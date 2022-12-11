FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1118 постов • 213 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
"Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного врача и вызвала полицию

"Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного врача и вызвала полицию

Автор:
11 декабря 2022 09:00
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   врач   заотделением   здоровые   лечение   пьяный врач   реакция соцсетей   скорая помощь   увольнение   
2148
5
2

Женщину привезли на скорой, но обнаружилось, что завотделением ЦГКБ в стельку пьяна. Дама едва ворочала языком, но при этом исхитрялась оскоблять пациентку. Нуждающаяся в лечении не стала долго ждать и вызвала полицию.

В ЦГКБ Великого Новгорода заведующая гинекологическим отделением пришла на работу сильно нетрезвой. При этом, врач оперирующий и, в том числе, больных, поступивших в клинику с неотложными проблемами. Одна из пациенток, которую привезла скорая помощь, не захотела лечиться у такого профи. Женщина ужасается: как можно доверить своё здоровье потенциальному врачу-убийце?


Впрочем, завотделения не согласилась с этим определением, а когда увидела полицейских, пришедших по её душу, и вовсе рассердилась.





Новгородцы, обсуждая эту историю, кстати, не были единодушны. Нашлись и те, кто посочувствовал лекарю. Дескать, профи и в пьяном виде операцию проведёт, а вот больные сами виноваты, потому что лишились хорошего врача. На удивление, таких сочувствующих было довольно много.


Вот интересно: окажись кто-то из этих комментаторов в ситуации автора видео, которому требовалась профессиональная помощь, какой была бы их реакция? Столь же толерантной?

Вскоре после появления видео в местном паблике ВК, региональное отделение Минздрава сообщило об увольнении пьяного врача.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: видео   врач   заотделением   здоровые   лечение   пьяный врач   реакция соцсетей   скорая помощь   увольнение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
GROMOZEKA Час назад
“Дескать, профи и в пьяном виде операцию проведёт, а вот больные сами виноваты, потому что лишились хорошего врача”

Не удивлюсь, если эти «доброжелатели» тоже сотрудники сферы здравоохранения.
Рука руку моет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
MrForstd 3 минуты назад
О чём спор? Быть в состоянии алкогольного опьянения на любой работе нельзя никому. Строгий выговор это самый минимум, что она должна получить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 3 минуты назад
Е.б.а.т.ь её.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
Liberman 17 минут назад
несли бы "благодарность" колбасой хорошей - проблем бы не было.
сами бухло несут, а потом удивляются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Елена 18 минут назад
Если эта, с позволения сказать, врач позволяет себе принимать больных в таком виде, значит, пьет уже давно, это стало обыденостью. И, видимо, поэтому, никто из работников не остановил ее. Не думаю, что в отделении все пьяны, так не бывает. Просто пьяная дрянь всегда в подобном состоянии. И все, кто ее оправдывает не очень умны. Не надо списывать на загруженность. Если так устаешь, увольняйся. Иди работать санитаркой. Хотя, эта врачиха не справилась бы с обязанностями санитарки, работа очень тяжелая. Сама работала в молодости, знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Макс 21 минуту назад
Одно дело, когда хирург выпьет рюмку коньяка за дежурство после несколькочасовой операции или бокал шампанского в новый год, и совсем другое - когда он кривой как сабля. Я сам хирург, такого быть не должно. Напился - ищи замену и не высовывайся. Один случай застал: "хирург от Бога" пьяный оперировал аппендицит, оступился и, падая, схватился за кишку и вытащил весь органокомплекс. Там влетело всем, от всех, кто был в операционной до главного врача. Нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
782
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Алкашня набежала своего защищать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Полчаса назад
Не, ну если б это был психоаналитик, то даже лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 Полчаса назад
Главное после смены за руль не садиться, а то вождение в пьяном виде может иметь неприятные последствия...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Мистер Фикс Полчаса назад
Эти заступнички явно из тех, кто бухой за руль садится.
Знавал одного такого, который ратовал в том числе и за алкоголь на работе. Типа, профи и так все сделает, в любом состоянии.
Пьяный насмерть улетел в кювет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик Полчаса назад
Это дело было дело времени чтобы нарваться на такую пациентку и попасть в интернет. Ну у врача на лице явная алкогольная зависимость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 41 минуту назад
А вы знаете, что в некоторых видах спорта алкоголь это допинг? Например, стрельба. Выпившего спортсмена снимают именно потому, что алкоголь позволяет стрелять более метко. Так может быть, у врачей это тоже типа допинга? Да вы сами попробуйте, будете бухать в следующий раз, перед этим начертите несколько окружностей от руки, на бумаге. Когда примете грамм стопятьдесят, подождите минут пять- семь, и проделайте то-самое. Окружности выйдут гораздо лучше. Может, просто хороший врач просто превысил норму ежедневного допинга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей 45 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
405
MidMaster 58 минут назад
Однажды, на урок сольфеджио в музыкальной школе, к нам явилась пьяная преподавательница. В тот день я первый раз в жизни получил отметку 6 из 5-ти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Александр Шевченко Час назад
Выпил - сиди дома, ты уже не работник. За себя уже отвечать не можешь, что уж говорить про жизни других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Опиум для народа Час назад
Всё правильно сделала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Viktor 2 часа назад
Дезинфекция!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Американский журналист внезапно умер на стадионе Катара
Американский журналист внезапно умер на стадионе Катара
Набирающие популярность в сообществах
А что бы вы не купили в секонд-хэнде?
А что бы вы не купили в секонд-хэнде?
Личный помощник vs секретарь. В чем разница?
Личный помощник vs секретарь. В чем разница?
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#фотографии#люди#удивительно#аварии#Приколы#Вещи#забавно
#Юмор#история#Прикол#интересное#Прошлое#природа#кино#соцсети#дикая природа#преступление
#интересно#животные#подборка#картинки#США#Россия#комментарии#страна#дтп#сарказм
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку "Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о новогодних ёлках "Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о... "Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП "Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП "Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы "Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу... "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице

На что жалуетесь?

Вернуться