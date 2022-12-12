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"Я даже не знала, как я буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле рассмешило соцсети

"Я даже не знала, как я буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле рассмешило соцсети

Автор:
12 декабря 2022 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шахназаров   вайкуле   видео   песни   политика   пошутила   русский язык   шоу бизнес   
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"Кормилица всея СССР" заявила, что продолжать выступать на русском языке её упросили украинцы.

Лайма Вайкуле снова "жжет глаголом". На этот раз певица посетовала, что "даже не знала, как будет петь по-русски", но пришлось переступить через себя. "Мои друзья-украинцы сказали, что я должна дальше выступать, дальше работать. Благодаря им я, в принципе, здесь с вами сейчас говорю, потому что „Ачу-ачу“ еще не научилась петь, но я постараюсь. Буду учить!", - пошутила Вайкуле на концерте в Латвии.


 

Ну а на каком еще языке выступать певице, чьи песни написаны на русском? Украинского она не знает, латвийский публика из Нэзалежной не поймет...

Впрочем, журналист Шахназаров порекомендовал все-таки попробовать исполнять "Вернисаж" и другие хиты давно ушедшей эпохи на латышском или "корявом английском", и при этом не забыть про украинский флаг, вышиванку или венок на макушке.


Ранее Лайма Вайкуле заявила, что Алла Пугачёва "кормила Россию", а она - весь СССР. В общем, жертвовала собой тогда, продолжает жертвовать и сейчас. На что только не пойдёшь ради публики!

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Метки: Шахназаров   вайкуле   видео   песни   политика   пошутила   русский язык   шоу бизнес   
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11  комментариев
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2k
MPEG-8 Час назад
И долго будут старую шлюху таскать по сайтам.
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21
ruslan d 7 минут назад
Кому-то еще нужны ее концерты ???
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8k
Trenzel2003 11 минут назад
У бабушки деменция. Ей бы давно на лаврах почивать, а она чего то еще трепыхается и хочет выглядеть умной патриоткой. Калоша старая!
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9k
Sapsan Полчаса назад
Вот она поймала хайп. Теперь она не остановится, пока не забудут про нее. Зря начали бурлит ее, как раз хайпа она ждала чтоб повысить свои ипучие рейтинги. Чтоб убить пересмешника - надо передать его забвению.
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15k
куджо 36 минут назад
глупая ты ба-ба (с)
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 37 минут назад
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16k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Всё не уймётся!
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
приститука латышская....ей только тут выступать....правда дряблая уже бабуля кормящая...
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26k
albedo Час назад
Вот эта девочка из кордабалета рижского кабака будет что то еще на Россию вякать?!
Кстати - чего то не слышно на видео с поля боя украинской речи.
При опасности все украинцы на чисто русском говорят: господи, спаси и сохрани.
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