Москва. Какой была жизнь в Южном округе города 40-50 + лет тому назад

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Жизнь Южного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
2.
Вентшахта, 1971 год. Вентшахта метро, замаскированная наглядной агитацией. Район Нагатино-Садовники.
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3.
Старый вяз и храм-звонница Георгия Победоносца в Коломенском, 1987 год.
Источник: Архив Дмитрия Зубова
5.
Советские и чехословацкие метростроевцы в вестибюле строящейся станции "Пражская", 1985 год.
Авторы: Виктор Будан и Виталий Созинов
10.
Скульптурная композиция "Кони", 1980 год.
Скульптурная композиция "Кони" работы скульптора Зураба Церетели у входа в конно-спортивный комплекс "Битца".
11.
В зимний выходной день жители московского района Чертаново выходят на лыжную прогулку, 1973 год.
Автор: Борис Кавашкин
12.
Вдоль по Бирюлёвской, 1972 год. Вид со стороны пересечения Бирюлёвской с Ряжской и Касимовской улиц.
Автор: Чемерис Виктор Александрович
25.
Балаклавский проспект, 1974 год. Вид вдоль Старобалаклавской улицы от Варшавского шоссе в сторону Симферопольского бульвара
Автор: Момотов Николай Николаевич
Источник:
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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