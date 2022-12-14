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Сообщество Жизнь в США 898 постов • 246 подписчиков подписаться
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В США противники трансвеститов пришли на митинг с оружием и столкнулись со сторонниками ЛГБТ, которые тоже были вооружены

В США противники трансвеститов пришли на митинг с оружием и столкнулись со сторонниками ЛГБТ, которые тоже были вооружены

Автор:
14 декабря 2022 12:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Оружие   США   видео   интересное   лгбт   митинг   трансы   фото   
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В Техасе ультраправая организация This is Texas Freedom Force (TITFF) устроила акцию протеста у театра Aztec, где должно было проходить драг-шоу (шоу трансвеститов). На митинг пришли также и сторонники ЛГБТ-сообщества, которые тоже прихватили с собой оружие.

Группа This is Texas Freedom Force (TITFF) называется в США ультраправой. Ультраправые (радикальные правые) в США — политическое направление, которое склоняется к крайнему консерватизму, идеологии превосходства «белой расы».

TITFF устроили митинг у театра Aztec, где в Рождество хотели провести драг-вечеринку. Это когда трансвеститы тусят в одном месте, наряжаясь женщинами. Участники митинга потребовали ввести возрастное ограничение на посещение таких шоу в штате. Участники TITFF были вооружены.

В ответ на это, представители и сторонники ЛГБТ-сообщества тоже пришли на митинг, не забыв захватить с собой оружие. В ответном протесте они требовали не отменять шшоу и оставить всё, как есть. Уточняется, что в какой-то момент число участников контрпротеста более чем вдвое превысило число участников группы TITFF, сообщает Newsweek.

Протесты обошлись без стычек, хотя некоторые участники и вели себя неподобающе.

Несмотря на то, что представителей ЛГБТ-сообщества было намного больше, театр Starlighter объявил, что отменяет все представления драг-шоу до конца года из-за угроз, поступивших как лично, так и по интернету.

«Целью The Starlighter всегда было обеспечение безопасного пространства для развлечений для всех возрастов, и, к сожалению, сейчас нас заставляют чувствовать себя небезопасно в нашем собственном пространстве», — сказано в сообщении театра.


Источник:

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Метки: Оружие   США   видео   интересное   лгбт   митинг   трансы   фото   
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9  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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1k
Руслан Минуту назад
В этот раз обошлось без стрельбы. Но где гарантия, что в следующий раз так же обойдется?
А в таком случае и до гражданской войны недалеко.
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46k
Андрей 10 минут назад
Назревает новая гражданская. Республиканцы-натуралы против демократов-извращенцев.
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16k
Александр 19 минут назад
Жабогадюкинг. Пусть победит сильнейший
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17k
Топпер Харли 21 минуту назад
Нацисты против лгбт! Ну реально праздник!
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24k
Serg2001 21 минуту назад
"Сторонники ЛГБТ-сообщества тоже пришли на митинг, не забыв захватить с собой оружие"... Сразу анекдот вспомнился:

Идет лекция в ВУЗЕ. Профессор рассказывает о спартанцах. Ну и касается того, что, мол, войска годами пребывали в походах и это сплачивало воинов настолько, что они, как правило, влюблялись друг в друга. И это поощрялось, ибо спартанец, потерявший друга и любовника в одном лице, был беспощаден к врагу и мстил за убитого. И тут один очкастенький щуплый студент хихикает:
- Значит спартанцы были педик@ми?
Профессор тяжело вздохнул, снял очки, посмотрел на выскочку и говорит:
-Пед@ки, говорите? Да не дай вам бог, милый юноша, повстречаться хоть с одним таким пед@ком лицом к лицу. Нет мой юный друг, это были не, как вы изволили выразиться, пед@ки! Это были настоящие БОЕВЫЕ ПИД@Р@СЫ!!
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6k
Roman 23 минуты назад
Не пистолеты надо, а сковородки в штаны запихивать! Совсем себя "правые" не берегут.
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2k
DarkSkat Полчаса назад
Истинный холивар
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1k
ChePaev 39 минут назад
прям как в старом анекдоте, даже и не знаешь кому звонить в этом случае:

- Алло, это пожарная?
-Да, что у вас случилось?
-тут менты с врачами дерутся, а куда еще звонить я больше не знаю!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
319385



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