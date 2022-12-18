Наряды норвежских невест 1870-1920-х годов

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На фотографиях из собрания Norsk Folkemuseum, сделанных в период 1870-1920-х годов, представлены девушки в свадебных костюмах и великолепных головных уборах, напоминающих сказочные короны.
Многие невесты держат в руках Библию. Фотограф: Solveig Lund.
Фото раскрашены.
Интересного просмотра!
Многие невесты держат в руках Библию. Фотограф: Solveig Lund.
Фото раскрашены.
Интересного просмотра!
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