"Пяьному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

Адвокаты артиста и избитого сообщили, что стороны договорились о примирении. Сумма примирения не уточняется.
Резонансная драка, в которой пострадавшему посетителю бара сломали нос, завершилась уголовным делом. И будь на месте Лепса простой небогатый житель РФ, ему пришлось бы изрядно помучиться. Но у обеспеченных хулиганов самый лучший день - каждый. Григорий Лепс заплатил за моральный и материальный ущерб избитому офисному работнику, и стороны договорились мирно разойтись.
По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, ходатайство о прекращении дела уже подано, также принесены и приняты извинения. Обе стороны считают полностью исчерпанным инцидент с участием известного артиста. При этом, сумма не уточняется.
Напомним, что конфликт у сторон возник после отказа посетителя сыграть с Лепсом в нарды на крупную сумму. Как сообщил адвокат пострадавшего, петербуржец не согласился играть на деньги, после чего ему прилетел удар в лицо. А дальше драка продолжилась на улице.
А может пострадавший стратег?
Источник:
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Видно хорошо отмаксал терпиле.
В дугих странах, менее цивилизованных, правосудие продается. В тюрьмы сажают только бедных, у котоых нет денег на отступные или на подмазать судью.
Другое дело, что от снайпера не поможет - так что своих жертв это ч..о выбирает аккуратно. Или это делает его охрана (если у охраняемого мозги уже растворились) - аккуратно оттаскивая подопечного от людей, которые могут "серьезно обидеться".
Кстати замечу, что это не единственное ч..о. Таких по стране много, и на дорогах много. Просто они кроме своих понтов больше ничего в жизни не сделали (рождение с золотой ложкой во рту не в счет) и резонанса в прессе выходки этих ... не вызывают. Рутина капитализма.