"Работайте! Солнце еще высоко!": журналист показал офис "Твиттера" Илона Маска с кроватями для сотрудников

А зачем уходить домой на пару часов? Покемарить можно и в офисе - Илон Маск одобряет.
Илон Маск вовсе не шутил, когда говорил о том, что требует от сотрудников мощной отдачи. Сначала он уволил бесполезных и небинарных, которые держались в офисе только за счет толерантной политики прежнего руководства. Потом увеличил нагрузку на оставшихся работников. А теперь, как сообщает журналист «Би-би-си» Джеймс Клейтон, и вовсе решил, что его сотрудникам незачем уходить с работы. Для трудоголиков Маск установил кровати и шкафы, в которых те смогут держать набор сменного белья и другой скарб.
Клейтон опубликовал фотографии из кабинетов главного офиса Twitter в Сан-Франциско. Снимками можно полюбоваться в Твиттер-аккаунте репортёра. По его словам, помимо кроватей сотрудники могут спать и разложенных диванах. Кстати, сам Маск тоже нередко ночует в офисе, и не видит в этом ничего ужасного.
«Сотрудники говорят, что комната Илона Маска в Twitter выглядит как гостиничный номер и является переоборудованным конференц-залом», - поясняет он.
А этот снимок продакт-менеджера Твиттера Эвана Джонса, на котором девушка спит в офисе прямо около стульев, появился в начале ноября.
Видимо, вскоре Маск решил, что лучше уж поставить кровати, чем пытать сотрудников сном на матрасе в спальнике.
Если работа в "Твиттере", то только по правилам Маска! А кто не согласен - на выход.
Источник:
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