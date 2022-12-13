"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ

Игорь Синяк и Андрей Петров — бьюти-блогеры (да, это мужчины). Они красят лицо, ногти, носят женскую одежду и ведут себя как фрики. В СК поступила просьба проверить блогеров на пропаганду ЛГБТ.
Эти лица вы совершенно точно где-то видели. Андрей Петров (слева) и Игорь Синяк (справа) - модные блогеры. На своих страницах в запрещённой сети они красят лицо, делают маникюр и ведут себя очень неприятно и даже пошло.
В данный момент блогеры уже сами свалили из России (слава богу!). Петров, судя по его постам в соцсетях, обосновался на Бали, а Синяк — в Турции.
На их харамные посты обратил внимание общественник Иван Отраковский — руководитель "Армии защитников Отечества" — и обратился в Следком, чтобы там проверили информацию, формирующую неверное представление о традиционных моральных и семейных ценностях.
Кроме того, посты блогеров нарушают новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ, потому что доступ к ним есть как у взрослых, так и у детей, сообщает Mash. Двум полублогерам могут запретить въезд на территорию РФ, а гражданам РФ ограничить доступ к их страницам.
Пользователи сети с радостью встретили эту новость.
"Наконец то! Иногда натыкаюсь на этих *** в сети и становится мерзко!"
"Господи, спасибо! Ты услышал наши молитвы!"
"Теперь бы ещё половину этих блохеров проверить на пропаганду и глядишь, можно будет в интернете спокойно сидеть"
Источник:
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До сегодняшнего дня ни разу. Как вообще можно "иногда натыкаться" на это говно, если целенаправленно не искать подобные помои? Соблюдайте информационную гигиену и будет вам счастье.
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Этого я точно раньше не видел. Помогите развидеть
Свалили из РФ и флаг им ж...опу.
Поссорились, что-ли?
Помаду не поделили?