Как снимали фильм «Три плюс два». 15 интересных фактов о знаменитом фильме

8.

7. Актеров-мужчин отправили в Крым за две недели до съемок и дали задание: загореть и отрастить бороды, чтобы выглядеть как настоящие дикари. Но если у Геннадия Нилова борода выросла ровная и густая, то у Миронова и Жарикова растительность на лице только пробивалась.

Обоим актерам тогда было по 21 году, и их «бороды» стали предметом шуток для съемочной группы.

Чтобы хорошо загореть парни передвигались по Судаку исключительно в шортах. Ходить в таком виде по улицам было тогда не принято. Артистов то и дело останавливала милиция – за нарушение общественного порядка. Но на этот случай у них были справки от киностудии. Мол, так они готовились к съемкам.