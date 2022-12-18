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Николай Рыбников: 10 ярких работ в знаменитых советских фильмах

Николай Рыбников: 10 ярких работ в знаменитых советских фильмах

Автор:
18 декабря 2022 21:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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Николай Рыбников родился 13 декабря 1930 года в городе Борисоглебск Воронежской области. Школу оканчивал в Сталинграде, уже после войны, там же попробовал свои силы на актерском поприще – выходил на сцену Сталинградского драматического театра во вспомогательном составе. Однако, получив аттестат, поступил в медицинский институт.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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Corvus Corax 9 часов назад
В "Выйти замуж за капитана" - отлично сыграно, редкая сволочь вышла у него... Просто шедеврально!!!
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