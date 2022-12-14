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Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Автор:
14 декабря 2022 10:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   байден   видео   интересное   лгбт   однополые браки   фото   
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Президент США 14 декабря подписал закон о признании однополых браков. «Закон об уважении к браку» обеспечивает признание однополых и межрасовых браков на федеральном уровне. Теперь каждый штат должен признавать эти браки, даже если в самом штате они запрещены.

Президент США Джо Байден подписал во вторник одобренный ранее Конгрессом закон о правовой защите однополых браков на федеральном уровне.

Одобренная ранее обеими палатами Конгресса инициатива обеспечивает признание однополых браков на федеральном уровне, а также требует от всех штатов признавать такие заключенные законным образом браки, даже если в самом штате однополые браки не разрешены.

В своей речи Джо Байден заявил:

«Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев».

К тому же он высказался о необходимости «защитить трансгендерных детей». По его словам, их права могут ущемлять из-за законов, которые вводят в отдельных штатах. Речь об уголовной ответственности для врачей, которые делают операции по смене пола несовершеннолетним. Президент заявил, что мы должны защитить этих детей и разрешить им искать себя, уточняет ТАСС.

Как обычно, после речи Байден снова запутался, на этот раз в геях.

"Особая благодарность нашим исполнителям, Джой, Сэму и Синди. Послушайте, вы знаете, и хору геев, Вашингтон, округ Колумбия. Женатый хор геев"


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Метки: США   байден   видео   интересное   лгбт   однополые браки   фото   
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24  комментария
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51
ruslan d Час назад
Ребята , не останавливайтесь
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416
MidMaster 14 минут назад
Я разрушил Содом, я разрушу и тебя (с) Господь
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1k
u811 19 минут назад
Если это называется "уважение к браку" тогда закон об эвтаназии должен называться "уважение к жизни", а холокост можно называть "уважение к евреям"?..
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1k
investas Полчаса назад
Дураки, лучше бы законы приняли по оскорблению чувств военнослужащих и наказания за слова, которые нельзя произносить даже дома в туалете )
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64
Хухрмухр investas 9 минут назад
Кого там можно оскорбить.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
высказываясь толератно "Каждому свое"
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9k
Shtoppi 42 минуты назад
Ничего удивительного не произошло. Просто в сшп пробили очередное дно в поисках следующего. Такими темпами они скоро до ада доберутся и там и сгинут. По крайней мере я на это очень надеюсь. Давно пора ребятам по дороге вымощенной их "благими" намерениями да в полымя.
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13k
FatZilla 42 минуты назад
Если рассматривать с юридической точки зрения, то таким союзам нужна какая-то правовая база. Можно не называть это браком. Но тут банально практический смысл - хочешь или не хочешь такие союзы есть, но юридически они не имеют некоторых возможностей. Например, если один из такой пары попадает в больницу, умирает и прочие бытовые такие вещи, которые регулируются автоматически в браке. А так не пустят в больницу, не выдадут тело для похорон и прочее.

Я не фанат всей этой темы лгбтшной, но какие-то юридические вещи должны быть.
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64
Хухрмухр FatZilla 7 минут назад
Где должны быть?
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24k
Андрей 53 минуты назад
Байден подписал закон о признании однополых браков в СШАПосмотреть
Байден подписал закон о признании однополых браков в США
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15k
Совранский 53 минуты назад
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6k
Бу 55 минут назад
садомиты
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17k
Топпер Харли 56 минут назад
Теперь заживут!
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3k
александр 58 минут назад
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26k
Киры4 Час назад
Так - же он сказал: - "Мой сын был геем и умер от этого."
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1k
КолдурасЪ Час назад
Что это за архаика?! Вроде 21 век на дворе! Век толерантности если Бидону не доклали! Почему до сих пор брачующихся только двое?! А если у них любовь не вписывается в эти патриархальные схемы?! Почему бы не расширить понятие брачного союза хотя бы до ста персон! Включить туда разовые приглашения,испытательное членство,животных,да и роботов с прочими механизмами и искусственным интеллектом пора уже,наука то на месте не стоит!
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64
Хухрмухр КолдурасЪ 5 минут назад
Особая благодарность нашим исполнителям, Джой, Сэму и Синди. Послушайте, вы знаете, и хору геев, Вашингтон, округ Колумбия. Женатый хор геев"
--------------
Может я не правильно понял?Но вот здесь целый хор друг друга пердолит.
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27k
albedo Час назад
Теперь каждый штат должен признавать эти браки, даже если в самом штате они запрещены
============================
Не совсем так.
В США каждый штат - фактически отдельное государство.
И законодательство штата выше, чем федеральное.
В части вопросов, не делегированных федеральному законодательству.
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