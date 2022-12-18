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Наряды норвежских невест 1870-1920-х годов

Наряды норвежских невест 1870-1920-х годов

Автор:
18 декабря 2022 20:45
Метки: интересно   мир   невесты   норвегия   фото   
311
16
На фотографиях из собрания Norsk Folkemuseum, сделанных в период 1870-1920-х годов, представлены девушки в свадебных костюмах и великолепных головных уборах, напоминающих сказочные короны.
Многие невесты держат в руках Библию. Фотограф: Solveig Lund.
Фото раскрашены.
Интересного просмотра!
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Метки: интересно   мир   невесты   норвегия   фото   
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2  комментария
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greesevold 6 часов назад
Нормальные девки, кровь с молоком. Куда сейчас все подевались, как посмотришь - кракозябры по Стокгольму ходят. В САСШ штоле подались, на заработки, ещё до 2 Мировой?
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