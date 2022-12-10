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Зимнее настроение

Зимнее настроение

Автор:
10 декабря 2022 11:02
Метки: Паскаль Кэмпион   зима   настроение   рисунки   
267
15

Легкие и добрые рисунки Паскаля Кэмпиона вам наверняка знакомы, их у него много сотен. Сделал небольшую подборку, название которой как-то само сразу и появилось: "Зимнее настроение".

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Метки: Паскаль Кэмпион   зима   настроение   рисунки   
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