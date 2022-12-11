"Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного врача и вызвала полицию

Женщину привезли на скорой, но обнаружилось, что завотделением ЦГКБ в стельку пьяна. Дама едва ворочала языком, но при этом исхитрялась оскоблять пациентку. Нуждающаяся в лечении не стала долго ждать и вызвала полицию.
В ЦГКБ Великого Новгорода заведующая гинекологическим отделением пришла на работу сильно нетрезвой. При этом, врач оперирующий и, в том числе, больных, поступивших в клинику с неотложными проблемами. Одна из пациенток, которую привезла скорая помощь, не захотела лечиться у такого профи. Женщина ужасается: как можно доверить своё здоровье потенциальному врачу-убийце?
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Впрочем, завотделения не согласилась с этим определением, а когда увидела полицейских, пришедших по её душу, и вовсе рассердилась.
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Новгородцы, обсуждая эту историю, кстати, не были единодушны. Нашлись и те, кто посочувствовал лекарю. Дескать, профи и в пьяном виде операцию проведёт, а вот больные сами виноваты, потому что лишились хорошего врача. На удивление, таких сочувствующих было довольно много.
Вот интересно: окажись кто-то из этих комментаторов в ситуации автора видео, которому требовалась профессиональная помощь, какой была бы их реакция? Столь же толерантной?
Вскоре после появления видео в местном паблике ВК, региональное отделение Минздрава сообщило об увольнении пьяного врача.
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Не удивлюсь, если эти «доброжелатели» тоже сотрудники сферы здравоохранения.
Рука руку моет
сами бухло несут, а потом удивляются.
Знавал одного такого, который ратовал в том числе и за алкоголь на работе. Типа, профи и так все сделает, в любом состоянии.
Пьяный насмерть улетел в кювет.
Я правильно понял?