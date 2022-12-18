Художник Юрий Журка

139
31
Невероятно красивые родные пейзажи и реалистичные сцены бытовой жизни украинцев прошлого, находят выражение в творчестве современного художника Юрия Журки. Природа, домики, крестьяне, козаки. Все очень талантливо, красиво, эмоционально, жизненно и выразительно!
К сожалению, в сети почти нет информации об авторе.
Интересного просмотра!
К сожалению, в сети почти нет информации об авторе.
Интересного просмотра!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций
- 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии
- Красавицы в живописи
- Девушка рисует фантастических существ с помощью искусственного интеллекта
- Как советский художник Юрий Пименов прославлял СССР, а потом на этом погорел
Новости партнёров