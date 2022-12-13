"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ

Эти лица вы совершенно точно где-то видели. Андрей Петров (слева) и Игорь Синяк (справа) - модные блогеры. На своих страницах в запрещённой сети они красят лицо, делают маникюр и ведут себя очень неприятно и даже пошло.

В данный момент блогеры уже сами свалили из России (слава богу!). Петров, судя по его постам в соцсетях, обосновался на Бали, а Синяк — в Турции.

На их харамные посты обратил внимание общественник Иван Отраковский — руководитель "Армии защитников Отечества" — и обратился в Следком, чтобы там проверили информацию, формирующую неверное представление о традиционных моральных и семейных ценностях.