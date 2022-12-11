Как снимали фильм «Три плюс два». 15 интересных фактов о знаменитом фильме

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Когда Сергей Михалков по своей пьесе «Дикари» написал сценарий к будущему фильму, то лично выбрал и режиссера – Генриха Оганесяна. Писатель, драматург и автор советского гимна очень хотел, чтобы герои были такими же, как в первоисточнике – зрелыми людьми «за тридцать».
Но режиссер решил омолодить героев картины.
Интересного просмотра!
Но режиссер решил омолодить героев картины.
Интересного просмотра!
1.
1. Первыми кандидатами на главные мужские роли были Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников. Но после того, как режиссер сделал персонажей моложе, кинопробы прошли молодые актеры Андрей Миронов (21 год) и Евгений Жариков (21 год) На роль физика утвердили Геннадия Нилова (26 лет), будущего отца того самого Алексея Нилова, который в 90-е годы прославится ролью «мента» в сериале «Улицы разбитых фонарей».
2.
2. На женские роли претендовали не только актрисы, но и балерины, манекенщицы, цирковые артистки. Но Оганесян выбрал Фатееву (28 лет) и Кустинскую (24 лет). Причем, Наталья Фатеева вначале должна была играть роль Наташи.
Но актрисе категорически не понравился этот персонаж. Она поставила режиссеру условие: либо она сыграет Зою, либо вообще откажется от съемок. Более того, актриса захотела повышенный гонорар и потребовала, чтобы ее фамилия в титрах шла раньше Кустинской.
Неудивительно, что на съемочной площадке у обеих актрис сложились натянутые отношения.
Но актрисе категорически не понравился этот персонаж. Она поставила режиссеру условие: либо она сыграет Зою, либо вообще откажется от съемок. Более того, актриса захотела повышенный гонорар и потребовала, чтобы ее фамилия в титрах шла раньше Кустинской.
Неудивительно, что на съемочной площадке у обеих актрис сложились натянутые отношения.
3.
3. Наталья Кустинская случайно узнала о том, что ее утвердили в фильм. Она как раз играла главную роль в драме «После свадьбы». Съемки проходили в Ленинграде. О прошедших кинопробах она напрочь забыла. Но когда зашла в дирекцию киностудии, то обнаружила на свое имя телеграмму.
Актриса тут же вылетела в Крым где начинались съемки картины, и совмещала работу в двух проектах. С утра и до четырех дня работала на Черноморском побережье, оттуда летела в Ленинград на ночные съемки, а рано утром возвращалась назад.
Актриса тут же вылетела в Крым где начинались съемки картины, и совмещала работу в двух проектах. С утра и до четырех дня работала на Черноморском побережье, оттуда летела в Ленинград на ночные съемки, а рано утром возвращалась назад.
4.
Татьяна Конюхова
4. Режиссер Генрих Оганесян имел своеобразное чувство юмора и пробы проводил на рижской киностудии в местечке с труднопроизносимым названием Клапкалнциемс.
До проб он допускал только тех актеров, которые смогли выговорить название населенного пункта без ошибок. Таким образом, режиссер отсеял лишних, по его мнению, артистов. Так он завернул, например, актрис Татьяну Конюхову и Лилиану Алёшникову.
До проб он допускал только тех актеров, которые смогли выговорить название населенного пункта без ошибок. Таким образом, режиссер отсеял лишних, по его мнению, артистов. Так он завернул, например, актрис Татьяну Конюхову и Лилиану Алёшникову.
6.
5. Фильм сняли быстро – всего за 2,5 месяца. В Крыму проходили основные съемки кинокартины. В качестве главной природной декорации киношники облюбовали бухту поселка Новый Свет. Именно здесь был разбит лагерь, стояли палатки и автомобили героев.
Летний ресторан, где сидели герои Жарикова и Кустинской, снимали на набережной Судака. В роли официанта здесь снялся режиссер Оганесян.
Дорога, по которой проезжал «Запорожец» главных героинь, это трасса Алушта – Судак в районе поселка Морского.
Летний ресторан, где сидели герои Жарикова и Кустинской, снимали на набережной Судака. В роли официанта здесь снялся режиссер Оганесян.
Дорога, по которой проезжал «Запорожец» главных героинь, это трасса Алушта – Судак в районе поселка Морского.
7.
6. На несколько секунд в фильме мелькнула и сама Алушта.
В сцене, где Жариков и Наталья Кустинская шли за хлебом, на заднем плане отчетливо было видно здание алуштинского автовокзала. В этот курортный городок съемочная группа переместилась в ноябре, когда стало холодать. Артистам приходилось сниматься уже в прохладной морской воде, а потом согреваться крепкими напитками.
В сцене, где Жариков и Наталья Кустинская шли за хлебом, на заднем плане отчетливо было видно здание алуштинского автовокзала. В этот курортный городок съемочная группа переместилась в ноябре, когда стало холодать. Артистам приходилось сниматься уже в прохладной морской воде, а потом согреваться крепкими напитками.
8.
7. Актеров-мужчин отправили в Крым за две недели до съемок и дали задание: загореть и отрастить бороды, чтобы выглядеть как настоящие дикари. Но если у Геннадия Нилова борода выросла ровная и густая, то у Миронова и Жарикова растительность на лице только пробивалась.
Обоим актерам тогда было по 21 году, и их «бороды» стали предметом шуток для съемочной группы.
Чтобы хорошо загореть парни передвигались по Судаку исключительно в шортах. Ходить в таком виде по улицам было тогда не принято. Артистов то и дело останавливала милиция – за нарушение общественного порядка. Но на этот случай у них были справки от киностудии. Мол, так они готовились к съемкам.
Обоим актерам тогда было по 21 году, и их «бороды» стали предметом шуток для съемочной группы.
Чтобы хорошо загореть парни передвигались по Судаку исключительно в шортах. Ходить в таком виде по улицам было тогда не принято. Артистов то и дело останавливала милиция – за нарушение общественного порядка. Но на этот случай у них были справки от киностудии. Мол, так они готовились к съемкам.
9.
8. Съемочная группа жила в бывшем дворце князя Голицына – прямо над подвалами с запасами шампанских вин. Естественно, пенный напиток лился рекой, несмотря на протесты режиссера. В остальном условия проживания были спартанскими. Мыться приходилось в тазиках, воду кипятили на электроплите, а удобства находились на улице.
9. Еду киношникам привозили из Судака. Но пока ее по жаре доставляли во дворец, еда успевала испортиться. В итоге артисты довольствовались виноградом с белым хлебом. От такой «диеты» Миронов и Фатеева начали потихоньку набирать вес.
Положение спасали родители Андрея, отправлявшие посылки с балыком и колбасой. Чуть позже в Крым подтянулись жены Нилова и Жарикова – Галина и Валентина, которые стали готовить еду на всю съемочную группу. Причем, у Геннадия в период съемок как раз был медовый месяц.
9. Еду киношникам привозили из Судака. Но пока ее по жаре доставляли во дворец, еда успевала испортиться. В итоге артисты довольствовались виноградом с белым хлебом. От такой «диеты» Миронов и Фатеева начали потихоньку набирать вес.
Положение спасали родители Андрея, отправлявшие посылки с балыком и колбасой. Чуть позже в Крым подтянулись жены Нилова и Жарикова – Галина и Валентина, которые стали готовить еду на всю съемочную группу. Причем, у Геннадия в период съемок как раз был медовый месяц.
10.
10. Хорошие вещи в те времена были большим дефицитом. В том числе и купальники. Найти достойный реквизит на киностудиях было нереально. Но художница по костюмам изучила, в чем загорали девушки на крымских пляжах, и подобрала-таки один купальный экземпляр. Второй – одолжили у супруги Оганесяна, заплатив ей 17 рублей «за аренду». Но обратно женщина его забирать не стала. Купальник оказался безнадежно испорчен.
11.
11. По фильму, у героев Андрея Миронова и Натальи Фатеевой начинается курортный роман. Однако романтические отношения между ними завязались и в реальной жизни. Молодой актер влюбился в женщину, которая была старше его на 7 лет, уже успела два раза побывать замужем и воспитывала ребенка от второго мужа – режиссера и актера Владимира Басова. Более того, после съемок Миронов собирался сделать ей предложение и повез знакомить с родителями. Но мама актера заявила, что такая невестка им не нужна. На том их роман и завершился.
12.
12. За своей коллегой Натальей Кустинской пытался приударить и Евгений Жариков. И это несмотря на то, что оба были тогда несвободны. Супруга актера по вечерам устраивала ему сцены ревности, а однажды прямо во время съемок запустила в него бутербродом. После этого режиссер распорядился не пускать ее на съемочную площадку.
13.
13. Фильм снимали в двух версиях – широкоэкранной и обычной. Оборудования, позволявшего снимать в обоих форматах одновременно, тогда не было. Поэтому артисты играли одни и те же сцены по два раза.
14.
14. Чиновники от кинематографа вначале присвоили комедии вторую категорию. Для артистов это означало маленькие гонорары, а для проката – небольшие кинозалы. Но когда народ стал толпами выстраиваться в кинотеатры (в год выхода картину посмотрели 35 млн зрителей), фильму повысили категорию. Актеры получили премию по 300 рублей.
15.
15. Кино стало последним проектом для Генриха Оганесяна. Вскоре после премьеры режиссера не стало. Однако он успел насладиться успехом своей кинокартины, и понял, что ее ждет долгая жизнь. И не ошибся. Этот добрый, веселый фильм до сих пор дарит многим из нас исключительно позитивные эмоции.
16.
Если вы смотрели этот фильм только по телевизору - очень советую пересмотреть его панорамную версию - она очень качественно отреставрирована и в ней очень много деталей, которые не попали в кадр телевизионной версии (около 10 минут), всё-таки панорамная съёмка вмещает в себя куда больше информации.
Здесь можно посмотреть как выглядят места съемок фильма сейчас: Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
Здесь можно посмотреть как выглядят места съемок фильма сейчас: Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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"Чтобы хорошо загореть парни передвигались по Судаку исключительно в шортах".
"Исключительно в шортах" они передвигались чтобы повы * бываться, а не загореть. За две недели более чем загореть можно просто на пляже.
В ноябре вода нихрена не прохладная. В ноябре она реально холодная!