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Художник Юрий Журка

Художник Юрий Журка

Автор:
18 декабря 2022 21:44
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
139
31
Невероятно красивые родные пейзажи и реалистичные сцены бытовой жизни украинцев прошлого, находят выражение в творчестве современного художника Юрия Журки. Природа, домики, крестьяне, козаки. Все очень талантливо, красиво, эмоционально, жизненно и выразительно!
К сожалению, в сети почти нет информации об авторе.
Интересного просмотра!
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Метки: живопись   искусство   картины   художник   
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