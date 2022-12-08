Прогулка по Ленинграду 1929 года

152
20
Сегодня мы вновь отправимся в прошлое северной столицы и посмотрим, каким был Ленинград в 1929 году.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Трамвайный поезд, украшенный к годовщине Октябрьской революции в трамвайном парке имени Смирнова, что на Дегтярном переулке.
2.
Сам трамвайный парк в те годы подвергся масштабной реконструкции и сильно расширился. На фото - как раз процесс строительства.
×
×
3.
Футбольный матч на стадионе "Динамо", что на Крестовском острове. Играют саратовское "Динамо" против "Динамо" ленинградского. Какой-то круговорот "Динамо" в природе.
4.
Свеженький дворец культуры имени Горького, что у станции метро "Нарвская". На момент снимка, правда, никаким метро тут и не пахло.
6.
На пересечении набережной Обводного канала и Лифляндской улицы строится жилой дом для рабочих фабрики "Красный треугольник".
7.
Автор фото - Сергей Магазинер.
А вот так в 1929 году выглядела улица Стачек, которая ещё не стала проспектом. Снимок сделан в районе современного ЗАГСа Кировского района.
А вот так в 1929 году выглядела улица Стачек, которая ещё не стала проспектом. Снимок сделан в районе современного ЗАГСа Кировского района.
8.
Ещё один снимок с улицы Стачек. Узнаете место? Сейчас над этим самым железнодорожным переездом нависает Ново-Автовский путепровод. Тогда вагоны Оранэлы шли прямо по улице Стачек, а в будущем для трамвайной линии построят Кронштадтский путепровод чуть левее.
10.
На углу Среднеохтинского проспекта и Панфиловой улицы.Церковь святого Василия Великого снесут через 4 года.
13.
Вновь отправляемся в район проспекта Стачек. Здесь идёт строительство нового жилмассива под названием "Серафимовский городок".
14.
Посёлок "Стандарт" на Поклонной горе. Предполагалось, что именно так теперь будут выглядеть частные дома советских людей.
15.
Потрясающий снимок площади Труда в совершенно отличном от современного виде. Благовещенская церковь не доживет даже до конца года - в том же 1929 году ее снесут.
16.
Трамвайное кольцо "остров Голодай". Чуть позже круг этого кольца станет основой для плоащди Балтийских Юнг.
19.
Новая фабрика-кухня Выборгского района, открытая на перекрестке проспекта Карла Маркса (ныне - Большой Сампсониевский проспект) и Гренадёрской улицы.
Источник:
Еще крутые истории!
- В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна
- Разный Мориарти, болеющие растения и другие занятые факты и истории
- Виновны по всей строгости: как судили животных в эпоху Средневековья
- Истории от медиков, от которых волосы встают дыбом
- Японца арестовали за 2000 звонков в полицию
Метки: СССР история люди страна фотографии
Новости партнёров
реклама