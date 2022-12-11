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Москва. Какой была жизнь в Южном округе города 40-50 + лет тому назад

Москва. Какой была жизнь в Южном округе города 40-50 + лет тому назад

Автор:
11 декабря 2022 21:42
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
441
29
Жизнь Южного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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38
Алекс Куликов 9 часов назад
До 91 года, кажется, не было южного округа, был Красногвардейский район. По поводу Пролетайки 13/32 я так понимаю это уже современная нумерация, в 1976 не было пр. Андропова и нумерация была другая. Точно не скажу, но примерно 57-61 дом
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627
Весёлые сандали. 3 часа назад
Академия РАН вроде в ЮЗАО находится.
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
Фото без адреса. Как я понимаю, это Царицынский парк, спуск от павильона "Миловида" к пруду. Сейчас на этом месте довольно большие деревья.
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Юганск

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