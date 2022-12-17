Потешная птица с плюшевым клювом: как живет андский скальный петушок

Несмотря на внешность, к петухам он не имеет никакого отношения.
Это забавное существо, больше похожее на плюшевую игрушку, — довольно редкая птица. Ее особенность — в необычном клюве, замаскированном перьями.
В заблуждение вводит не только внешний вид, но и название — к петухам птица не имеет никакого отношения, она принадлежит к отряду воробьиных.
Впрочем, аборигены используют другие названия — каванорох или кабануру — по созвучию с резкими криками, которые издает петушок.
ЗООСПРАВКА
Андский скальный петушок
Рупикола перуанская
Класс — птицы
Отряд — воробьиные
Длина тела — 30–37 см (самка мельче самца)
Ареал — горные леса Южной Америки
Вокальные данные у птицы, действительно, средние, но самцы прекрасно обходятся и без них — самок они привлекают необычными брачными играми. Самцы по очереди прохаживаются по земле, периодически замирая на несколько минут и демонстрируя гордый профиль самкам, наблюдающим за танцами с высоты.
В отличие от других токующих птиц, скальные петушки за самок никогда не дерутся — «схватки» опасны только с виду.
На самом деле самцы соперника не трогают, лишь сердито бьют крыльями по листве и как ни в чем не бывало разлетаются в разные стороны.
Гнезда строят в расщелинах скал из комочков глины, «армированных» ветками. Одно жилище по весу может достигать четырех килограммов. Поскольку далеко не все мес та подходят для гнездования, нередко самки обустраивают гнезда по соседству друг с другом. Они высиживают и выкармливают птенцов в одиночку, без помощи самцов.
Птенцов стараются кормить белковой пищей, хотя взрослые птицы предпочитают фрукты. В отличие от самцов, самки ночуют в гнезде, даже когда выросшие птенцы покидают его.
Скальные петушки крайне редки в зоопарках. Понаблюдать за ними можно на токовищах в Венесуэле.
Лёгкое видео-релакс
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