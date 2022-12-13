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"Пяьному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

"Пяьному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

Автор:
13 декабря 2022 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: адвокаты   видео   драка   лепс   откупился   полиция   реакция соцсетей   уголовное дело   шоу бизнес   
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Адвокаты артиста и избитого сообщили, что стороны договорились о примирении. Сумма примирения не уточняется.

Резонансная драка, в которой пострадавшему посетителю бара сломали нос, завершилась уголовным делом. И будь на месте Лепса простой небогатый житель РФ, ему пришлось бы изрядно помучиться. Но у обеспеченных хулиганов самый лучший день - каждый. Григорий Лепс заплатил за моральный и материальный ущерб избитому офисному работнику, и стороны договорились мирно разойтись.


По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, ходатайство о прекращении дела уже подано, также принесены и приняты извинения. Обе стороны считают полностью исчерпанным инцидент с участием известного артиста. При этом, сумма не уточняется.



Напомним, что конфликт у сторон возник после отказа посетителя сыграть с Лепсом в нарды на крупную сумму. Как сообщил адвокат пострадавшего, петербуржец не согласился играть на деньги, после чего ему прилетел удар в лицо. А дальше драка продолжилась на улице.



А может пострадавший стратег?

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Метки: адвокаты   видео   драка   лепс   откупился   полиция   реакция соцсетей   уголовное дело   шоу бизнес   
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29  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
То есть Лепс со своей тряпочной бандой продолжит нападать на людей?!
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15k
Сергей 5 минут назад
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9k
Antonium 9 минут назад
Кучерена уже и по бумажке с трудом читает. Все заработали в этой истории - и потерпевший, и оба адвоката, и Гриша немного хайпанул.
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200
Takerey 15 минут назад
Не оч понимаю чего все так возбудились-то? Лепс что, на ленточки его порезал? Инвалидом оставил? Что? В рожу дал и нос сломал? Эка невидаль. Давайте из этого уравнения уберем известную фамилию и подставим рандомного Иванова. И так. Иванов и Петров по пьяни возле бара набили друг другу лица и сломали Петрову нос. Офигеть новость, да? Прям интрига года. Срочно всех посадить. И когда такое происходит между рандомными мужиками почему-то примирение сторон никого не возмущает. Ну сломал один другому нос, заплатил сколько-то за моральный и мед расходы и никто даже не пискнет. Бывает. А тут только из-за известной фамилии одного из участников развели курятник. посадить! Богатым с рук сходит! Ужас-ужас. кококо. Ну, серьезно, ребят. Этот товарищ еще и поимел наверняка раз в 10 больше за свой нос, чем поимел бы от условного Иванова.
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200
Takerey 14 минут назад
Я не оправдываю Лепса (или кто там зачинщик драки). Драться низя. Но я удивляюсь ажиотажу вокруг обычной пьяной драки.
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171
Человек Наблюдающий 17 минут назад
Гриша! Я следующий! Мое табло в твоем распоряжении!))) Дорого и качественно приму люлей от звезды!)
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1k
ZOV 19 минут назад
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93
Sergel Fman 22 минуты назад
Всё продажно...
Видно хорошо отмаксал терпиле.
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32k
Fat Lynx 24 минуты назад
Сдается мне, что Жека все таки сорвал джекпот!
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317
Максим Эсфельд 24 минуты назад
Как всё мутно.С какого лешего Лепс предложил играть ему , якобы не знакомому человеку, в нарды , да ешё и на большую сумму. У нас все певцы так прям к народу тянутся? Подходит такой Пенкин к тебе в ресторане ,ну что может в очко перекинемся? Непонятно......
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206
zolotoman Полчаса назад
пострадавший оказался обычной шлюхой. расходимся
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38
ruslan d Полчаса назад
Даже сомнений не было , что так все и произойдет ...
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4k
Frank Borman Полчаса назад
В цивилизованных странах прокурор возбуждает уголовное дело по факту совершения преступления. Подонок затеял драку и сломал нос потерпевшему? Будет возбуждено уголовное дело, потом будет суд и подонок сядет на несколько лет. И не имеет абсолютно никакого значения, что подонок попросил прощения у потерпевшего или заплатил ему отступные.
В дугих странах, менее цивилизованных, правосудие продается. В тюрьмы сажают только бедных, у котоых нет денег на отступные или на подмазать судью.
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119
Иван Днепров Полчаса назад
Замяли да замяли! Или тут кто-то сомневался в подобном исходе? Конечно нет. Единственный вопрос у меня возникает к потерпевшему, какая всё-таки сумма оказалась слишком большой чтобы таки сыграть партию в длинную. От этого и сумма компенсации очевидна.
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16k
Илларион Забродов 39 минут назад
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10k
Oleg Час назад
о чём вообще писать? если после аварий со смертельным исходом стороны приходят к примирению, то тут то вообще ситуация простая - мужика отлечат в луДшей клинике, еще и баблом сверху осыпят. всё оч просто. договорились и договорились. ну а алкаш, он и в африке алкаш.
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1k
Тордион Час назад
Тут не все так просто. Можно ведь нарваться на того, после встречи с которым нужно будет лечиться, а не откупаться. Вот не уверен я, что Лепс на столько крут, что может нагнуть любого. Это ему задохлики пока попадаются...
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93
Sergel Fman Alex 20 минут назад
А ведь скоро может найтись такой же бухой и со стволом. Тогда уже лепсу петь не придется. Отпевать его будут
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1k
Ksenia2 Час назад
Интересно, сколько отвалил Лепс?
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ожидаемо. Вседозволенность богатых зиждется не только на деньгах, но и на рабском менталитете людей, которые всегда готовы продать свою гордость. И речь не только непосредственно о пострадавшем. Самое страшное то, что уже завтра, вместо жёсткого бойкота, на концерты пьяного хулигана добровольно побегут толпы почитателей и понесут ему свои деньги на оплату его виски и его очередной хулиганской выходки по отношению к кому-либо из них: "Бей, господин! Мы стерпим и оплатим!"
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