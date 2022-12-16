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Как дальтоники видят окружающий мир

Как дальтоники видят окружающий мир

Автор:
16 декабря 2022 00:01
Сообщество : Факты
Метки: Дальтон   глаз   дальтонизм   дальтоник   цвет   
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Искажённое цветовосприятие не связано с остротой зрения. С этим отклонением можно вести обычную жизнь, со временем адаптировавшись к окружающему миру, например, запомнив расположение сигналов светофора. Впервые это нарушение описал Джон Дальтон, по имени которого и назвали эту особенность зрения. Сам он до зрелого возраста не подозревал, что его собственное восприятие красного цвета является не таким, как у большинства людей.

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Интересный факт — людей, которые видят абсолютно одинаково, не существует. Но все-таки нормальным считается трехцветное зрение — трихромазия. В этом случае мы способны воспринимать базовые цвета: красный, зеленый, синий.

Все остальное – это промежуточные цвета или оттенки, которые получаются в результате смешения базовых цветов. Созданием этих сложных вариаций занимаются сетчатка и мозг.

Иногда случаются «ошибки» в анатомии глаза, которые позволяют человеку распознавать 4 цвета: 3 базовых + ультрафиолетовый или дополнительный желтый.

Однако чаще встречается обратная патология — когда человек частично или полностью не может различать некоторые цвета.

Дейтеранопы, как и другие люди, живут обычной жизнью, не нуждаются в инвалидности, вполне понятные некоторые ограничения – лишь при выборе профессии, рода деятельности.

Самая распространенная форма дальтонизма, есть примерно у 5% мужчин и 0,4% женщин, некоторые даже не подозревают об этом. Цвета немного теряют свою яркость, особенно зеленый и красный.

Все оттенки зеленого и красного выглядят тусклыми. Протанопия встречается только у 1% мужчин.

Люди с тританопией видят цвета в зеленых и розовых оттенках. Редкая форма, встречается только у 0.0001% мужчин и женщин.

Если же в колбочках вообще нет пигмента всех цветов, глаз видит только оттенки черного и белого, а цветного зрения нет вообще. Это самая редкая форма дальтонизма. Человек различает цвета только по их яркости и насыщенности. 0.00003% населения планеты.

Далее – картинки-примеры цветового восприятия мира.

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Метки: Дальтон   глаз   дальтонизм   дальтоник   цвет   
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7  комментариев
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13k
Kucher 8 часов назад
Я когда первый раз врачебно-лётную комиссию проходил, ещё мальчишкой в аэроклубе, в 80-х, мне врач тесты показывает, знаете, на которых из цветных кружочков цифры или геометрические фигуры, спрашивает "Что видишь?" А я ему "Шарики вижу" Потом только до меня допёрло, что там на самом деле.
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2k
александр 3 часа назад
Девушка надела одежду в ярких желтых тонах, которую подчеркнула оранжевыеми аксесуарами. "Какое у меня исключительное чувство стиля и талант комбинировать цвета, подумала она, вертясь перед зеркалом".

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72k
Viktor 6 часов назад
У меня отец был дальтоником (а у меня и сына всё норм.), так мы с сестрой в детстве прикалывались - возьмём красный карандаш, папа, это какой цвет - зелёный, уверенно отвечает! В октябре не стало...
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10k
kaboza 6 часов назад
теперь еще и тритарасты
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10k
Sasa 7 часов назад
Вот у меня нарушение цветовосприятия. Какое именно в справке от окулиста не написано! Справку получал для вождения после окончания действия предыдущего удостоверения.
Когда меня начала врачиха проверять по цветным тестам, она стала потихоньку ох...ать от того, что я не вижу то, что должен, а вижу другое. Она несколько раз переспрашивала, уверен я в том, что я в тесте вижу? Спросила, как я езжу по городу, и различаю ли я цвета сфетофора? Конечно я ответил положительно! ))))
После сказала, что, наверное, не даст положительную справку. И тут решила меня спросить, какие цвета я вижу и показала карандаши цветные: желтый, красный и зеленый. Я четко все видел и назвал их правильно.
Она вздохнула, сказала отлично, и подписала положительную справку. )))
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7k
Tim_G 7 часов назад
ясно... трихроматики вы все!

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