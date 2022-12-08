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Прогулка по Ленинграду 1929 года

Прогулка по Ленинграду 1929 года

Автор:
08 декабря 2022 21:18
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
152
20
Сегодня мы вновь отправимся в прошлое северной столицы и посмотрим, каким был Ленинград в 1929 году.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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12k
Cornho 5 часов назад
Как всегда ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо.
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906
Антошка 2 часа назад
Пост зачётный, но есть НО! Было бы неплохо добавить для сравнения современные виды. Сам я Москвист, и в Питере бывал всего раз пять, да и то в последний раз более пяти лет назад.
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1k
Fiverknot 4 часа назад
Жаль нечасто пополняют сайт pastvu свеженайденными старыми фото.
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12k
Kostick 4 часа назад
карточки - супер!
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