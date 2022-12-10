Акварели Бориса Семенова

3.

За цикл произведений на промышленную тематику автор был награжден премией Уралмашзавода, что для того времени было престижной и значимой оценкой. В 1961 году ему присвоили звание Заслуженного художника РСФСР, а в 1968 − Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Сегодня работы Бориса Семенова хранятся в Художественном фонде Российской Федерации, в музеях Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Будапешта, во многих частных собраниях.