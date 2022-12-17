Потешная птица с плюшевым клювом: как живет андский скальный петушок

Гнезда строят в расщелинах скал из комочков глины, «армированных» ветками. Одно жилище по весу может достигать четырех килограммов. Поскольку далеко не все мес та подходят для гнездования, нередко самки обустраивают гнезда по соседству друг с другом. Они высиживают и выкармливают птенцов в одиночку, без помощи самцов.