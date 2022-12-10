267
15
Легкие и добрые рисунки Паскаля Кэмпиона вам наверняка знакомы, их у него много сотен. Сделал небольшую подборку, название которой как-то само сразу и появилось: "Зимнее настроение".
×
×
Ссылки по теме:
- 17 человек, у которых день выдался наверняка хуже, чем у вас
- Рисунки японского художника, которые вызывают тёплые чувства
- 15 изображений, которые обязательно поднимут вам настроение
- Как люди себе представляли наше время 120 лет назад
- Парень создаёт странные рисунки с собаками, используя ИИ
Метки: Паскаль Кэмпион зима настроение рисунки
Новости партнёров