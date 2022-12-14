В США противники трансвеститов пришли на митинг с оружием и столкнулись со сторонниками ЛГБТ, которые тоже были вооружены

В ответ на это, представители и сторонники ЛГБТ-сообщества тоже пришли на митинг, не забыв захватить с собой оружие. В ответном протесте они требовали не отменять шшоу и оставить всё, как есть. Уточняется, что в какой-то момент число участников контрпротеста более чем вдвое превысило число участников группы TITFF, сообщает Newsweek.