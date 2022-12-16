Как дальтоники видят окружающий мир

Интересный факт — людей, которые видят абсолютно одинаково, не существует. Но все-таки нормальным считается трехцветное зрение — трихромазия. В этом случае мы способны воспринимать базовые цвета: красный, зеленый, синий.

Все остальное – это промежуточные цвета или оттенки, которые получаются в результате смешения базовых цветов. Созданием этих сложных вариаций занимаются сетчатка и мозг.

Иногда случаются «ошибки» в анатомии глаза, которые позволяют человеку распознавать 4 цвета: 3 базовых + ультрафиолетовый или дополнительный желтый.

Однако чаще встречается обратная патология — когда человек частично или полностью не может различать некоторые цвета.

Дейтеранопы, как и другие люди, живут обычной жизнью, не нуждаются в инвалидности, вполне понятные некоторые ограничения – лишь при выборе профессии, рода деятельности.