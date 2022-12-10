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Акварели Бориса Семенова

Акварели Бориса Семенова

Автор:
10 декабря 2022 22:08
Метки: СССР   живопись   картины   художник   
116
35
Cоветский художник Борис Александрович Семенов (1917–1991) известен своими циклами городских пейзажей, портретами передовиков производства и сюжетами на индустриальную тему. Его творчество отражает, главным образом, любовь к четырем городам: Ленинграду, где он вырос; Риге, где жили его родственники; Москве с ее историческими памятниками, и Свердловску, где Борис Семенов работал большую часть жизни.
Интересного просмотра!
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4  комментария
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10k
Sasa 11 часов назад
Супер! Акварель это очень сложно! Но здорово!
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27k
Ваня 3 часа назад
очень светлые картинки...
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13k
Antique computer 4 часа назад
Тупой п-де, которая выложила уже 8 постов своей нереально мерзкой мазни, следовало бы сначала посмотреть, как пишут настоящие мастера.
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1k
ПавелРыбаков 5 часов назад
Круто. Словно выставку посетил.
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