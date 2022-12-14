Байден подписал закон о признании однополых браков в США

В своей речи Джо Байден заявил:

«Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев».

К тому же он высказался о необходимости «защитить трансгендерных детей». По его словам, их права могут ущемлять из-за законов, которые вводят в отдельных штатах. Речь об уголовной ответственности для врачей, которые делают операции по смене пола несовершеннолетним. Президент заявил, что мы должны защитить этих детей и разрешить им искать себя, уточняет ТАСС.