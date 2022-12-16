Как дальтоники видят окружающий мир

Искажённое цветовосприятие не связано с остротой зрения. С этим отклонением можно вести обычную жизнь, со временем адаптировавшись к окружающему миру, например, запомнив расположение сигналов светофора. Впервые это нарушение описал Джон Дальтон, по имени которого и назвали эту особенность зрения. Сам он до зрелого возраста не подозревал, что его собственное восприятие красного цвета является не таким, как у большинства людей.
Интересный факт — людей, которые видят абсолютно одинаково, не существует. Но все-таки нормальным считается трехцветное зрение — трихромазия. В этом случае мы способны воспринимать базовые цвета: красный, зеленый, синий.
Все остальное – это промежуточные цвета или оттенки, которые получаются в результате смешения базовых цветов. Созданием этих сложных вариаций занимаются сетчатка и мозг.
Иногда случаются «ошибки» в анатомии глаза, которые позволяют человеку распознавать 4 цвета: 3 базовых + ультрафиолетовый или дополнительный желтый.
Однако чаще встречается обратная патология — когда человек частично или полностью не может различать некоторые цвета.
Дейтеранопы, как и другие люди, живут обычной жизнью, не нуждаются в инвалидности, вполне понятные некоторые ограничения – лишь при выборе профессии, рода деятельности.
Дейтераномалия
Самая распространенная форма дальтонизма, есть примерно у 5% мужчин и 0,4% женщин, некоторые даже не подозревают об этом. Цвета немного теряют свою яркость, особенно зеленый и красный.
Протанопия
Все оттенки зеленого и красного выглядят тусклыми. Протанопия встречается только у 1% мужчин.
Тританопия
Люди с тританопией видят цвета в зеленых и розовых оттенках. Редкая форма, встречается только у 0.0001% мужчин и женщин.
Полный дефицит цветовосприятия
Если же в колбочках вообще нет пигмента всех цветов, глаз видит только оттенки черного и белого, а цветного зрения нет вообще. Это самая редкая форма дальтонизма. Человек различает цвета только по их яркости и насыщенности. 0.00003% населения планеты.
Далее – картинки-примеры цветового восприятия мира.
Источник:
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Когда меня начала врачиха проверять по цветным тестам, она стала потихоньку ох...ать от того, что я не вижу то, что должен, а вижу другое. Она несколько раз переспрашивала, уверен я в том, что я в тесте вижу? Спросила, как я езжу по городу, и различаю ли я цвета сфетофора? Конечно я ответил положительно! ))))
После сказала, что, наверное, не даст положительную справку. И тут решила меня спросить, какие цвета я вижу и показала карандаши цветные: желтый, красный и зеленый. Я четко все видел и назвал их правильно.
Она вздохнула, сказала отлично, и подписала положительную справку. )))
Это тебе еще повезло с офтальмологом, бывают те, которые встают в позу вот не видишь правильно в тестах - всё, и хоть удаказывайся, что красный с зеленым в быту ты еще ни разу не путал.