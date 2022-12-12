"Я даже не знала, как я буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле рассмешило соцсети

Ну а на каком еще языке выступать певице, чьи песни написаны на русском? Украинского она не знает, латвийский публика из Нэзалежной не поймет...

Впрочем, журналист Шахназаров порекомендовал все-таки попробовать исполнять "Вернисаж" и другие хиты давно ушедшей эпохи на латышском или "корявом английском", и при этом не забыть про украинский флаг, вышиванку или венок на макушке.