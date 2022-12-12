Странные японские "изобретения"

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Нелепые и забавные устройства, которые вызывают удивление и улыбку.
Шлем-камера для панорамных фото - какой сложной была бы жизнь без телефонов с такой функцией
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Гигантский складник 10 в 1 для садоводов: в нем есть лопата, грабли и кирка, всё под рукой или под ногой
Спите в метро? Это устройство помогает делать это в более удобном положении и не ронять голову на грудь
Зонт-галстук или галстук-зонт ― всегда под рукой, что очень актуально для непредсказуемой погоды
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