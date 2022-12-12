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Странные японские "изобретения"

Странные японские "изобретения"

Автор:
12 декабря 2022 10:00
Метки: Интересные   Япония   изобретения   нелепые   смешные   устройство   
166
16

Нелепые и забавные устройства, которые вызывают удивление и улыбку.

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Метки: Интересные   Япония   изобретения   нелепые   смешные   устройство   
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Похабыч 38 минут назад
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Виктор Апрель

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