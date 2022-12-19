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Странные, весёлые, безумные открытки на Рождество

Странные, весёлые, безумные открытки на Рождество

Автор:
19 декабря 2022 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Странные   картинки   новый год   открытки   рождество   смешные   
372
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На открытках конца XIX - начала XX века творится нечто странное, в те года, похоже, было нормальным отправить родственникам и знакомым подобные «весёлые картинки», порой с чёрным юморком, с пожеланиями Рождества и Нового года. Это сейчас для этого есть Интернет, а тогда художники-иллюстраторы резвились на таких открытках.

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Метки: Странные   картинки   новый год   открытки   рождество   смешные   
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