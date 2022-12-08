Черепаха обратила в бегство нападавшую на неё тигровую акулу

“Одна-единственная ошибка мистера Черепахи означала бы потерю конечности или смертельный укус”, - сказал Гарнетт.

Черепаха в конце концов укусила тигровую акулу за хвост, заставив её сбежать с поля боя.

Гарнетт показал видео морским биологам, которые определили находчивость черепахи как “известное поведение” для ее вида.

Эксперты также определили, что черепаха была самкой, основываясь на “форме ее хвоста”, то есть это была Миссис Черепаха, и сообщили, что "черепах в просторечии называют“морскими галетами” тигровых акул, поскольку они являются излюбленным блюдом хищных акул”.



