Черепаха обратила в бегство нападавшую на неё тигровую акулу

Драматический бой черепахи и тигровой акулы у отдаленного пляжа в Западной Австралии снял профессиональный оператор дронов Джек Гарнетт.
Семья Гарнетта до этого несколько раз видела эту черепаху, дети назвали её Мистер Черепаха. В последний день отдыха на побережье Гарнетт поднял в воздух дрон и заметил, что на черепаху нападает трехметровая тигровая акула.
“Сначала я сказал детям не смотреть видеосвязь с беспилотника, поскольку мне показалось, что большая 3-метровая тигровая акула съест бедного мистера Черепаху”.
“В течение следующих примерно 10 минут наша семья была по-настоящему поражена, когда мы сгрудились вокруг экрана, восхищенные великой битвой между мистером Черепахой и тигровой акулой”, - сказал Гарнетт.
“Одна-единственная ошибка мистера Черепахи означала бы потерю конечности или смертельный укус”, - сказал Гарнетт.
Черепаха в конце концов укусила тигровую акулу за хвост, заставив её сбежать с поля боя.
Гарнетт показал видео морским биологам, которые определили находчивость черепахи как “известное поведение” для ее вида.
Эксперты также определили, что черепаха была самкой, основываясь на “форме ее хвоста”, то есть это была Миссис Черепаха, и сообщили, что "черепах в просторечии называют“морскими галетами” тигровых акул, поскольку они являются излюбленным блюдом хищных акул”.
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