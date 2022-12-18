Николай Рыбников: 10 ярких работ в знаменитых советских фильмах

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Вскоре Николай понял свою ошибку и уехал в Москву. В 1948 году успешно сдал экзамены во ВГИК, где попал в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

По иронии судьбы, дебютом исполнителя стал фильм про медработников – "Сельский врач" (1951). Правда, ему довелось лишь сплясать там в сцене свадьбы. Всенародная любовь обрушилась на Рыбникова после картины "Весна на Заречной улице".

Даже в последние годы карьеры, когда артисту доставались лишь редкие эпизоды, зрители радовались его появлению. А Николай Николаевич успевал блеснуть талантом и в небольших ролях. К примеру, в образе вредного соседа из мелодрамы "Выйти замуж за капитана", после которой был признан Лучшим актером года по версии журнала "Советский экран".



Предлагаем вспомнить 10 популярных фильмов с участием Николая Николаевича Рыбникова. И конечно же, ждем дополнений к этой подборке.