Николай Рыбников: 10 ярких работ в знаменитых советских фильмах

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Николай Рыбников родился 13 декабря 1930 года в городе Борисоглебск Воронежской области. Школу оканчивал в Сталинграде, уже после войны, там же попробовал свои силы на актерском поприще – выходил на сцену Сталинградского драматического театра во вспомогательном составе. Однако, получив аттестат, поступил в медицинский институт.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Вскоре Николай понял свою ошибку и уехал в Москву. В 1948 году успешно сдал экзамены во ВГИК, где попал в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
По иронии судьбы, дебютом исполнителя стал фильм про медработников – "Сельский врач" (1951). Правда, ему довелось лишь сплясать там в сцене свадьбы. Всенародная любовь обрушилась на Рыбникова после картины "Весна на Заречной улице".
Даже в последние годы карьеры, когда артисту доставались лишь редкие эпизоды, зрители радовались его появлению. А Николай Николаевич успевал блеснуть талантом и в небольших ролях. К примеру, в образе вредного соседа из мелодрамы "Выйти замуж за капитана", после которой был признан Лучшим актером года по версии журнала "Советский экран".
Предлагаем вспомнить 10 популярных фильмов с участием Николая Николаевича Рыбникова. И конечно же, ждем дополнений к этой подборке.
По иронии судьбы, дебютом исполнителя стал фильм про медработников – "Сельский врач" (1951). Правда, ему довелось лишь сплясать там в сцене свадьбы. Всенародная любовь обрушилась на Рыбникова после картины "Весна на Заречной улице".
Даже в последние годы карьеры, когда артисту доставались лишь редкие эпизоды, зрители радовались его появлению. А Николай Николаевич успевал блеснуть талантом и в небольших ролях. К примеру, в образе вредного соседа из мелодрамы "Выйти замуж за капитана", после которой был признан Лучшим актером года по версии журнала "Советский экран".
Предлагаем вспомнить 10 популярных фильмов с участием Николая Николаевича Рыбникова. И конечно же, ждем дополнений к этой подборке.
2.
Чужая родня (1955)
Кадр из кинофильма "Чужая родня", 1955 г., режиссер Михаил Швейцер, сценарист Владимир Тендряков, композитор Андрей Пащенко.
Роль – Федор Соловейков.
Механизатор и убежденный комсомолец Федор Соловейков женился на Стеше Ряшкиной, девушке из зажиточной семьи. Молодые поселились у родителей Стеши. Вскоре обнаружилась разница взглядов Федора и старших Ряшкиных на колхозную жизнь, что отразилось и на его отношениях с супругой.
Роль – Федор Соловейков.
Механизатор и убежденный комсомолец Федор Соловейков женился на Стеше Ряшкиной, девушке из зажиточной семьи. Молодые поселились у родителей Стеши. Вскоре обнаружилась разница взглядов Федора и старших Ряшкиных на колхозную жизнь, что отразилось и на его отношениях с супругой.
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3.
Весна на Заречной улице (1956)
Кадр из кинофильма "Весна на Заречной улице", 1956 г., режиссеры Феликс Миронер, Марлен Хуциев, сценарист Феликс Миронер, композитор Борис Мокроусов.
Роль – сталевар Александр Савченко.
Молодой педагог Татьяна Сергеевна Левченко приезжает по распределению в другой город, где ее направляют преподавать в вечернюю школу. Учениками недавней выпускницы становятся работники крупного металлургического комбината, среди которых передовой сталевар, душа компании Саша Савченко.
Роль – сталевар Александр Савченко.
Молодой педагог Татьяна Сергеевна Левченко приезжает по распределению в другой город, где ее направляют преподавать в вечернюю школу. Учениками недавней выпускницы становятся работники крупного металлургического комбината, среди которых передовой сталевар, душа компании Саша Савченко.
4.
Высота (1957)
Кадр из кинофильма "Высота", 1957 г., режиссер Александр Зархи, сценаристы Михаил Папава, Евгений Воробьев, композитор Родион Щедрин.
Роль – Николай Пасечник, монтажник-верхолаз.
Это не первая стройка в трудовой биографии прораба Константина Токмакова и бригадира монтажников Николя Пасечника. На это раз они монтируют домну на строительстве металлургического комбината. Здесь Пасечнику предстоит встретиться с бесшабашной сварщицей Екатериной.
Роль – Николай Пасечник, монтажник-верхолаз.
Это не первая стройка в трудовой биографии прораба Константина Токмакова и бригадира монтажников Николя Пасечника. На это раз они монтируют домну на строительстве металлургического комбината. Здесь Пасечнику предстоит встретиться с бесшабашной сварщицей Екатериной.
5.
Девушка без адреса (1958)
Кадр из кинофильма "Девушка без адреса", 1958 г., режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Леонид Ленч, композитор Анатолий Лепин.
Роль – Паша Гусаров.
Катя Иванова мечтает стать актрисой. С этой она целью едет в Москву, где собирается остановиться у своего деда, который работает вахтером. В поезде героиня знакомится со строителем Пашей Гусаровым. На вокзале в суете он не расслышал адрес, по которому будет жить приглянувшаяся ему девушка. И теперь парню предстоит найти ее в многолюдной столице.
Роль – Паша Гусаров.
Катя Иванова мечтает стать актрисой. С этой она целью едет в Москву, где собирается остановиться у своего деда, который работает вахтером. В поезде героиня знакомится со строителем Пашей Гусаровым. На вокзале в суете он не расслышал адрес, по которому будет жить приглянувшаяся ему девушка. И теперь парню предстоит найти ее в многолюдной столице.
6.
Кочубей (1958)
Кадр из кинофильма "Кочубей", 1958 г., режиссер Юрий Озеров, сценарист Аркадий Первенцев, композитор Юрий Левитин.
Роль – Иван Кочубей.
1918 год, гражданская война. На Кубани появляется конный красногвардейский отряд, организованный участником первой мировой войны, георгиевским кавалером Иваном Кочубеем.
Роль – Иван Кочубей.
1918 год, гражданская война. На Кубани появляется конный красногвардейский отряд, организованный участником первой мировой войны, георгиевским кавалером Иваном Кочубеем.
7.
Девчата (1961)
Кадр из кинофильма "Девчата", 1961 г., режиссер Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный, композитор Александра Пахмутова.
Роль – Илья Ковригин, бригадир лесорубов.
18-летняя Тося Кислицына приезжает работать поваром в уральский леспромхоз, где ее селят в комнате общежития с четырьмя соседками. В клубе на танцах Тосе пришлось проучить зазнавшегося передовика производства Илью Ковригина. А тот поспорил с друзьями, что через неделю строптивая повариха в него влюбится.
Роль – Илья Ковригин, бригадир лесорубов.
18-летняя Тося Кислицына приезжает работать поваром в уральский леспромхоз, где ее селят в комнате общежития с четырьмя соседками. В клубе на танцах Тосе пришлось проучить зазнавшегося передовика производства Илью Ковригина. А тот поспорил с друзьями, что через неделю строптивая повариха в него влюбится.
8.
Им покоряется небо (1963)
Кадр из кинофильма "Им покоряется небо", 1963 г., режиссер Татьяна Лиознова, сценарист Леонид Агранович композитор Андрей Эшпай.
Роль – Алексей Степанович Колчин, летчик-испытатель.
Конец 1940-х годов. Летчик-испытатель Алексей Колчин приступает к испытаниям первого советского реактивного истребителя.
Роль – Алексей Степанович Колчин, летчик-испытатель.
Конец 1940-х годов. Летчик-испытатель Алексей Колчин приступает к испытаниям первого советского реактивного истребителя.
9.
Война и мир (1965, 1967)
Кадр из кинофильма "Война и мир. Пьер Безухов", 1967 г., режиссер Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Василий Соловьев, композитор Вячеслав Овчинников.
Роль – Василий Денисов, организатор и командир партизанского отряда.
История нескольких дворянских семей, чьи судьбы оказались тесно связны с событиями наполеоновских войн в Европе и Отечественной войны 1812 года.
Роль – Василий Денисов, организатор и командир партизанского отряда.
История нескольких дворянских семей, чьи судьбы оказались тесно связны с событиями наполеоновских войн в Европе и Отечественной войны 1812 года.
10.
Уходя – уходи (1978)
Кадр из кинофильма "Уходя – уходи", 1978 г., режиссер Виктор Трегубович, сценаристы Виктор Мережко, Виктор Трегубович, Леонид Треер, композитор Александр Колкер.
Роль – Дявитин Семен Семенович, начальник Сулина.
Бухгалтер Дмитрий Павлович Сулин ненавидит своего начальника Семена Семеновича. Да и работой своей он не слишком доволен. Но однажды коллеги оказываются за одним столиком в ресторане.
Роль – Дявитин Семен Семенович, начальник Сулина.
Бухгалтер Дмитрий Павлович Сулин ненавидит своего начальника Семена Семеновича. Да и работой своей он не слишком доволен. Но однажды коллеги оказываются за одним столиком в ресторане.
11.
Выйти замуж за капитана (1985)
Кадр из кинофильма "Выйти замуж за капитана", 1985 г., режиссер Виталий Мельников, сценарист Валентин Черных, композитор Исаак Шварц.
Роль – Кондратий Петрович, сосед Лены.
Капитан Александр Блинов служит на границе. Оказавшись на родине в очередном отпуске, он должен выполнить поручение – передать посылку незнакомке по имени Елена. Поговорив с ней по телефону, капитан приезжает по адресу, но сосед заявляет, что Елены дома нет.
Роль – Кондратий Петрович, сосед Лены.
Капитан Александр Блинов служит на границе. Оказавшись на родине в очередном отпуске, он должен выполнить поручение – передать посылку незнакомке по имени Елена. Поговорив с ней по телефону, капитан приезжает по адресу, но сосед заявляет, что Елены дома нет.
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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