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Метки: СССР история страна товары фотографии
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...Помню как я, будучи начальником!) всесоюзного кабинета экономического образования (это тогда самый цимис был - экономика должна быть экономной - САМ СТАРЫЙ ПЕРДУН сказал) выбивал для оного видеомагнитофон и ездил за ним на завод в Воронеж, потому как в Москве этого аппарата совсем не нашлось...
Приблизительно в то же время кварплата вместе с отоплением, электричеством и всем остальным была в рамере около 20-ти рублей... Что лучше?...
Обеды в школе до 4-го класса были бесплатны, с 4-го класса родители платили около 5 рублей в месяц.
А в середине 70-х - да.
Только в квартплату (за метры) не входила стоимость электричества, радиоточки, газы и воды. Конечно, за всё это цена была фиксированной (кроме электричества), но тем не менее в итоге и получался "чирик".
Конечно в Москве оно может быть и было как-то ииначе, но у нас, за Уралом, платёжка выглядела именно так.
Ну до хрусталя там очень далеко... Висюльки сделаны из пластика, правда качественного пластика. Но со временем (лет через 5) этот пластик слегка желтел и хрустального вида уже не было. Ну и в отличии от хрусталя пластик висюлек очень хорошо притягивал пыль и мухи ну очень любили, почему-то, на нём гадить.
Для тех кто помнит эти времена,память освежить, и для тех кому любопытно... Для сравнения, в 81-м моя зарплата газо-электро сварщика 4-го разряда, была...
Думал до весны дотерпишь!
Бывай (белый)
Юганск 13-47-5.
Жду!