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"Работайте! Солнце еще высоко!": журналист показал офис "Твиттера" Илона Маска с кроватями для сотрудников

"Работайте! Солнце еще высоко!": журналист показал офис "Твиттера" Илона Маска с кроватями для сотрудников

Автор:
09 декабря 2022 09:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Илон Маск   Твиттер   кровати   офис Твиттера   работа   сотрудники   хардкор   
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А зачем уходить домой на пару часов? Покемарить можно и в офисе - Илон Маск одобряет.

Илон Маск вовсе не шутил, когда говорил о том, что требует от сотрудников мощной отдачи. Сначала он уволил бесполезных и небинарных, которые держались в офисе только за счет толерантной политики прежнего руководства. Потом увеличил нагрузку на оставшихся работников. А теперь, как сообщает журналист «Би-би-си» Джеймс Клейтон, и вовсе решил, что его сотрудникам незачем уходить с работы. Для трудоголиков Маск установил кровати и шкафы, в которых те смогут держать набор сменного белья и другой скарб.


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Клейтон опубликовал фотографии из кабинетов главного офиса Twitter в Сан-Франциско. Снимками можно полюбоваться в Твиттер-аккаунте репортёра. По его словам, помимо кроватей сотрудники могут спать и разложенных диванах. Кстати, сам Маск тоже нередко ночует в офисе, и не видит в этом ничего ужасного.


«Сотрудники говорят, что комната Илона Маска в Twitter выглядит как гостиничный номер и является переоборудованным конференц-залом», - поясняет он.


А этот снимок продакт-менеджера Твиттера Эвана Джонса, на котором девушка спит в офисе прямо около стульев, появился в начале ноября.


Видимо, вскоре Маск решил, что лучше уж поставить кровати, чем пытать сотрудников сном на матрасе в спальнике.

Если работа в "Твиттере", то только по правилам Маска! А кто не согласен - на выход.

Источник:

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Метки: Илон Маск   Твиттер   кровати   офис Твиттера   работа   сотрудники   хардкор   
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3  комментария
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16k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Меня другое удивляет. Где были зоо-защитники когда он обезьянам мозги выжигал, и уже собирался людей чипировать? Неужели всё это только про деньги?!
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3k
Radugananebe 9 минут назад
Интересно, сколько он платит сотрудникам.
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29k
Ashabad 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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