Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Президент США 14 декабря подписал закон о признании однополых браков. «Закон об уважении к браку» обеспечивает признание однополых и межрасовых браков на федеральном уровне. Теперь каждый штат должен признавать эти браки, даже если в самом штате они запрещены.
Президент США Джо Байден подписал во вторник одобренный ранее Конгрессом закон о правовой защите однополых браков на федеральном уровне.
Одобренная ранее обеими палатами Конгресса инициатива обеспечивает признание однополых браков на федеральном уровне, а также требует от всех штатов признавать такие заключенные законным образом браки, даже если в самом штате однополые браки не разрешены.
В своей речи Джо Байден заявил:
«Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев».
К тому же он высказался о необходимости «защитить трансгендерных детей». По его словам, их права могут ущемлять из-за законов, которые вводят в отдельных штатах. Речь об уголовной ответственности для врачей, которые делают операции по смене пола несовершеннолетним. Президент заявил, что мы должны защитить этих детей и разрешить им искать себя, уточняет ТАСС.
Как обычно, после речи Байден снова запутался, на этот раз в геях.
"Особая благодарность нашим исполнителям, Джой, Сэму и Синди. Послушайте, вы знаете, и хору геев, Вашингтон, округ Колумбия. Женатый хор геев"
Источник:
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Чиво, б_ять!??? Это по сути уже государство-банкрот, которое держится на плаву только за счет устраиваемого ими хаоса и развязывания войн по всему миру.
Внутри страны бардак, внешний долг стремится в "космос", т. е. не будет оплачен никогда. Так какие они, нахрен, сильные и богатые? Они паразиты и преступники, и больше ничего.
Я не фанат всей этой темы лгбтшной, но какие-то юридические вещи должны быть.
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Может я не правильно понял?Но вот здесь целый хор друг друга пердолит.
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Не совсем так.
В США каждый штат - фактически отдельное государство.
И законодательство штата выше, чем федеральное.
В части вопросов, не делегированных федеральному законодательству.