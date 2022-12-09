"Работайте! Солнце еще высоко!": журналист показал офис "Твиттера" Илона Маска с кроватями для сотрудников

Илон Маск вовсе не шутил, когда говорил о том, что требует от сотрудников мощной отдачи. Сначала он уволил бесполезных и небинарных, которые держались в офисе только за счет толерантной политики прежнего руководства. Потом увеличил нагрузку на оставшихся работников. А теперь, как сообщает журналист «Би-би-си» Джеймс Клейтон, и вовсе решил, что его сотрудникам незачем уходить с работы. Для трудоголиков Маск установил кровати и шкафы, в которых те смогут держать набор сменного белья и другой скарб.