метки: 13 этаж   Казань   Россия   видео   выжил   десантник   интересное   фото   
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7  комментариев
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2k
Yus 53 минуты назад
У Покемонки, как всегда. Словесный понос.
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32k
Fat Lynx 5 минут назад
Какой маникен для крашей пропадает... Или десантник как в анекдотах.
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5k
jfk 10 минут назад
Давай по новой Миша, все [мат]
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18k
anpetrof 20 минут назад
Это ж скока у него жизней?
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553
Александер 22 минуты назад
А чо дворник-то растерялся? Надо было лопатой добить.
Ведь, помогать надо людям...
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7k
SuperTroll 22 минуты назад
Зачем таких тварей спасать? Добить и всё.
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9k
SSD 42 минуты назад
...а помрет от просроченной консервы... )
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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