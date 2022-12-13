"Пяьному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию





Напомним, что конфликт у сторон возник после отказа посетителя сыграть с Лепсом в нарды на крупную сумму. Как сообщил адвокат пострадавшего, петербуржец не согласился играть на деньги, после чего ему прилетел удар в лицо. А дальше драка продолжилась на улице.



