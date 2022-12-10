Акварели Бориса Семенова

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Cоветский художник Борис Александрович Семенов (1917–1991) известен своими циклами городских пейзажей, портретами передовиков производства и сюжетами на индустриальную тему. Его творчество отражает, главным образом, любовь к четырем городам: Ленинграду, где он вырос; Риге, где жили его родственники; Москве с ее историческими памятниками, и Свердловску, где Борис Семенов работал большую часть жизни.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Будущий художник родился в канун революции в Петрограде, воспитывался в творческой семье, в 1936 году окончил Ленинградское художественное училище, известное высокой школой реалистического рисунка. Как и многие выпускники советского времени, в 1938 году Семенов попал по распределению в Свердловск, где занимался оформлением городских праздников и писал портреты вождей по заказу Союза художников.
2.
Но настоящей отдушиной от агитационной работы для него стали городские ландшафты, которые он писал в технике акварели. Эти работы не выглядели суровыми и пафосными, скорее нежными и лиричными. Свердловску автор посвятил целые серии картин: «Урал индустриальный», «Город и горожане», «Свердловские магистрали», «Уралмаш и уралмашевцы». Борис Александрович был частным гостем в цехах Уральского машиностроительного завода, зарисовывал сценки из трудовой жизни, писал портреты рабочих.
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3.
За цикл произведений на промышленную тематику автор был награжден премией Уралмашзавода, что для того времени было престижной и значимой оценкой. В 1961 году ему присвоили звание Заслуженного художника РСФСР, а в 1968 − Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Сегодня работы Бориса Семенова хранятся в Художественном фонде Российской Федерации, в музеях Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Будапешта, во многих частных собраниях.
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