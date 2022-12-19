Странные, весёлые, безумные открытки на Рождество

На открытках конца XIX - начала XX века творится нечто странное, в те года, похоже, было нормальным отправить родственникам и знакомым подобные «весёлые картинки», порой с чёрным юморком, с пожеланиями Рождества и Нового года. Это сейчас для этого есть Интернет, а тогда художники-иллюстраторы резвились на таких открытках.