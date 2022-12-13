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"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ

"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ

Автор:
13 декабря 2022 14:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   блогеры   закон   запрет на пропаганду ЛГБТ   интересное   лгбт   фото   шоу бизнес   
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Игорь Синяк и Андрей Петров — бьюти-блогеры (да, это мужчины). Они красят лицо, ногти, носят женскую одежду и ведут себя как фрики. В СК поступила просьба проверить блогеров на пропаганду ЛГБТ.

Эти лица вы совершенно точно где-то видели. Андрей Петров (слева) и Игорь Синяк (справа) - модные блогеры. На своих страницах в запрещённой сети они красят лицо, делают маникюр и ведут себя очень неприятно и даже пошло.

В данный момент блогеры уже сами свалили из России (слава богу!). Петров, судя по его постам в соцсетях, обосновался на Бали, а Синяк — в Турции.
На их харамные посты обратил внимание общественник Иван Отраковский — руководитель "Армии защитников Отечества" — и обратился в Следком, чтобы там проверили информацию, формирующую неверное представление о традиционных моральных и семейных ценностях.

Кроме того, посты блогеров нарушают новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ, потому что доступ к ним есть как у взрослых, так и у детей, сообщает Mash. Двум полублогерам могут запретить въезд на территорию РФ, а гражданам РФ ограничить доступ к их страницам.

Пользователи сети с радостью встретили эту новость.

"Наконец то! Иногда натыкаюсь на этих *** в сети и становится мерзко!"

"Господи, спасибо! Ты услышал наши молитвы!"

"Теперь бы ещё половину этих блохеров проверить на пропаганду и глядишь, можно будет в интернете спокойно сидеть"


Источник:

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Метки: young stars   блогеры   закон   запрет на пропаганду ЛГБТ   интересное   лгбт   фото   шоу бизнес   
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49  комментариев
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24k
Андрей 2 часа назад
Там и проверять нечего, сжечь их нахрен и все дела!
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35k
Aleks 2 минуты назад
В каком месте это говно модное?
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11k
кот базилий 4 минуты назад
На зону или в армию гомосеков.
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2k
Инквизитор РФ 8 минут назад
[мат]
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5k
perekrestok 10 минут назад
Надо бы таких принудительно кастрировать. Тогда будут говорить такими голосами, что слушать их никто не будет. А так пока только смотреть на этих 3,14доров противно.
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8k
KarabasBarabas 11 минут назад
Что за Мразиши?
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4k
Вячеслав 13 минут назад
Мерзкие твари. Построить петушатню без отопления на крайнем севере и всех подобных туда выслать без права на возврат.
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6k
Том Сойер 15 минут назад
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14k
Элитный тигр 24 минуты назад
Без всяких проверок в газовую камеру.
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300
Кристофер Робин Элитный тигр 22 минуты назад
хороший у вас блог, пойду перкуссионные мероприятия предприйму в отношении Вашего контента. Все как просили без всяких проверок )))
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300
Кристофер Робин Полчаса назад
Кто среди нас юристы? скажите какие законодательные критерии принадлежности к ЛиГеБиТы? Что бы однозначно определить принадлежность блогера к одной из этих 4 категорий, следователю придется пожервовать своими высокими принципами, что бы получить доказательства?
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6
Николай Пауков Кристофер Робин 23 минуты назад
Юмор оценил, но их проверят на "пропаганду". То есть не ляпнил ли этот упитанный мразишь или второй ченить типа: "быть одним из этих четырех - это круто!" Думаю этого достаточно будет.
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300
Кристофер Робин Николай Пауков 14 минут назад
меня бесят две вещи, если бы не гос. дума и некоторые другие ведтви власти, я бы ровным счетом ничего не знал о лгбт, и прекрасно мы жил без этого, выходит что самый главный пропагандист нетрадиционных снесуальных отношений это совсем не блогеры, а сами понимаете кто...это логичный вывод. откуда вы чаще слышите эти 4 слова? с вашего любимого ютуб канала: о рыбалке, путешествиях, игры на гитаре, вышивания крестиком и т.д. или из федерального государственного телевидения. и второе мое бешенство связано с формулировками критерий, а вернее полном их отсутсвием в законодательстве...
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300
Кристофер Робин Вячеслав 9 минут назад
Вы это о чем, уважаемый? может стоит формулировать свои мысли более конкретно, что бы окружающие могли хотябы догодаться, что вы имеете ввиду.
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15k
K7OO 36 минут назад
"Эти лица вы совершенно точно где-то видели"
-----------------------------
До сегодняшнего дня ни разу. Как вообще можно "иногда натыкаться" на это говно, если целенаправленно не искать подобные помои? Соблюдайте информационную гигиену и будет вам счастье.
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804
Ranae 39 минут назад
Статья существует и все как обычно в ней. За пропаганду предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей с частного лица. Вы серьезно ?? Да это не запрет пропаганды, а обложение ее налогом. Тысяч в 500.000 рублей должен быть штраф, а за повторное привлечение уже начинать сроки выдавать иначе этих мразей не победить. Запретить въезд в страну - это хорошо. Я бы им еще все счета заморозил и гражданства лишил.
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7k
Кружок 41 минуту назад
Проверьте лучше их подписчиков ... А их чую, явно не одна сотня
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10k
LokiOne 41 минуту назад
Эти лица вы совершенно точно где-то видели. Андрей Петров (слева) и Игорь Синяк (справа) -

________________________________________________

Этого я точно раньше не видел. Помогите развидеть
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41
Вася Васильев 41 минуту назад
Проверить? Тут скорее проверить надо тех кто команду дал на проверку совершенно очевидного факта.
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215
al-lav 43 минуты назад
Зачем тащить сюда этот биомусор?
Свалили из РФ и флаг им ж...опу.
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39k
turyst 43 минуты назад
А чего они в разные страны разъехались?
Поссорились, что-ли?

Помаду не поделили?
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11k
.Атеист. 44 минуты назад
Мда, да тут и слепой поймет, что это больные на всю голову, пропагандирующие какую-то дичь! Молодцы, кто на них написал. долой это г-но из интернета.
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30k
Slonyash 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
anpetrof 46 минут назад
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2k
Pioner76 46 минут назад
А когда их будут бить?
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