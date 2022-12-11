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Как снимали фильм «Три плюс два». 15 интересных фактов о знаменитом фильме

Как снимали фильм «Три плюс два». 15 интересных фактов о знаменитом фильме

Автор:
11 декабря 2022 21:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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Когда Сергей Михалков по своей пьесе «Дикари» написал сценарий к будущему фильму, то лично выбрал и режиссера – Генриха Оганесяна. Писатель, драматург и автор советского гимна очень хотел, чтобы герои были такими же, как в первоисточнике – зрелыми людьми «за тридцать».
Но режиссер решил омолодить героев картины.
Интересного просмотра!

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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5  комментариев
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Белый 11 часов назад
Сколько можно?!
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Три плюс два: интересные факты о фильмеКлассика жанра

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20k
Сталкер 5 часов назад
"...отправили в Крым за две недели до съемок и дали задание: загореть..."
"Чтобы хорошо загореть парни передвигались по Судаку исключительно в шортах".
"Исключительно в шортах" они передвигались чтобы повы * бываться, а не загореть. За две недели более чем загореть можно просто на пляже.
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20k
Сталкер 5 часов назад
"...в ноябре, когда стало холодать. Артистам приходилось сниматься уже в прохладной морской воде..."
В ноябре вода нихрена не прохладная. В ноябре она реально холодная!
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